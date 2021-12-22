Фонтанируем позитивом — гороскоп на 23 декабря

19-20 лунные сутки. Сегодня особенное взаимодействие Луны и Юпитера обещает прилив позитивных эмоций и помогает не замечать некоторых неприятных деталей — но оно также может пустить по ложному следу, подсказать тупиковые творческие идеи или дать обманчивые надежды.

Оптимизм этих суток мешает с благодарностью и вовремя отпустить прошлое. Может быть трудно умерить запросы, сдать полномочия, поставить точку или взять паузу. Стоит пользоваться минутой сегодняшнего вдохновения, если нужно срочно завершить насущное дело, но лучше не браться на этой волне за новые долгосрочные проекты и не делать ответственный выбор.

Овен

Сегодня судьба дарит Овнам дополнительное время для реализации нестандартных остроумных задумок, а также для активного образа жизни, творческих поисков, игр или занятий с детьми. Одновременно звезды предостерегают от чрезмерной увлеченности: на воплощение в жизнь слишком обширных смелых планов может не хватить свободного времени или ресурсов (особенно, если для этого вам нужна целая команда).

Телец

Для Тельцов день чреват переутомлением. Причиной может стать переизбыток впечатлений или попытка наверстать упущенное. Не исключен перерасход энергии в путешествии, бытовых или деловых хлопотах, в воспитании детей, творческих экспериментах, играх, занятиях спортом. Важно установить оптимальную планку достижений, не претендовать на решение чересчур сложной задачи или на слишком большую территорию.

Близнецы

Этот день подпитывает надежды Близнецов и помогает им остаться оптимистами. Перспективы могут казаться им отличными, друзья надежными, мир бескрайним, а путь открытым. Это прекрасный «терапевтический» настрой, если сейчас вы переживаете в своей жизни трудную полосу и нуждаетесь в моральной поддержке. Все ли мечты сбудутся и все ли планы реализуются в полной мере, очень скоро покажет сама жизнь.

Рак

Сегодня звезды предостерегают Раков от лишней расточительности. В зависимости от персональной ситуации она может быть запоздалой или преждевременной. В первую очередь, предупреждение связано с материальными расходами, но многим Ракам есть смысл поберечь и другие ресурсы - например, сокровища своей души или яркие творческие идеи. Стоит повременить с крупными вложениями и тратами на путешествия.

Лев

Сегодня Львам важно укрощать свои порывы, когда те становятся избыточными (особенно, если задето их самолюбие или вера). Часть реакций сейчас включается по инерции и по привычке, тогда как ситуация уже меняется. Возможно изменение в расстановке ролей, исчезновение прежних авторитетов, поражение бывших соперников. Не стоит втягиваться в знакомые идеологические споры или кому-то что-то доказывать.

Дева

Сегодня Девам лучше не браться за новые дела и избегать публичности. Эти сутки больше подходят для прощания или репетиции. Нужную роль полезно отработать в одиночестве или перед узким кругом благожелательной аудитории. Эмоциональные порывы дня хорошо направить на закрытие дел или страниц биографии. Возможна сентиментальность, может быть трудно побороть ностальгические привязанности и привычки.

Весы

Из событий этого дня Весы могут черпать дополнительный позитивный настрой и звезды советуют им активнее пользоваться каждой такой возможностью. Но они также советуют им не обольщаться и не строить грандиозных новых планов: скорее всего, поле возможностей сужается. Сейчас важнее не открывать для себя новые широкие горизонты, а ценить уже посланные судьбой дары и беречь достижения уходящего года.

Скорпион

Сегодня звезды не советуют Скорпионам огорчаться при виде ускользающих возможностей. Если кому-то повезло больше, чем вам, с легкой душой уступите этому человеку его шанс: скорее всего, он и не был вашим. Судьба уже готовит вам более подходящий сценарий успеха, и вскоре вы это поймете. Если в этот день вам сопутствует удача, не увлекайтесь, чтобы не разбрасываться ресурсами в ложном направлении.

Стрелец

Сегодня звезды обещают Стрельцам удачу в моменте - но предостерегают от полной уверенности в ней, если речь зашла о близкой перспективе. Знакомые позитивные эмоции, которыми судьба одаривает вас, могут быть не счастливым предзнаменованием дальнейшего роста, а прощальным даром. Это не лучший день для долгосрочного начинания или ответственного выбора. Важно сохранить свои основные убеждения и веру.

Козерог

Сегодня Козероги узнают результаты своей игры или увидят воочию исход чужой авантюры. Звезды напоминают, что в текущем переходном периоде силен фактор случайности, и даже значительные вложения не гарантируют отдачи. Ваш или чужой талант, вкупе с удачей и опытом, способен принести успех - но не исключено, что в свете последних событий он окажется не так уж нужен. В любом случае, ценны успехи детей.

Водолей

Водолеи сегодня способны поддаться привычному азарту, сделать ставку на свой уходящий авторитет или ускользающую удачу. Звезды напоминают, что ситуация меняется и прежние ценности становятся менее актуальными. Желанный, но запоздалый приз может не принести вам ожидаемого морального удовлетворения. Однако этот день дает вам шанс с достоинством выйти из значимой для вас игры или взять в ней паузу.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам не поддаваться бездумно творческому импульсу или исполнительскому рвению. Это день инерции, которая способна отнять много сил и дать мало полезного результата. Порыв вдохновения может быть тупиковым, а внешний ажиотаж ложным. Не стоит спешить не только в главном, но и в мелочах - например, в выборе лекарств, режима работы, игр для детей или аксессуаров для питомцев.