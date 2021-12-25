Три знака зодиака—маньяка

Вы когда-нибудь задумывались о том, что знак зодиака может всерьез влиять на маниакальные наклонности человека?

Астролог Тиана Атлас составила очередной необычный рейтинг, на этот раз, знаков зодиака с маниакальными наклонностями.

Самых известных маньяков объединяют не только громкие убийства и изнасилования, но и принадлежность к одним и тем же знакам Зодиака. Их умения «замести следы», запутать следствие, аккуратно и педантично совершать преступления и избавляться от улик. В это можно верить или нет, но криминальная история доказывает, что большинство маньяков имеют одни и те же знаки Зодиака или близкие по асценденту. Не пугайтесь, если ваш знак схож со знаком известного кровожадного психопата, это всего лишь звоночек проработать в себе недостатки с точки зрения астрологии и психологии. Давайте углубимся в черты характера самых опасных знаков, чтобы разобраться, на что или даже на кого стоит обратить особое внимание.

3 Козероги

Скромные, на первый взгляд, Козероги именно своей напускной застенчивостью и пользуются, чтобы заманить своих жертв. А как известно, «в тихом омуте черти водятся». Но это не единственная ловушка данного знака, ждите от них резкой смены настроения и готовьтесь к регулярному газлайтингу. Одержимости Козерогов порой доходят до абсурда, к слову, им даже бывает все равно по кому сходить с ума, лишь бы сходить. А если что-то пойдет не по сценарию Козерога, то вы конечно же «сами виноваты».

2 Скорпионы

Вполне ожидаемо было увидеть в «хит-параде маньяков» Скорпионов, и вот они — расположились на почетном втором месте. Почему на втором? Да потому что если бы продуманности было столько же, сколько и наглости, то этот знак взял бы все награды. «Проблема» кроется лишь во вспыльчивости и заносчивости данного знака зодиака, которые портят всю картину идеального преступления. А что касается методов добиться расположения жертвы — они действительно порой беспощадны.

1 Девы

Пожалуй, самый коварный и хитрый знак зодиака. Перфекционисты по своей природе, Девы стремятся сделать все идеально и «на совесть». И даже жертву (пусть даже просто как объект воздыхания) выбирают себе максимально идеальную. Даже если вы не представитель этого знака зодиака, то наверняка наблюдали на примере своих знакомых, что Девы выбирают себе в качестве второй половинки или даже просто краша чуть ли ни топ-моделей с обложки модного глянца. А стоит ли говорить о попытках Дев завоевать сердце своей жертвы? В ход может пойти все — от банальных букетов цветов до убийства в случае отказа