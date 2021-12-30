Веселимся без задних ног — гороскоп на 31 декабря

26-27 лунные сутки. Наступление календарного Нового года совпадает с открытием новых горизонтов либо заманчивых скрытых возможностей.

Соединение Луны и Марса, управляемое сменившим знак Юпитером, добавляет динамики, азарта, непоседливости и иногда воинственности. Приветствуются путешествия, спорт, туризм. Не стоит оставлять без внимания новые «подводные камни» любого маршрута или сюжета: они не случайны и могут нести в наступающем году немало проблем. Становятся вдвойне опасны завуалированные идейные разногласия и вредные тайные зависимости. Не помешает осмотрительность в общении с иностранцами и незнакомцами.

Овен

Овнам стоит провести этот день в активном режиме. Не исключено, что Новый год представители этого знака встретят в дороге или будут вовлечены в динамичный процесс: приключение, исследование, поход, маневр, корпоратив, спортивную игру. Избежать недоразумений и ловушек (особенно вдали от дома, при общении с иностранцами, гостями и случайными попутчиками) поможет хорошая организация мероприятия.

Телец

Атмосфера этих суток придется по вкусу Тельцам энергичного склада, а также тем из них, кто именно сегодня решил размяться и сменить обстановку. Им понравится случайное приключение или путешествие. Тельцам, предпочитающим спокойствие, придется смириться с суетой или найти способ ее избежать. Встреча Нового года запомнится лучше, если пройдет за границей, в гостях или на связи с далекими друзьями.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам уступить инициативу более активным игрокам и занять осторожную позицию. Стоит быть начеку Близнецам, которые оказались в чужой среде и опасаются конкуренции: не исключено, что в ходе новогодних событий даст знать о себе их явный или тайный соперник, склонный к нечестной игре. Важно не поддаваться на провокации и манипуляции: ошибка отразится на карьере и статусе.

Рак

Последние сутки уходящего календарного года Раки рискуют провести в хлопотах. Возможна домашняя суета, забота о питомце, ситуация срочного вызова на работу, напряженность из-за гостей или дел с иностранцами. Из-за навязанного темпа есть риск переутомления, мелких травм и обострения болезней. Можно «обмануть судьбу», заранее взяв на себя посильные обязанности - например, вызвавшись кому-то помочь.

Лев

Этот день обеспечит Львам законное поле для игр, веселья и творчества, но не все пойдет по плану. Не исключен новый интригующий поворот событий. Возможно, с кем-то будет утерян контакт или сюжет получит неожиданную новую подоплеку (например, идеологическую). Выбирая нагрузки, желательно учитывать состояние здоровья. Не помешает контроль над детьми: новогодние приключения могут быть небезопасны.

Дева

Девам сегодня стоит быть настороже: хорошие стороны момента могут временно уйти на второй план, а негативные, наоборот, выйти на первый. Новогодняя суета способна обострить семейные разногласия, идеологические и житейские споры. Нежелательно встречать бой курантов в чужой, случайной, неясной и враждебной среде, а также увлекаться горячительными напитками: они могут сделать ситуацию небезопасной.

Весы

Сегодня вокруг Весов кипит жизнь и у них есть шанс окунуться в общую суету, все зависит от их умения организовать свои дела. Наибольшая свобода выбора будет у Весов, которые нашли помощников, могут положиться на партнеров или разумно делят свои обязанности с близкими. Лучше держаться стандартной программы. Желательны осторожность и умеренность в гостях и в поездках: может пострадать здоровье.

Скорпион

Скорпионам стоит аккуратнее выбирать линию поведения. Новогодняя обстановка требует гибкости (особенно, если вы в гостях, среди иностранцев или на чужой территории), но не в ваших интересах всецело подстраиваться под нее. Не стоит рассматривать праздничные приключения как заявку на стабильное будущее: новые связи этого дня случайны и ненадежны, а совместные начинания могут смахивать на авантюру.

Стрелец

Новогодняя суета склоняет Стрельцов к активности и непоседливости, тогда как им не мешает задуматься: ведь они на пороге перемен. Стоит найти середину между спонтанным выбросом энергии и взвешенной оценкой ситуации. Пока не ясны детали нового бытия, лучше держаться прежнего плана действий: неверный шаг чреват фальстартом или грубой ошибкой в самом начале, можно ступить на весьма скользкую почву.

Козерог

Для Козерогов новогодние события чреваты лишней суетой, переутомлением и тайными ловушками. Выбирая активный ритм жизни (спорт, путешествие), им стоит заранее рассчитывать свои силы - иначе не исключается обострение хронического недомогания и есть риск ввязаться в сомнительное приключение. Некоторые Козероги могут оказаться не только в двойственной, но и в потенциально опасной для себя ситуации.

Водолей

Водолеям сегодня важно оказаться среди единомышленников: с ними им будет проще согласовать усилия и играть по одним правилам. Если ряды ваших прежних друзей и поклонников поредели, звезды советуют вам ценить оставшихся верных соратников и не давать им повода разочароваться в вас. Также стоит следить, чтобы в компании не возникали завуалированные раздоры на идейной, финансовой и этической почве.

Рыбы

Сегодня Рыбам важно не подпортить себе наступающий счастливый год неудачным сомнительным стартом. Прежде всего, в зоне риска чем-то увлеченные Рыбы, претендующие на авторитет или воодушевленные борьбой за идею. Опасным качеством для многих Рыб станет азарт, им лучше избегать метаний и спонтанных порывов. Также звезды предостерегают от злоупотребления спиртным и быстрого сближения с иностранцами.