Ищем баланс — гороскоп на 26 декабря

22 лунные сутки. Основная часть этого дня пройдет под влиянием практичной Луны в Деве, которая предлагает извлечь пользу из миролюбия и гармонии.

Есть смысл урегулировать финансовую заминку, пойти на временную уступку, договориться об отсрочке уплаты долга или о частичной компенсации. Хорошо заниматься вопросами уюта, косметики, гигиены, эстетики работы и быта. Поздний вечер подчеркнет важность сотрудничества, партнерства, законности и равновесия интересов. Вероятен момент неуверенности в себе или другом человеке, эмоциональная разбалансировка. Может оформиться важный вопрос, назреть персональный разговор.

Овен

Сегодня Овнам стоит совмещать приятное с полезным и идти на уступки. Самое время вспомнить о вкусной диетической пище или приятных на вкус лекарствах. Можно полюбовно решить вопрос об оплате, обмене или возврате. Удачный момент для выбора косметики, наведения чистоты и красоты. Вечером на первом плане личность, мнение или вкус важного для вас человека: партнера, начальника, посредника, судьи.

Телец

Сегодня Тельцы могут надеяться на поблажки, приятные находки и небольшие бонусы. Везение может объясняться событиями прошлого - например, правильно выбранными связями и убеждениями. Удачен шоппинг: есть шанс купить давно приглянувшуюся вещь или получить ее в подарок. Звезды советуют не откладывать до вечера свидание, визит или запись в салон красоты, поиск эстетического или юридического решения.

Близнецы

Сегодня Близнецам важно ладить с близкими и заботиться о домашнем комфорте. Возможно, пора примириться с домочадцами или полюбовно решить болезненный вопрос в семье. Если на первом плане быт, не обязательно покупать новинки: день поддерживает практичный ход мысли и помогает найти новое применение старым вещам. Не исключено, что вам будет достаточно чистоты, уюта, пары любимых блюд и безопасности.

Рак

Сегодня утром обстановка вокруг Раков окажется не только информативной, но и мирной, приятной. Общение вплоть до вечера будет строиться на взаимной выгоде, симпатии или сходстве вкусов. Можно надеяться на встречную любезность, уступку, полюбовную договоренность. Не стоит медлить с ответом на приглашение, поздравление, комплимент. Важный момент в доме или значимых отношениях наступит ближе к ночи.

Лев

До наступления вечера Львам удастся извлечь нечто приятное из потока рутинных мелочей. Возможно, речь пойдет о признаках выздоровления, поблажках в диете или суровом режиме, материальной выгоде или поступлении заказанного товара. День подходит для запланированных мелких приобретений, особенно, если по ним у вас были вопросы. Станет удачным возврат или обмен вещей повседневного спроса и лекарств.

Дева

Сегодня ничто не мешает Девам пустить в ход свои таланты, харизму и обаяние. Они смогут заново покорить важного им человека или внушительную аудиторию, вернуть себе позиции в материальных делах, в любви, родительстве, творчестве. Успех в этот день имеет связь с прошлым. Может помочь прежнее хобби или место обитания, былая слава, давняя любовная история. Не стоит тянуть с важным делом до вечера.

Весы

Утром Весам лучше оставаться в тени. Будут важны практичность, аккуратность, заботливость, готовность посвятить себя близким, поступиться своими вкусами или примирить свои привычки с чужими: от этого может зависеть мир в доме, комфорт в быту и собственное здоровье. Вечером станет важным равновесие персональных интересов в семье, браке или значимом союзе. Возможно, вам пора высказать свое мнение.

Скорпион

Этот день окажется для Скорпионов благоприятным. Они могут рассчитывать не только на удачное развитие вчерашних событий, но и на гармоничное продолжение (возвращение) сюжетов прошлого. Можно вновь поладить со старыми друзьями или с людьми из своего близкого окружения, договориться о взаимных уступках с партнерами. Возможны удачные покупки и приятные находки в пути. Хороший момент для свидания.

Стрелец

Сегодня на первом плане для большинства Стрельцов остаются дела практические. Внимание вплоть до вечера могут занимать темы и контакты, связанные с карьерой, заработком, взаиморасчетами или здоровьем. Это подходящий день для улаживания проблем, связанных с оплатой труда или услуг. В конце дня может оказаться важным персональное мнение значимого человека - например, друга, партнера или кредитора.

Козерог

Пока не настал вечер, Козерогам легко совмещать удовольствие с пользой: разумно тратить деньги по своему вкусу, заботиться о своем здоровье и гармоничном имидже. Возможна компенсация за прежнюю жертву, запоздалая отдача от вложений, возрождение симпатии, завершение отложенной покупки. В конце дня наступит ответственный момент, связанный с вашей карьерой, личным статусом или ролью в отношениях.

Водолей

Сегодня Водолеям сложно полностью расслабиться и оставаться беспечными, но любая неприятность для них смягчена. В качестве компенсации, их ждут мелкие удобства, скрытые выгоды и тайные привилегии. Удастся снять острые симптомы недомоганий, уладить проблемы в быту, найти положительные стороны в любовной ситуации. Финансовые и налоговые проблемы можно решить путем взаимозачетов или списания долга.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут рассчитывать на взаимную симпатию и промежуточный успех в любых переговорах. Немалую роль в этом сыграет кредит доверия, выданный в прошлом. Что касается предполагаемого финала, звезды советуют не задумываться о нем заранее и не программировать себя: не исключено, что через месяц или два вы подведете черту под старыми планами, выйдя на новый уровень запросов или возможностей.