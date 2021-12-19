Почему стоит держаться за свою любовь с 19 декабря по 30 января

Ретро-Венера будет проходить по Козерогу больше шести недель – в это время наши отношения под ударом.

Уже в воскресенье, 19 декабря, планета красоты, любви и материальных ценностей – Венера – развернется на небе из прямого движения в попятное (ретроградное).

В первую очередь, поясню, что на самом деле, конечно же, планеты не могут двигаться вспять. Просто, если смотреть с Земли, то создается такая видимость, в определенные периоды года. И нужно понимать, что астрология не всегда опирается на реальные астрономические факты, а больше на то, какими они видятся с Земли.

Итак, в астрологическом символизме поворот любой планеты вспять говорит о том, что она не хочет быть активной вовне, а направляет все свои силы на внутреннюю работу. Поэтому любые активные начинания, за которые отвечает Венера, лучше отложить на период ее ретроградности (до конца января).

За что отвечает Венера: красота, отношения (не только личные, но и деловые), финансы.

Поэтому нежелательно:

- кардинально менять имидж, делать любые инвазивные косметологические процедуры и пластические операции;

- начинать отношения, регистрировать брак;

- устраиваться на новую работу;

- делать крупные покупки и вложения, брать кредиты.

Вторая особенность ретро-планеты – она нацелена на прошлое, а не на будущее. Потому и способствует возврату к прошлым связям, отношениям, пересмотру своих финансовых стратегий и планов, а также общих ценностей – всего того, за что отвечает Венера. Это касается не только дружбы и любви, но и деловых коммуникаций: с бывшим работодателем, коллегой или партнёром. И Венера в Козероге делает на деловые отношения особый упор, ведь Козерог – знак карьеры и социальных достижений. Поэтому, если в вашу жизнь постучится кто-то из прошлого с хорошим предложением – не отказывайтесь, и не упускайте шанс.

Также стоит отметить, что на женщин Венера оказывает гораздо большее влияние, чем на мужчин, ведь это женская планета. Особенно ее влияние прочувствуют женщины-Козероги. Ведь именно по этому знаку она будет двигаться в ближайшие 1,5 месяца. Чтобы понять, как она может повлиять на вашу жизнь, вспомните события, которые происходили в вашей жизни в январе 2014 года, тогда Венера совершала точно такую же ретроградность в Козероге.

Отличительной особенностью именно этой Венеры является ее соединение с Плутоном – планетой кризисов, трансформаций и потерь. Поэтому существенно возрастают риски сложных ситуаций в сферах отношений и финансов:

- проверка отношений на прочность (даже стабильных и долговечных);

- кризисы и потрясения, касающиеся партнёра;

- финансовые потери, проблемы из-за долгов и кредитов.

Также вероятно ослабление иммунитета и проблемы со здоровьем у женщин. Особенно это касается поздних Козерогов (рожденные с 10 по 20 января). В качестве коррекции возможного негатива полезно:

- дополнить свой гардероб чем-то в стиле ретро или черного цвета (стиль и цвет Козерога);

- заняться похудением (Козерог – знак стройности);

- сихологическими или сексуальными практиками (темы Плутона).