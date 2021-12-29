О себе напомнят те, кого мы не можем забыть — любовный гороскоп на 30 декабря

В этот день призраки прошлого станут осязаемыми.

Овен

Овнам не стоит откладывать разговор с любимым человеком, если речь идет о чем-то деликатном. Лучше устроить свидание сегодня, если вы хотите дать волю своим чувствам или побыть наедине: не исключено, что завтра ситуация изменится и в праздничной суете опция «приватное общение» окажется недоступной.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам откликнуться на призыв любимого человека или связаться с ним по собственной инициативе. Это подходящий момент не только для локальной, но и для дистанционной связи. Не стоит откладывать и совместный предпраздничный шоппинг, если вы не хотите в нем лишних приключений.

Близнецы

Сегодня Близнецам лучше обсудить с партнером лишь необходимое, не поддаваясь искушению поговорить о чувствах и «о нас». Расписывать детали близкого будущего дело неблагодарное: велика вероятность новых обстоятельств, способных смешать карты в любовной игре, закрутить интригу и размыть перспективу.

Рак

Сегодня у Раков отлично работает интуиция в любовных делах. Может появиться новое вдохновение. Если вам хочется поговорить или встретиться с любимым человеком, обязательно сделайте это. Если вы мнительны и подозреваете, что вас не любят, до наступления ночи у вас будет время убедиться в обратном.

Лев

Сегодня Львы с удивлением и удовольствием заметят, что некоторые раздражавшие их моменты в общении с любимым человеком либо загадочным образом исчезли, либо внезапно перестали быть проблемой. Возможно, в этом будет скрыт какой-то подвох, но заметить его Львам удастся не ранее завтрашнего дня.

Дева

Сегодня Девам непременно стоит найти время для общения с любимым человеком. Это подходящий момент для свидания, разговора о приятном, совместной поездки, прогулки или покупки, для подтверждения общих надежд на близкое будущее. Во избежание ссор желательно уже сейчас обговорить детали на завтра.

Весы

Сегодня Весы склонны ждать от любовного свидания слишком многого и именно поэтому рискуют испытать разочарование. Возможно, чувства теперь не так ярки и стало меньше причин впадать в эйфорию. В новой фазе романа звезды предлагают выбирать сдержанность, а превыше романтики ценить дружбу и верность.

Скорпион

Скорпионам звезды подсказывают, что фактические времена года над их личной жизнью не властны. В разгар календарной зимы в их любовных делах намечается весна. Не исключено, что уже сегодня судьба даст надежду. Там, где раньше вы терпели неудачу за неудачей, теперь возможен успех, хотя и не быстрый.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам сдержать свой огненный темперамент. Если вас переполняют чувства, попробуйте направить их в скрытое полезное русло - например, уточните детали завтрашнего свидания или купите недостающие мелочи, которые могут потребоваться вам для реализации романтических планов.

Козерог

Сегодня поведение Козерога в любовных делах лишь со стороны выглядит чистой импровизацией. Приятная встреча кажется их партнерам случайностью, а теплая беседа - данью моменту, но это иллюзия: Козероги пользуются долгожданным стечением событий, чтобы незаметно повернуть роман в нужное им русло.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям скрывать свои истинные чувства на публике, но намекают, что вовсе не обязательно подавлять их в приватной обстановке. Это подходящий момент для интимной переписки, позволяющей поделиться секретами, и для скрытой подготовки сюрприза. Возможны вести от бывшей любви.

Рыбы

Этот день поможет Рыбам наладить связь с любимым человеком, вербальную или духовную. Одинокие Рыбы могут получить известие от того, кого так и не смогли забыть. Не исключено, что это будет взаимно и наметится продолжение романа. Лучше не откладывать на завтра важное свидание и активную переписку.