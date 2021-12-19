Не рискуем лишний раз — финансовый гороскоп на 20 декабря

Сегодня не стоит вкладываться куда-либо или ввязываться в финансовые авантюры.

Овен

В первой половине дня Овны могут столкнуться с трудностями при выполнении поручений начальства. Возможно, вам не хватит времени, чтобы успеть сдать работу в положенный срок. В конце дня ситуация поменяется к лучшему, и вы сможете более конструктивно сотрудничать в деловом партнерстве. Можно делать доклады на публике – это может привести к положительным отзывам и укреплению репутации.

Телец

На утренние часы Тельцам лучше не планировать проведение деловых встреч. В это время будет сложно установить личный контакт и добиться взаимопонимания с потенциальным партнером. Вторая половина дня складывается благоприятно для офисной работы и для подготовки отчетов. Бизнесменам рекомендуется проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества.

Близнецы

В утренние часы Близнецам рекомендуется позаботиться о сохранности своих финансовых ресурсов. Нежелательно делать крупные покупки и вкладывать деньги в рискованные проекты. Вторая половина дня складывается удачно для деловых контактов, торговли и учебы. Старайтесь вести себя открыто и предельно доброжелательно с окружающими людьми.

Рак

Ракам не рекомендуется в первой половине дня подписывать документы о партнерском сотрудничестве. Также у вас могут возникнуть сложности при индивидуальном обслуживании клиентов. Вторая половина дня складывается более продуктивно с точки зрения повышения доходности от работы. Профессиональные успехи во многом будут зависеть от уровня профессиональных знаний.

Лев

Львам в начале дня не рекомендуется выполнять частные заказы, особенно если это делается в рабочее время на основном месте работы. Не исключены трения с коллегами и подчиненными. Вторая половина дня благоприятствует проявлению личной инициативы в установлении деловых контактов. Звезды советуют нацелить свои усилия на достижение поставленной цели.

Дева

Девам в утренние часы не рекомендуется что-либо менять или усовершенствовать в сложившейся работе. Традиционные привычные методы работы окажутся намного эффективнее всевозможных новшеств. Вторая половина дня складывается удачно для приобретения навыков в работе с новыми техническими средствами и инструментами.

Весы

Весам в утренние часы могут поступать противоречивые команды от начальства. Не торопитесь сразу же приступать к исполнению распоряжений, подождите до полудня и возможно, вопросы отпадут сами собой. Вторая половина дня благоприятна для планирования и проявления личной инициативы. Целеустремленный труд сейчас окажется наиболее востребованным и успешным.

Скорпион

Скорпионам, обучающимся в вузах или колледжах, не рекомендуется сдавать экзаменационные и зачетные задания в утренние часы. В это время вы будете настроены излишне эмоционально, и это может помешать вам сосредоточиться на ответах. В конце дня будет хорошее время для руководителей. Возможно, вы будете вынуждены быстро реагировать и принимать соответствующие решения.

Стрелец

Стрельцам в первой половине дня рекомендуется повысить меры безопасности своих электронных платежных систем. Можно поменять пароль или установить более надежную систему защиты от несанкционированного доступа. Вторая половина дня благоприятна для учебы и обмена профессиональным опытом через интернет. Учащиеся высших учебных заведений также преуспеют в учебе и при прохождении производственной практики.

Козерог

Если Козерогам в этот день предстоит заниматься индивидуальным обслуживанием клиентуры, то лучше сделать это после полудня. В утренние часы вы можете столкнуться с крайне непоследовательным и эмоциональным поведением клиента, что затруднит выполнение профессиональных обязанностей. Вторая половина дня благоприятствует проведению финансовых операций, оплаты счетов и погашению долгов по кредитам.

Водолей

Водолеям в первой половине дня не рекомендуется вступать в споры с коллегами и тем более делать кому-либо из них критические замечания. Слово серебро, а молчание золото – помните об этом правиле, и день пройдет без ненужных происшествий. Вторая половина дня благоприятна для развития делового партнерского сотрудничества. Можно вести переговоры и подписывать взаимовыгодные соглашения о сотрудничестве.

Рыбы

Рыбам в утренние часы рекомендуется воздерживаться от любых финансовых рисков. Особенно это относится к игре на валютной бирже и к одноразовым спекулятивным сделкам. Вторая половина дня благоприятствует обучению в плане получения практических навыков в работе с техникой. Хорошо проявят себя новые сотрудники при стажировке с опытными работниками. Вы сможете быстро понять суть работы.