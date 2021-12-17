Не сидим на месте ровно — гороскоп на 18 декабря

14-15 лунные сутки. Сегодня Луна в Близнецах приглашает к подвижному образу жизни и интересному общению, напоминает про общечеловеческие ценности и командный дух.

Желательно поддержать контакты с обретенными в уходящем году друзьями: вероятно, теперь придется видеться реже или в новом формате. Стоит ценить достигнутые сообща победы, дух братства и сформировавшиеся идеалы. Можно отвлечься от лишних формальностей, простить ради дружбы некоторые обиды. День хорош для собраний, корпоративных мероприятий, финальных игр, коллективных вылазок на природу. Планы на Новый год важно строить с учетом меняющейся обстановки.

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам вести активный и общительный образ жизни. Не стоит откладывать поездку, вечеринку, прогулку, однодневный поход, посещение корпоративного мероприятия, встречу с друзьями, соседями или коллегами. Возможности, упущенные в этот день, завтра могут оказаться недоступными, некоторые люди могут пропасть из поля зрения надолго или навсегда. Желательно прояснять недоразумения.

Телец

Тельцов этот день может подтолкнуть к повышенной общительности, авантюрам и дополнительным экзотическим тратам. Возможна сентиментальность, вызванная прощанием с определенными местами, людьми или жизненными сюжетами. Звезды советуют ценить то, что накоплено в уходящем календарном году. Возможно, самым ценным приобретением окажутся не деньги или вещи, а знания, впечатления, опыт и новый кругозор.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам ловить лучи уходящей удачи: фортуна меняет обличье и становится капризнее. Вместе с использованием тающих возможностей, этот день помогает вам еще раз убедиться в верности ваших идеалов и укрепить связь с человеком, который является их носителем - например, с зарубежным партнером или наставником. Вскоре гармония мировоззрений в таком союзе подвергнется проверке.

Рак

Сегодня удача ждет Раков в общении с людьми и иногда требует от них готовности отказаться от своих сиюминутных интересов. Это день служения идее, подстройки под обстоятельства или слияния с толпой. Возможно, придется проявить самоотверженность в работе, скрыть свои убеждения или тайно кому-то помочь. Подходящий день для волонтерства и забот о питомцах. Важно ладить с помощником, врачом, учителем.

Лев

Львам стоит провести время в группе единомышленников, или держа руку «на пульсе событий». Не стоит отказываться от предложения посетить коллективное мероприятие, встретиться с партнерами или бывшими соперниками. Обстоятельства этого дня помогают почувствовать себя командой и простить друг другу несущественные разногласия, советуют ценить и беречь сложившуюся дружбу перед лицом наступающих перемен.

Дева

День помогает Девам окинуть взглядом свои недавние достижения и, возможно, подвести под ними черту. Он призывает к общительности и великодушию. Возможны благодарность и поддержка от коллег, друзей или помощников. Удачные сутки для мирного прощания, неофициальной беседы с руководством, семейного совещания, важного разговора с наставником или с идейно близким домочадцем, решения судьбы питомца.

Весы

Весам сегодня стоит ценить миг удачи и обязательно использовать его. При этом звезды советуют сделать акцент на завершении дел и закреплении достигнутого. Если в вашем нынешнем окружении или настоящем месте жительства дела идут на слишком хорошо, стоит укрепить позиции за рубежом или в той сфере, где вы сильны - например, у вас есть профильное образование, друзья, авторитет или желаемые права.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут надеяться на везение в затруднительной ситуации. Если таковых несколько, удача не поленится прийти в каждой, и не исключено, что это произойдет в последний миг. Однако такие поблажки звезды сулят лишь в текущих делах или при закрытии долгой истории (например, при переезде, продаже дома, выходе из группы). Новые начинания нежелательны: есть вероятность заблуждений и тупиков.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам отозваться на приглашение: не исключено, что будет сказано что-то важное, или между вами и нужными людьми протянутся дополнительные духовные нити. Возможно, вам стоит проявить инициативу, собрав вокруг себя друзей, земляков или родню. День подходит для проявлений взаимного или одностороннего великодушия, для прощания. Новый союз может поманить ложной надеждой.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам не откладывать рутинные дела, даже если их накопилось немало. Хорошей мотивацией для подъема работоспособности может стать дополнительный заработок, а также научный интерес, желание поставить точку или надежда разрешить тайную проблему - например, связанную с уходом за питомцем или с лечением болезни. Не исключено, что самые ценные озарения придут в конце дня.

Водолей

Водолеям этот день поможет сохранить оптимизм на будущее, даст возможность подтвердить свой талант, получить запоздавшее вознаграждение или укрепить завоеванный авторитет. Мысли могут занимать планы на предстоящие новогодние праздники, особенно, если хочется провести их с друзьями или детьми, в поездке, за рубежом. Хорошо подводить итоги творческих проектов и резюмировать удачи уходящего года.

Рыбы

Сегодня звезды обещают Рыбам удачу в завершении старых дел и советуют не искушать судьбу, раньше времени продвигая новые. Счастливый случай поможет прояснить недостающие детали в картине прошлого или безболезненно расстаться с частью своих прежних надежд. Возможны позитивные события в семье, а также в той виртуальной среде или социальной группе, к которой в уходящем году было приковано внимание.