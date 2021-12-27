Держим язык за зубами — гороскоп на 28 декабря

23-24 лунные сутки. Сегодня осложненная квадратура Луны в Весах к Меркурию предупреждает о трудности любых переговоров.

Общение даст плоды, если соблюдать протокол, ставить на краткость и конструктивность. Атмосфера этих суток не слишком дружелюбна, но лучше знать меру в колкостях. Не стоит забегать вперед: диалог может затянуться. Лучше уточнять вопросы, а не спешить с ответами. Ловушка дня - привычный расчет на источник удачи. Проблем добавится, если ушли со сцены прежние друзья, расформирована группа поддержки или то, что имеет законную силу формально, устарело морально. Актуальны юридические консультации.

Овен

Овнам стоит учесть сложность сегодняшних переговоров. День не подразумевает ссор, но подчеркивает разногласия, а невозможность быстро их снять нагнетает напряженность. Гармонии может мешать обидчивость, недоверие. Возможны финансовые, эстетические и другие претензии. Поддержка, которая помогала сглаживать противоречия, слабеет или исчезает. Мнение партнера, оппонента, начальника еще изменится.

Телец

Сегодня у Тельцов возможны разногласия с коллегами, клиентурой или сервисами. Надежда уладить насущный вопрос до Нового года может оказаться несбыточной. Звезды не советуют огорчаться по этому поводу: в таком повороте событий для вас есть и хорошая сторона. Пауза дает вам время укрепиться в своих взглядах, восстановить контакты с единомышленниками, упрочить свою материальную или правовую базу.

Близнецы

Сегодня Близнецы рискуют не получить ожидаемого результата. Причиной заминки может стать непонимание с нужными людьми или критичный просчет, допущенный в прошлом. «Камнем преткновения» могут стать любовные, финансовые, профессиональные или иные обстоятельства. Возможна неудача переговоров, приостановка платежа или роковая ошибка в документе. Может не сбыться расчет на прежнюю привычную удачу.

Рак

Сегодня звезды рекомендуют Ракам избегать лишних споров - в том числе в быту, в семье и браке. Если выяснение неприятных деталей неизбежно, стоит выбрать мирное решение вопроса: уже в январе события покажут, что такой ход был наилучшим. Нежелательно углубляться в сложные давние темы, связанные с юридическими, финансовыми и территориальными аспектами, балансом интересов и поиском справедливости.

Лев

Львам этот день сулит разочарования информационного плана. Не слишком удачно может сложиться беседа с коллегой, соседом, попутчиком, контакт с медицинской или справочной службой. Не исключены заминки связи, задержки, отказы, просчеты, неудобные вопросы, моменты недоверия. Также может сузиться былой горизонт общения, пропасть из поля зрения влиятельный друг, партнер или компетентный консультант.

Дева

Сегодня Девам стоит быть внимательнее в финансовых вопросах и в ситуациях, связанных с приятным общением. Этот день может подчеркнуть разницу во вкусах или создать помехи при обсуждении покупок (включая подарки коллегам, партнерам, любимым и детям). Возможно недопонимание, плохая связь, задержка значимого платежа. Стоит отложить несрочные взаиморасчеты, выбор новогодних презентов и оплату отдыха.

Весы

Весам день создает тот или иной дискомфорт. Возрастает риск проблем в общении (особенно с близкими людьми и теми, кто связан с жильем). Возможны бытовые неудобства. Будет нелегко согласовать свои вкусы с привычками домочадцев. Вдобавок, может пропасть ценный канал моральной поддержки. Не стоит покупать сегодня стильные вещи для себя, семьи или для украшения дома. Нежелательны бьюти-процедуры.

Скорпион

Сегодня звезды не советуют Скорпионам вступать в переговоры и отправляться в целевые поездки, если этого не требуют обстоятельства. День создает проблемы в общении и в ходе выбора, при поиске и передаче информации, анализе и сравнении данных. Есть риск получить неверные сведения, просчитаться, без веской причины засомневаться в себе или симпатичном человеке. Не торопитесь что-либо твердо решать.

Стрелец

Сегодня Стрельцам станет труднее поддерживать нужный им уровень понимания в общении. Проблемы особенно вероятны, если затронута давняя финансовая тема - например, вопрос о невыплаченном долге. Звезды напоминают, что затянувшаяся история такого рода может подпортить отношения и репутацию, «отбросить тень в будущее». Если упущен момент, когда все можно было легко уладить, пора искать другие пути.

Козерог

Сегодня Козерогам лучше избегать важных контактов и обсуждения значимых тем. Звезды советуют отказаться от переговоров и официальных визитов, уклониться от свидания, семейного совещания, повременить с предложением, ответом, запросом, консультацией, оформлением ключевого документа, подписанием нового контракта. Также сейчас не лучший момент для покупок и сделок, для забот о своем имидже и стиле.

Водолей

Сегодня Водолеям важно не сделать стратегическую ошибку, действуя по инерции. Многие Водолеи могут понадеяться на везение, к которому привыкли в последний год. В итоге возможны правовые, финансовые, деловые, любовные или иные просчеты, не исключены промахи в общении с иностранцами и влиятельными людьми. Звезды советуют воздержаться от начинаний, переговоров, путешествий и оформления документов.

Рыбы

Рыбам сегодня лучше отказаться от новых начинаний. Не стоит спешить с точкой в переговорах, ответственным предложением или итоговым выводом. День требует конструктивного критичного мышления и подразумевает долю недоверия в любых контактах. Внимание лучше направить на изучение проблемных мест - например, на уязвимости в документах и нестыковки в расчетах. Возможно, пригодится консультация юриста.