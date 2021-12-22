Гороскоп для Льва на 2022 год

Наш астролог рассказала, к чему готовиться Львам в грядущем году.

Что ж, наступающий год станет для многих Львов очень запоминающимся. Кризисы, потрясения, ограничения и препятствия – одна сторона медали. Разворот жизни на 180 градусов, резкий взлет, вознаграждение за годы труда – другая сторона. Кто-то увидит лишь одну сторону, кто-то – обе. Результат сильно зависит от накопленного опыта, пройденных уроков и, главное – трудов – прошедших нескольких лет. Почему именно трудов? Потому что знак Льва напряженно аспектирует Сатурн – планета-экзаменатор, планета кропотливого труда, упорства и стойкости.

И если вы предыдущие годы не били баклуши в ожидании блюдечка с голубой каемочкой, не перекладывали ответственность за свою жизнь на других, в общем, не вставали в инфантильную позицию ребенка, то ваши усилия будут вознаграждены. В общем-то, Сатурн и весь 2021 год также взаимодействовал со знаком Льва, но это были, в основном, Львы первой декады – рожденные в период с 22 июля по 1 августа. Теперь же он коснется тех, кто родился позднее, со 2 по 12 августа (плюс/минус 1 день).

Но Сатурн далеко не единственный, кто активно влияет на знак Льва. То же самое делает Уран, и, более того, в тех же самых градусах, поэтому его влияние тоже будет распространяться, в основном, на рожденных со 2 по 12 августа. Уран – это планета-ураган, планета-бунтарь, планета-сюрприз. Он действует всегда резко и неожиданно, как гром среди ясного неба. На психологическом уровне он часто дает вдруг появившуюся потребность в свободе, независимости, отсутствии рамок и ограничений. Вы можете почувствовать внезапное желание бросить работу, уйти из семьи, снять с себя всю ответственность и все обязательства.

Это сильное искушение, и, возможно, оно оправданно в вашем случае. А возможно и нет. Но в любом случае не стоит пороть горячку и рубить с плеча. Лучше все же составить некий план, стратегию (Сатурн это любит), и следовать ему шаг за шагом. Потому что эффект Урана пройдет через год, а работу или семью будет уже не вернуть. И прежде чем принимать решение, стоит хорошо все обдумать и взвесить.

Гороскоп для женщин-Львов на 2022 год

Для женщин-Львов угроза Урана и Сатурна касается, в первую очередь, супруга и отца, поскольку именно за эти фигуры отвечает Солнце в женском гороскопе. Кризис в браке, проблемы со здоровьем у мужа или отца. Трудный год. Однако, если вы – женщина свободная или социально активная, то влияние этих планет может дать вам повышение в должности, руководящую должность, или внезапную смену направления вашей деятельности.

Гороскоп для мужчин-Львов на 2022 год

Кризис у мужчины-Льва будет больше связан с его самооценкой, с размышлениями над смыслом жизни, с оцениванием уже пройденного пути и своих успехов. И, если он будет недоволен своими достижениями в итоге, то желание все бросить и начать заново будет очень велико. И это не всегда плохо. Может быть, именно этот год станет для вас началом чего-то грандиозного и прекрасного, и вы скажете потом за это спасибо дедушке Сатурну и бунтарю Урану.

Любовный гороскоп для Льва на 2022 год

Как вы уже, наверное, догадались – любовь не будет центральной темой в жизни Львов в новом году, найдутся занятия поактуальней) Но для женщин будет хорошая возможность интересных встреч или даже серьезных отношений, когда Юпитер войдет в знак Овна, и сделает положительный аспект со знаком Льва. Это период с мая по ноябрь – ловите удачу за хвост. Мужчинам же может улыбнуться богиня любви в августе-сентябре, когда Венера будет проходить по знаку Льва.

Финансовый гороскоп для Льва на 2022 год

С финансами тоже могут быть скачки – то густо, то пусто. С одной стороны - Сатурн, который все ограничивает, а с другой – Уран и Юпитер, которые могут принести очень крупные суммы, причем совершенно из неожиданных источников. Можно пробовать сыграть в лотерею, особенно на статичном Уране – в конце января, и в конце августа.

Гороскоп здоровья для Льва на 2022 год

Очень внимательными стоит быть в этом году к сердцу и сердечно-сосудистой системе. Также не стоит заниматься экстремальными хобби, связанными с высотой и скоростью. Даже если вы бывалый альпинист или байкер – в этом году пропустите сезон, поберегите себя. Потому как риск травматизма весьма высок.