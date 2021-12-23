Астрологи рассказали, как разбогатеть в 2022 году

Финансовый вопрос волнует многих, особенно накануне Нового года.

О том, как стать успешным и богатым в 2022 году, рассказали корреспонденту Mir24.tv астрологи.

«Тема материальных ценностей и накоплений станет особенно актуальной в 2022 году. Все четыре затмения – два солнечных и два лунных – в следующем году наступят на оси Скорпиона и Тельца, природа которых в свою очередь имеет отношение к экономике, финансам, банкам и материальным ценностям. Именно поэтому Скорпионов и Тельцов ждут внезапные перемены в сфере финансов. Среди них выиграет тот, кто умеет быстро реагировать на перемены и подстраиваться под новые условия труда. Этим двум знакам надо держать руку на пульсе в 2022 году», – говорит астролог Роман Харик.

А вот Водолеям и Рыбам будет буквально везти на деньги в Новом году, утверждает астролог.

«Судьба будет подгонять вам возможность заработать больше. Нужно использовать ее. Проявляйте здоровую долю авантюризма и не отказывайтесь от новых проектов на работе. Беритесь за все, где есть деньги или новые клиенты. Можно просить об увеличении оклада или продвижении по службе. Смело втягивайтесь в новые проекты, не бойтесь ответственности. Впоследствии вы можете получить высокую премию или бонусы. В плане бизнеса для вас в следующем году особенно удачны сферы логистики, импорта, экспорта и онлайн-образования», – говорит Харик.

Козерогам, чтобы разбогатеть, астролог советует работать на перспективу.

«Продолжайте неуклонно стараться, следите за дедлайнами на работе, соблюдайте графики и не нарушайте правила. Чем сильнее вы себя дисциплинируете и даже жертвуете во благо работы, тем больше будет результат! То, над чем вы работаете сейчас, обязательно принесет доход, но потребуются терпение и дисциплина», – отмечает астролог.

По его словам, характерной чертой 2022 года станут внезапные перемены, под которые придется подстраиваться. Особенно удачным в финансовом плане год станет для специалистов в сфере фармакологии, судостроения, искусства, кинематографа и природных ресурсов.

Наибольшие усилия для заработка в новом году придется приложить Девам и Весам, считает астролог Елена Наумова.

«В новом году им предстоит конкурировать, выстраивать отношения, в чем-то идти на уступки. Обрести богатство можно, но придется потрать больше сил. В целом, 2022 год позволит реализовать проекты, связанные с музыкой, искусством, психологией, эзотерикой, кино, фотографиями, спецэффектами, путешествиями. Помимо этих направлений, актуальными останутся сферы здоровья, диетологии, спорта – все, что связано с телом и внешностью. Но будьте бдительны, чтобы не стать жертвой мошенников, обещающих легкий заработок», – предупреждает астролог.

Новый 2022 год принесет финансовое благополучие и тем, кто любим свободу. Это отличное время, чтобы заняться любимым делом, не боясь потерять в финансовом плане, отмечает ведический астролог Екатерина Егорова.

«Мы сможем почувствовать эмпатию друг к другу и единство со всем миром. Будут процветать творческие проекты, связанные с абстракцией, арт-терапия, медитации, целительство, спасибо-услуги и релакс», – заключила она.