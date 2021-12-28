Доверяем, но проверяем — гороскоп на 29 декабря

24-25 лунные сутки. Сегодня Луна в Скорпионе обостряет чутье на опасность и помогает быть начеку, что не будет лишним.

День может принести ограничения и неприятные сюрпризы. Возможны системные сбои, проверки, отказы, запреты, ломка планов, нехватка времени, усиление контроля. Может наметиться внезапный разлад с друзьями или появиться внешнее препятствие к общению с ними. В настроении вплоть до вечера может преобладать пессимизм, упрямство, нервозность, капризность, недоверие или страх за будущее. Не лучший момент для поздравлений, приглашений, выбора подарков, окончательных договоренностей на праздничный период.

Овен

Сегодня звезды не советуют Овнам заниматься глобальными прогнозами и строить долгосрочные планы, в том числе финансовые: внешняя ситуация нестабильна, возможны сюрпризы. Несмотря на то, что новая обстановка требует гибкости, основной приоритет данного дня - стабильность и безопасность «здесь и сейчас». Не время выходить из своей прежней группы (например, профессиональной) и примыкать к новой.

Телец

Тельцам день принесет ограничение их свободы и независимости. Возможно, это будет официальный контроль или предписание «сверху» - но не исключено также, что их будет сдерживать собственное чувство ответственности, профессиональный, гражданский или иной долг. Возможны преграды к выражению чувств и общению с друзьями, закрытые двери, внезапные отказы. Лучше отложить до завтра встречи и переговоры.

Близнецы

Сегодня Близнецам не стоит ослаблять контроль над своим здоровьем, рутинными делами и общей безопасностью. Одновременно имеет смысл мониторить новости в сфере карьеры и обстановку на отдаленных территориях: перемены слишком важны, чтобы оставлять их без внимания. Выполнение повседневных обязанностей потребует терпения. Возможна перестройка режима работы, временное препятствие или ограничение.

Рак

Сегодня Ракам придется смириться с тем, что их возможности ограничены - чаще всего, для их же блага. Например, им вряд ли удастся потратить «лишние» деньги, вложив их в убыточный проект. Сложности дня могут быть вызваны ограничением на свободное творчество, требованиями безопасности на отдыхе или во время развлечений. Ракам-родителям стоит контролировать условия, в которых находятся их дети.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам поддерживать порядок в своем доме и офисе, а также контролировать свои потребности и эмоции. Это день добровольных или навязанных ограничений. Возможно, придется пойти на уступки, потесниться ради друзей, коллег, родственников или сограждан. Находки и прибыли маловероятны, зато возможна реорганизация привычного пространства с неожиданным избавлением от ненужного.

Дева

Девам сегодня лучше смириться с ограничениями в пути и в общении, а также в других ситуациях - например, при поиске работы или получении услуг. Не стоит рассчитывать на друзей и коллег: не исключено, что в этот день они не смогут вам помочь. Возможен цейтнот, контроль, неприятный сюрприз, лимит на денежные траты. Звезды советуют отложить на завтра важные переговоры, целевые визиты и командировки.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам стать экономнее в тратах. Даже необходимые покупки лучше отложить до завтра: не исключено, что в списке расходов появятся неожиданные поправки. Не стоит спешить с привычными плановыми расходами на детские нужды, зимний отдых, творчество, организацию праздников. Имеет смысл повременить с крупной инвестицией, уточнить систему взаиморасчетов или схему погашения долга.

Скорпион

Скорпионам придется смириться с тем, что сегодня их возможности скромны. Многие Скорпионы столкнутся с контролем или жесткими рамками в семье, среди друзей или на той территории, которую они хотят считать своей. В любом деле ждут знакомые или непредвиденные осложнения. Звезды советуют не бунтовать против системных ограничений, а набраться терпения до завтра: найдется выход или появится подсказка.

Стрелец

Сегодня Стрельцам не помешает проявить осторожность и включить чутье. Первое необходимо им для того, чтобы не попасть в неприятности, а второе - чтобы начать проникаться новой атмосферой, которая имеет к их делам самое прямое отношение. Важно не пропускать перемены, идущие в доме или на далекой родине, изучать новости в связи с жильем, наследством, недвижимостью, личными и семейными владениями.

Козерог

Сегодня у Козерогов хорошо работает интуиция, но даже она может не уберечь их от неудач и досадных осечек. Звезды советуют отложить до завтра все значимые контакты, встречи, покупки и решения. В этот день могут подвести друзья или неожиданным роковым образом сложиться внешние обстоятельства. Не исключается лимит на расходы, отказ в доступе к жизненно важным ресурсам или другой неприятный сюрприз.

Водолей

События этого дня не добавляют Водолеям свободы. Их может ждать проверка на терпение, ответственность, профессионализм, готовность к самоограничению или сюрпризу. Многим Водолеям создаст проблемы их принципиальность, упрямство, верность своим планам или привычкам. Есть риск профессиональных поражений, непонимания с начальством или родителями. Возможно ощущение одиночества. Важно избежать уныния.

Рыбы

Сегодня позитивные предчувствия Рыб борются с наведенным извне пессимизмом. Многие Рыбы будут критично смотреть на свои идеалы и занижать свои ожидания, в том числе от возможной карьеры за рубежом. Вероятны недоверие к судьбе и страх повторения прошлых неудач. Стоит отложить планирование своего будущего, профессиональные и другие начинания, дистанционные переговоры и переписку, отправку в путь.