Даем отпор негативу — гороскоп на 17 декабря

13-14 лунные сутки. Сегодня Луна в знаке Близнецов способствует общительности, но избирательно, заставляя выделять приоритетные контакты.

День располагает к организованности и профессиональному подходу, помогает структурировать информацию, работать с ключевыми программами, алгоритмами, сценариями и базами данных. Хорошо заниматься отчетностью, планированием, экспертными оценками, подведением итогов, обрабатывать документы, улаживать формальности, заглядывать на сайты сообществ и учреждений. Продуктивный день для программистов, аналитиков, чиновников, контролеров, администраторов. Удачный момент для командировки.

Овен

Для Овнов это познавательный и динамичный день. Он подходит для общения, разъездов, информационных поисков, интеллектуальных и физических разминок. Всюду успеть поможет организованность - например, заранее проложенный маршрут. Планируя дела, поездки и развлечения на ближайший месяц, стоит прикидывать несколько вариантов одновременно, так как ближе к Новогоднему рубежу ситуация может измениться.

Телец

Сегодня звезды рекомендуют Тельцам стать общительнее и легче на подъем, но не советуют становиться легкомысленными и рассеянными. Коммуникабельность и любознательность желательно сочетать с организованностью, дисциплиной ума и концентрацией на приоритетных целях. День подходит для сбора и анализа данных, итоговых совещаний, посещения инстанций и работы с документами (особенно с отчетностью).

Близнецы

Близнецы сегодня ощутят прилив энергии, но не утратят самоконтроль. Правильно расставив приоритеты и задействуя профессиональный опыт, они выдержат самый плотный график. Близнецы, вовлеченные в соперничество, составят достойную конкуренцию противнику, при этом пик соревновательного азарта придется на утренние часы. Стоит активнее задействовать уходящие преимущества и в игре, и в серьезном деле.

Рак

Раков эти сутки приглашают к мобильному образу жизни и коммуникабельности. В зависимости от планов им придется настроиться на общение, учебу, поездку или информационный поиск. День может стартовать со срочной командировки, охоты за нужными людьми или уточненными сведениями. Желательно строже соблюдать официальные и негласные правила общежития и добрососедства, в том числе в Сети и на дорогах.

Лев

Львам стоит использовать этот день для официальных встреч с нужными людьми, а также для посещения инстанций, профессиональных и экспертных сообществ или их сайтов. Это подходящий момент для итоговых совещаний, для предварительной оценки дальнейших совместных перспектив и возможных сценариев развития событий. Обсуждение мелких практических деталей, включая финансовые, лучше временно отложить.

Дева

Этот день вынудит Дев стать организованными и целеустремленными, поставить во главу угла долг, план, систему или инструкцию, учесть бюрократические, медицинские, программные или иные требования и нюансы. Скрупулезное следование правилам - лучший способ разрешить бытовой или служебный конфликт. Подходящее время для совещаний, планирования, прогнозирования, работы с документами и служебной почтой.

Весы

Сегодня звезды бросят Весам «спасательный круг» в виде проверенных знаний, официальных льгот, помощи издалека или надежной системы. Этот день позволяет отвлечься от бытовой или другой надоевшей рутины на подведение приятных итогов или закрепление успехов. Хорошо общаться с официальными структурами, заниматься подтверждением своих законных прав и полномочий. Подходящий момент для командировки.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам оставаться одновременно общительными, легкими на подъем и бдительными. Ситуации дня безопасны, если соблюдаются комплексные меры предосторожности или к делам привлекаются специалисты - и могут принести неприятности, если преобладают легкомыслие и небрежность. Это подходящий момент для теста на знание правил лечения, общения, обучения, программирования, вождения.

Стрелец

Стрельцам не стоит пропускать этот день, если они хотят извлечь дополнительную пользу из событий уходящего года, а также предстать перед нужными им людьми в своем нынешнем выигрышном статусе: не исключено, что вскоре ситуация изменится, и их положение станет более шатким. Не стоит медлить с обращением в инстанцию или в сообщество, с личным запросом в архив, банк, агентство или другое учреждение.

Козерог

Козерогам стоит заняться интеллектуальной работой, обработкой документов, служебными или бюрократическими вопросами. День подходит для освоения программ и гаджетов, необходимых для оптимизации рутинных повседневных работ, для регистрации в сетях, работы с архивами, обращений за услугами, а также для полезных плановых приобретений - например, лекарств, оргтехники или канцелярских принадлежностей.

Водолей

Водолеев этот день призывает опираться на свои принципы, профессиональный опыт и способности (прежде всего интеллектуальные). Может пригодиться талант педагога, программиста, аналитика, администратора, организатора. Также сейчас важны терпение и чувство долга. Стоит укрепить свой внутренний стержень и сохранить верность планам, даже если меняется личный статус, и уходят некоторые возможности.

Рыбы

Рыбам не помешает навести порядок в своем доме или офисе, в личных архивах, документах и накопленных знаниях, а также в своей семье, дружеских и профессиональных отношениях и в собственных мыслях. Звезды подсказывают, что сейчас это лучший способ почувствовать себя защищенным от удара в спину и готовым вскоре закрыть определенную страницу прошлого. Желательно избегать конфликтов по любым поводам.