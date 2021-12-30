Признаемся в чувствах — любовный гороскоп на 31 декабря

Самое время сказать самому дорогому человеку, как он вам дорог.

Овен

Сегодня Овны легко поладят со своими возлюбленными, если вместе отправятся в увлекательный вояж, устроят пикник на природе или посетят дружескую вечеринку с активной программой. А вот остаться дома «у камелька» и пытаться в знакомой обстановке поговорить по душам будет не самым удачным решением.

Телец

Сегодня Тельцам лучше заранее приготовиться к динамичному развитию событий и не бояться его. Если рядом с ними окажется близкий человек, любая новогодняя авантюра станет бодрящим романтичным приключением, вносящим в отношения свежую ноту. Не стоит отказываться от путешествия или вылазки на природу.

Близнецы

Близнецам сегодня придется отдать лидерство в любовных отношениях партнеру и следить, чтобы его намерения оставались честными. Не в ваших интересах играть в предложенную игру, если ее правила сомнительны. Если идет сражение за чужое сердце, не стоит поддаваться на провокации соперника (соперницы).

Рак

В круговерти новогодних событий Раки рискуют забыть о любимом человеке или вынужденно поставить свои отношения с ним на второе место. Чтобы этого не случилось, звезды советуют заранее объединить усилия или как можно разумнее распределить роли, чтобы праздничные хлопоты сближали, а не разъединяли.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам и их партнерам иметь совместный план, благодаря которому они постоянно будут вместе. Весело и ярко встретить Новый год может помочь общее увлечение, например, любовь к спорту или путешествиям. Возможно загадочное или тревожное происшествие, заставляющее задуматься.

Дева

В ожидании боя курантов Девам желательно стать в общении с близким человеком предельно дипломатичными. Любой намек на неуравновешенность или на другой недостаток обострит приятные отношения и посеет семена раздора на будущее, а при дополнительных осложняющих обстоятельствах не исключен разрыв.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам и их партнерам следовать проверенной программе зимних праздников: это лучшая гарантия счастливого и спокойного совместного дня. Свободным Весам не стоит любой ценой заводить знакомство: Новый год в обществе нового человека способен оставить двойственное впечатление.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам повременить с важной инициативой в делах сердечных и ограничиться действиями по ситуации. «Новогодний ход» может произвести вовсе не тот эффект, на который вы втайне рассчитывали. У объекта ваших симпатий может сложиться ложное впечатление о вас и ваших мотивах.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут смело проявлять инициативу в любовных делах, если их цель - флирт и яркое легкое приключение. Проверенная схема действий обеспечит им в этом направлении успех. А вот в близких доверительных отношениях стоит продумывать каждый свой шаг, чтобы не оказаться в сомнительной роли.

Козерог

Козерогам звезды подсказывают, что в череде новогодних событий любовная фортуна может оказаться не на их стороне. Если ситуация не требует срочных действий, лучше не искушать судьбу. Если же вам не оставляют выхода, действуйте гибко, маневрируйте и ни в коем случае не поддавайтесь на провокации.

Водолей

При выборе компании для встречи Нового года звезды советуют Водолеям отдать приоритет друзьям, намекая, что для этого есть масса причин. При этом ничто не мешает вам наслаждаться также и обществом любимого человека, если он или она не перестает быть вашим другом и активным идейным единомышленником.

Рыбы

Сегодня один из тех дней, когда влюбленные Рыбы легко увлекаются, сами идут в ловушку и поддаются соблазну. В новогодней суете они ежеминутно рискуют совершить промах, о котором пожалеют. Опасность возрастает в обстановке, полной приключений, в чужой компании, за границей или среди иноземцев.