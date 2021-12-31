Заглядываем за горизонт — гороскоп на 1 января

27-28 лунные сутки. В первый день нового календарного года советы звезд вполне гармонируют с праздничной ситуацией.

Вплоть до ночи ожидается расслабленный романтичный настрой. Возможны небольшие последствия приключений, веселья и возлияний. Луна в Стрельце побуждает заглянуть за горизонт, но пока не обещает конкретики и вопросов больше, чем ответов. Лучше не менять в эти сутки маршрут и начатую программу действий. Не стоит покидать сложившуюся компанию. Не время строить четкие планы или обсуждать деловые темы. Нежелательно засиживаться допоздна или пускаться в дорогу на ночь глядя, лучше попытаться выспаться.

Овен

Первый день января Овны проведут на волне вчерашнего настроя. Переход от старого календарного года к новому пройдет для них не без приключений, но благополучно. Проникнувшись новогодней романтикой, они успеют пережить все ее стадии. Но их энтузиазм, рожденный Новогодней ночью, к вечеру начнет таять. Звезды советуют пораньше упасть в объятия Морфея, руководствуясь мудростью «утро вечера мудренее».

Телец

В первый день наступившего года звезды не обещают Тельцам полного комфорта, что отчасти может компенсироваться для них новогодней романтикой и экзотикой. Многим Тельцам вплоть до ночи придется подстраиваться под обстоятельства - порой не слишком для них дружелюбные, зато отлично развивающие находчивость и чувство юмора. Не исключены моменты скитаний, информационной или другой неопределенности.

Близнецы

С формальным наступлением нового года Близнецам не стоит ждать быстрого чуда: новости запаздывают, обстановка потенциально проблемна и местами коварна. Возможны проблемы со связью и задержки на путях сообщений. Не стоит расслабляться или торопить события, если вы вдали от дома, в чужой, враждебной или неопределенной атмосфере, а также если ваши планы и ожидания связаны с иностранными реалиями.

Рак

На первый день наступившего года Ракам лучше не планировать энергозатратные мероприятия: не исключено, что на их проведение не хватит сил, и планы утонут в неопределенности. Возможны небольшие недомогания или рассеянность. Многим представителям знака придется подстроиться к сложившимся обстоятельствам и даже в самой многообещающей обстановке пока довольствоваться лишь приятными смутными надеждами.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам плыть по течению: все прочие решения в первый день наступившего года будут малопродуктивными. Может затянуться любовная или другая интрига. Не стоит резко менять вчерашнюю программу, даже если в ней появились «слепые пятна»: ответы на возникающие вопросы будут приходить постепенно. Желательно избегать перегрузок, соотнося их со своим самочувствием и ощущениями.

Дева

В первый день нового календарного года звезды советуют Девам следить за своим поведением и дома, и в гостях. Также не помешает учитывать состояние здоровья: приключения новогоднего периода могут на нем отразиться. Не стоит выбирать этот день для знакомства с значимыми людьми, с предполагаемыми партнерами, коллегами, клиентами или соседями по занимаемой территории (особенно, если это иностранцы).

Весы

Сегодня звезды советуют Весам подстраиваться к своему окружению и действовать по ситуации. Самое время психологически расслабиться, побыть вне домашней, служебной или иной сложной обстановки: не исключено, что уже завтра вам вновь придется окунуться в нее. Стоит обращать внимание на идущие вокруг изменения: они могут коснуться вашего здоровья, помощников, питомцев или повседневного распорядка.

Скорпион

Сегодня Скорпионам лучше действовать по обстоятельствам и учитывать, что они переменчивы. Также, обстановка дня усиливает внушаемость и может толкнуть на ненужные действия, которые впоследствии станут источником проблем или помех. Бонус или счастливый шанс, использованный в эти сутки, не принесет ожидаемой выгоды. Лучше воздержаться от важных решений в деловой и частной жизни, от крупных трат.

Стрелец

В первый день нового календарного года многие Стрельцы окажутся игрушкой своих непостоянных настроений и импульсивности. Возможна негативная реакция на алкоголь или бессонную ночь. Некоторые Стрельцы станут заложниками своего самочувствия или домашней ситуации. Не добавит стабильности общая обстановка вокруг. Звезды советуют поберечь здоровье, отложить важные решения и ответственные мероприятия.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам не ослаблять меры предосторожности, так как многие представители этого знака вплоть до ночи уязвимы. Малейший промах может привести к недоразумению в пути, обострению хронического недомогания или другой неприятности, с которой вряд ли хочется столкнуться в Новогодний период. В любой спорной ситуации, включая дорожную и финансовую, лучше дождаться свежих новостей.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям оставаться в компании, но не стремиться в ней к явному лидерству, так как часть прежних рычагов влияния утеряна. Возможно, в этом больше нет смысла, так как сменился состав команды, стала иной повестка дня или были пересмотрены собственные приоритеты. Пора оценить новые настроения среди друзей. Стоит повременить с отправкой письма, публикацией, предложением.

Рыбы

Рыбам звезды подсказывают, что сегодня некоторые проблемы теряют остроту, но обстановка остается не слишком благоприятной. Для многих Рыб опасны их собственные неудержимые фантазии, помноженные на нетерпение. Чтобы переход в новый год не сопровождался лишними приключениями, важно не принимать свои минутные капризы за «знак свыше» и сигнал к действию, иначе легко создать себе помехи в начале пути.