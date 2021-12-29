Обстоятельства скорректируют планы — финансовый гороскоп на 30 декабря

В этот день судьба поведет нас по совершенно другому пути.

Овен

Внешние обстоятельства для Овнов в этот день складываются довольно таки напряжено. Старайтесь не вступать в конфликты с начальством и любым человеком, наделенным властными полномочиями. Советуйтесь с начальством, чтобы ваши дела не вошли в противоречие с его намерениями. У вас есть шанс для позитивного разрешения напряженности, если вы ни на шаг не отступите от профессиональной этики и норм закона.

Телец

У Тельцов неплохое время для финансовой деятельности. Работники банков, бухгалтерий, страховых агентств смогут расширить свои материальные возможности. Возможно, вам перечислят крупную сумму денег в виде премии. Можно заниматься оплатой счетов, погашать долги по кредитам, в том числе и досрочно. Не лучшее время для студентов вузов, проходящих производственную практику.

Близнецы

У Близнецов удачный день для всестороннего развития делового партнерства. Переговорный процесс может прийти к успешному завершению. Также вы успешно поработаете при индивидуальном обслуживании клиентов. Спрос на предлагаемые вами товары и услуги существенно вырастет. Вместе с тем это достаточно финансово затратный день – старайтесь расходовать деньги только на то, что реально необходимо.

Рак

Основу благополучия Раков в этот день могут составлять гармоничные отношения с коллегами и подчиненными. При выполнении текущей работы отдавайте предпочтение сотрудничеству с теми сотрудниками, которые лично вам симпатичны. В случае технических трудностей вам могут дать полезный совет коллеги. Вместе с тем день достаточно сложный в плане исполнения договорных обязательств.

Лев

Львы сегодня могут столкнуться с техническими сложностями. Это особенно относится к тем, кто занимается ремонтом и сервисным обслуживанием технических средств, машин и автомобилей. Вам будет непросто выявить и устранить технические дефекты. Старайтесь найти новые подходы к работе в тех вопросах, где прежние методы уже перестают быть эффективными.

Дева

Девам в этот день рекомендуется сосредоточиться на конечном результате своей работы. Не стоит бросать работу незавершенной. Не оставляйте на завтра то, что можно сделать сегодня, даже если для этого потребуется задержаться подольше на рабочем месте. Успешно поработают офисные служащие, строители, коммунальщики и работники сельского хозяйства.

Весы

Активное сотрудничество с окружающими людьми может помочь Весам добиться положительного результата в работе. Это особенно относится к работникам торговли, транспорта, тем, кто много работает с документами или вынужден часто совершать деловые поездки и встречи. Консультанты сетевого маркетинга могут привлечь новых подписчиков и заказчиков.

Скорпион

У Скорпионов в этот день имеются неплохие шансы для роста доходов. Это может быть связано как с вашей основной работой, так и с дополнительной подработкой на выполнении частных заказов. Также хорошо могут поработать фрилансеры, и все те, кто работает удаленно, через интернет. Наиболее проблемная тема дня – контакты. Вам будет непросто найти взаимопонимание при новых знакомствах.

Стрелец

Стрельцам в этот день необходимо рассчитывать только на себя. В ваших руках находятся успех или неудачи этого дня. Используйте для выполнения своей работы максимум творчества и подходите к любому делу с энтузиазмом. Личные инициативы приветствуются. Это не гарантирует вам быстрой финансовой отдачи, но убережет от убытков.

Козерог

Чем больше Козероги будут проявлять свою амбиции и настаивать на своем мнении, тем хуже будут идти их дела. Ключ к успеху этого дня лежит в противоположных качествах поведения: в скромности, незаметности, уступчивости и лояльности к начальству. Необходимо проявлять гибкость для того, чтобы использовать внешние обстоятельства в своих интересах. В прибыли окажутся те, кто сумеют подавить свои амбиции.

Водолей

Водолеям рекомендуется не гоняться за мелкими и суетными материальными выгодами, а подумать о перспективе. Необходимо прилагать усилия, рассчитанные на то, что успех придет в будущем. И один день работы на свое будущее сегодня может сравняться по значимости с неделей или месяцем упорного труда в будущем. Уделите внимание планированию.

Рыбы

Удачно сложится этот день для Рыб, занимающих руководящие должности. Ваши управленческие и организационные решения будут экономически оправданными и принесут вам быструю финансовую отдачу. Вместе с тем это не лучший день для участия в коллективных мероприятиях типа собраний и совещаний. Возможны неожиданные происшествия, в результате которых вам, возможно, придется корректировать свои планы.