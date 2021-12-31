Даже не думаем о работе — финансовый гороскоп на 1 января

В первый день 2022 года стоит отдыхать и лениться.

Овен

Овнам, которым в первый день Нового года придется работать, звезды советуют не проявлять избыточных инициатив и не попадаться на глаза начальству. В это время могут возникнуть осложнения с выполнением плановых заданий. Возможно, перед вами поставят излишне напряженное и трудновыполнимое задание. Руководящим работникам лучше воздержаться от принятия важных решений.

Телец

Тельцам в этот день не рекомендуется браться за сложные типы работ, требующие высокой квалификации. Возможно, вам придется столкнуться с такими задачами, для решения которых имеющихся у вас профессиональных знаний окажется недостаточно. Также это не лучший день для учебы и служебных командировок. Будьте готовы к неожиданным проверкам, контрольным закупкам с целью поймать вас на нарушениях.

Близнецы

У Близнецов в этот день может возрасти вероятность чрезвычайных происшествий и производственного травматизма. Если вы работаете с техникой и механизмами, то будьте осмотрительнее, не торопитесь. Воздержитесь от тестирования работы новой техники. Помните о соблюдении правил техники безопасности. Также в это время рекомендуется отдавать предпочтение той работе, в которой вы имеете большой опыт.

Рак

У Раков, работающих в этот первый день Нового года в сфере услуг, могут возникать напряженные ситуации с клиентами. Возможно, придется иметь дело с отдельными конфликтно настроенными клиентами. Старайтесь не доводить дело до конфликта и идти на максимально возможные уступки. Проявите гибкость при общении с клиентами.

Лев

Львам в этот день, возможно, предстоит выполнять большой объем работы. Если график предполагает выход в этот первый день нового года на работу, то вас могут подвести коллеги, которые под разными предлогами предпочтут не выходить на работу. И тогда вам придется нести на себе двойную и тройную нагрузку. Наиболее сложное время для тех, кто работает вдали от родного дома, на вахте или в служебной командировке.

Дева

У Дев, работающих в сфере услуг, сегодняшний день может быть связан с большими нагрузками. Особенно это относится к тем, кто причастен к индустрии отдыха и развлечений. Старайтесь быть осмотрительнее при финансовых расчетах с клиентами – в суете и спешке вы можете по ошибке обсчитать себя. Не лучшее время для проведения операций по обмену валюты.

Весы

У Весов в этот день могут возникнуть затруднения с доведением до конца начатых дел. Если нет особой срочности, то звезды рекомендуют отложить завершение важных дел на другие дни. В противном случае вам многое из того, что сделаете сегодня, возможно, придется переделать. Особенно это касается тех, кто занимается ремонтно-строительными работами или занят подготовкой отчетной документации.

Скорпион

Скорпионам не рекомендуется в этот первый день нового года планировать проведение деловых встреч и обсуждение важных вопросов делового сотрудничества. Не исключено, что деловые поездки и встречи в этот день пройдут по невыгодному для вас сценарию или вовсе будут сорваны. Старайтесь самостоятельно справляться с делами и никого не просите о помощи.

Стрелец

Стрельцам в этот день рекомендуется воздерживаться от крупных покупок. Возрастает риск финансовых потерь и нерационального расходования денег. Работникам торговли лучше воздержаться от оптовой закупки товара на складе. В целом, основная задача дня состоит в сохранении финансовых ресурсов от растраты. Уровень доходов складывается неравномерно. Могут быть задержки с перечислением оплаты за ваш труд.

Козерог

Козерогам в этот день будет трудно удержать себя от инициативного поведения. Там, где вы сами самостоятельно принимаете решения, вы сможете удержать под контролем ситуацию. Но крайне нежелательно проявлять инициативу вопреки мнению начальства, и когда вас никто не просит. Успешно поработают индивидуальные предприниматели. Но будьте готовы к тому, что внешние обстоятельства сложатся не в вашу пользу.

Водолей

Водолеям в этот первый день нового года рекомендуется воздержаться от профессиональной деятельности. Если же график требует выхода на работу, то старайтесь не отклоняться от служебных инструкций и норм закона. В противном случае ваша деловая репутация может пострадать. Уделяйте больше внимания профессиональному обучению и обмену мнений с коллегами.

Рыбы

Рыбам в этот день рекомендуется отдавать предпочтение традиционным для себя видам профессиональной деятельности, в которых вы достаточно опытны. Отношения с коллегами и подчиненными в трудовом коллективе складываются вполне конструктивные. Воздержитесь от экспериментирования и тестирования новых технологий. Это не лучшее время для участия в собраниях, совещаниях, планерках акционеров.