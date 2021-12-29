Эмоции против логики — гороскоп на 30 декабря

25-26 лунные сутки. Сегодня аспекты Луны в Скорпионе усиливают чувственность, проницательность и игру воображения, склоняют к эмоционально окрашенному общению с налетом тайны.

Возможен интерес к мистике, магии, закрытым местам, ретро-стилю. Лучше не спешить в этот день с открытой инициативой, не отправляться в далекий путь и не выдавать даже мелких невинных секретов, оставив поле для интриги и догадок. Не стоит откладывать на завтра обмен приватной информацией и насущные покупки, особенно пополнение жизненно важных запасов и выбор напитков. Могут пригодиться старые вещи, резервы и закладки «на черный день».

Овен

Сегодня Овнам не стоит торопить события и разворачивать бурную активность (отправляться в путь, искать приключений). Лучше приберечь энергию до завтра. Но не стоит и бездействовать, иначе могут одолеть мрачные мысли. Лучшее решение - заняться насущными хлопотами: уточнением планов, подготовкой к праздничным мероприятиям, закупкой необходимого, сбросом балласта или проверкой систем безопасности.

Телец

Тельцам звезды советуют не откладывать на завтра ответственные целевые переговоры, в том числе международные. Нежелательно тянуть и с более легкими приятными контактами: поздравлениями, приглашениями, уточнением совместных планов на Новогоднюю ночь. Не исключено, что уже на следующий день вокруг добавится суеты, прервется связь или возникнут другие помехи, не совместимые с комфортным общением.

Близнецы

Сегодня звезды рекомендуют Близнецам набраться терпения и довести до конца все необходимые рутинные дела. В конце календарного года и в преддверии праздников могут стать сговорчивее нужные люди, появляется шанс полюбовно уладить часть насущных проблем и не беспокоиться о них какое-то время. Именно в эти сутки стоит запастись лекарствами и критически важными мелочами, договориться с помощниками.

Рак

Сегодня Раки могут спокойно заниматься своими делами, как рутинными, так и творческими. У многих Раков найдутся в них союзники или будет благодарная публика. Хорошо заниматься нуждами детей и реализовывать давние креативные задумки. Также этот день позволяет заново убедиться во встречном понимании, подтвердить взаимные симпатии и договоренности, дает время отправить (принять) личное приглашение.

Лев

Львам стоит целиком посвятить этот день домашним и другим насущным заботам, чтобы завтра они не отвлекали от праздничных мероприятий и связанных с ними впечатлений. Не стоит откладывать семейное совещание, служебные переговоры, контакты с сервисами, уборку, заботы о питомцах. Не помешает проверить запас жизненно важных мелочей - например, наличие необходимых лекарств в доме или дорожной аптечке.

Дева

Девам не стоит терять время, если в их графике значатся разъезды и разнообразные тематические контакты. День позволяет им наверстать упущенное, уладить многие разногласия, поделиться давней творческой идеей и найти в ней союзников. Он хорош для персональных договоренностей, подходит для свидания с любимым человеком, разговора с ребенком, поиска попутчика, знакомства с новым соседом или партнером.

Весы

Сегодня Весам не стоит откладывать насущные траты на дом, семью и базовые бытовые нужды. День подходит для хозяйственного шоппинга, приобретения вещей первой необходимости и пополнения жизненно важных запасов. Что касается дорогих покупок и щедрых новогодних подарков, звезды намекают, что скромный бюджет далеко не всегда портит праздник. Возможно, сейчас вам стоит приберечь деньги на другие цели.

Скорпион

Сегодня с пути Скорпионов уходят препятствия и их дела налаживаются. Звезды намекают, что вскоре они пойдут еще лучше, а пока советуют использовать плюсы текущего момента. Этот день дает приятный повод поддержать личные связи на информационно-вербальном и эмоциональном уровнях. Интуиция поможет вам отбирать в свой круг близких по духу и симпатичных людей. Возможны приятные новости, приглашения.

Стрелец

Стрельцов звезды предостерегают от преждевременной инициативы. Стрельцам, пребывающим в хорошей форме, лучше заниматься мелкими насущными делами, а основную энергию беречь до завтрашнего дня. Если у вас неважный настрой и низкий тонус, не унывайте: завтра все изменится. Решая текущие задачи момента, желательно действовать втайне. Хорошо обсуждать финансовые темы и добывать секретную информацию.

Козерог

Сегодня у Козерогов продуктивный день, но действовать им лучше в уже знакомом направлении. В этом случае, на старые достижения и открытия будут накладываться новые удачные тенденции, а мелкая случайная находка может стать платформой для большого успеха в предстоящем календарном году. Не стоит медлить с небольшими покупками, поздравлениями, налаживанием приятных многообещающих дружеских связей.

Водолей

Сегодня Водолеям лучше действовать за кулисами событий. Открытое выступление может оказаться для них невозможным или нежелательным, зато соблюдение тайны сулит им определенную выгоду. День хорош для тайных переговоров, приватных встреч, секретных денежных операций. Звезды советуют уладить в течение этих суток все мелкие дела, чтобы завтра иметь относительную свободу в реализации своих планов.

Рыбы

Сегодня все складывается для Рыб к лучшему - и это, по большей части, вовсе не иллюзия. Благодаря своей природной чувствительности многие Рыбы почувствуют близкие хорошие перемены, даже если они еще не оформились в конкретные планы и действия. Не исключены приятные новости от старых знакомых - например, от пропавших из виду зарубежных коллег, далеких друзей или бывшего, но не забытого партнера.