Заявляем о своих талантах — финансовый гороскоп на 19 декабря

Сегодня важно показать всем, на что вы способны.

Овен

У Овнов этот день складывается вполне благополучно. Вы преуспеете в любых делах, связанных с благоустройством на рабочем месте, строительством, ремонтными работами, складским делом и сделками с недвижимостью. Можно заниматься вопросами ипотечного кредитования и вложения средств в приобретение техники и оборудования. Успешно проходят деловые поездки, встречи, работа с документами.

Телец

У Тельцов сегодня активизируются деловые контакты. Могут состояться важные деловые встречи с влиятельными людьми, успешно проходят поездки, переговоры, работа с документами. Студентам вузов и колледжей не составит труда усвоить учебный материал и сдать соответствующие экзамены. В целом уровень доходов может оказаться выше среднего за счет роста производительности труда.

Близнецы

Финансовое благополучие будет сопровождать Близнецов весь этот день. Деньги сами идут к вам в руки, главное – не лениться и успевать использовать предоставляющиеся благоприятные шансы для заработка. Отношения с коллегами и подчиненными складываются конструктивно. Вы сможете проявить свои лучшие деловые качества, такие как практичность, трудолюбие, основательность в работе и нацеленность на получение результата.

Рак

Для успешной работы Ракам требуется уверенность в своих силах и оптимистичный настрой. Это хороший день для проявления личной инициативы и старта проектов. При этом очень важно серьезно подготовиться и быть готовыми столкнуться с новыми задачами. Здоровая самокритика, без самоедства, пойдет на пользу качеству вашей работы.

Лев

Львам в этот день удастся договориться о поддержке со стороны влиятельного человека и урегулировать некоторые щепетильные вопросы, не подлежащие широкой огласке. Если вы подрабатываете на частных заказах, то такой работы сегодня будет много. Это хорошее время для внутренней работы над ошибками и пересмотра некоторых подходов к тем или иным практическим вопросам.

Дева

В одиночку Девам не следует браться за масштабную работу. Постарайтесь вписаться в коллективный производственный процесс – сегодня вам это удастся. В этом случае вы сможете добиться существенного прогресса. Это хорошее время для укрепления деловых связей и долгосрочного планирования. Возможно, вам предложат поработать во внеурочное время, выйдя на замену коллеги.

Весы

Весам в этот день удастся точно и своевременно исполнить все поручения начальства. Ваш труд не останется незамеченным и неоцененным. Возможно, вам поступит предложение о повышении в должности, либо вам выплатят денежное вознаграждение за проделанную работу. Могут вырасти доходы у тех, кто работает дистанционно, выполняет заказы, полученные через интернет – программисты, веб-дизайнеры и т.п.

Скорпион

Скорпионам рекомендуется держать под личным контролем свои дела и никому ничего не делегировать. Это прекрасное время для профессионального обучения, в том числе и за счет самостоятельных занятий по книгам и обучающим видеоматериалам. Успешно проходят служебные командировки. Полезными будут контакты с иностранцами и людьми, приехавшими из других регионов.

Стрелец

Стрельцы в этот день могут получить доступ к крупным финансовым ресурсам. Возможно, вы получите банковскую ссуду на выгодных условиях и сможете весьма эффективно распорядиться этими деньгами. Также это хорошее время для неофициальной подработки, выполнения частных заказов. Успешно идет профессиональное обучение у тех, кто основной упор делает на самообразование.

Козерог

У Козерогов, работающих в сфере услуг, сегодня не будет отбоя от клиентов, желающих воспользоваться вашими услугами. Причем, вы можете получать преимущественно крупные и выгодные для выполнения заказы. Также это хорошее время для заключения долгосрочных соглашений о сотрудничестве. Звезды советуют в любом деле, за какое бы вы ни взялись, проявлять инициативу и не бояться ответственности.

Водолей

Сегодня в трудовом коллективе у Водолеев может появиться новый сотрудник. У вас складываются доброжелательные отношения со всеми коллегами в трудовом коллективе. Если у вас есть определенные карьерные амбиции, то сейчас самое время сосредоточить внимание на перспективном планировании своей деятельности. Кроме того, это хорошее время для делового взаимодействия с начальством. В результате вы успешно справитесь с плановыми заданиями.

Рыбы

Рыбы в этот день имеют прекрасную возможность заявить на публике о своих талантах и способностях. Это хорошее время для участия в конкурсах, соревнованиях, кастингах. Вы сможете блеснуть своими профессиональными познаниями в решении какого-то сложного вопроса и тем самым повысите свою репутацию. Если вы в последнее время ждали повышения в должности, то сегодня ваши ожидания могут исполниться.