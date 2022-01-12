Астрологи назвали самый удачный день в 2022 году

У каждого знака зодиака есть свой счастливый день в наступившем году.

Самый удачный день в 2022 году – 18 августа. Планета Юпитер будет находиться в знаке Овна. Это самое благоприятное время для того, чтобы сосредоточиться на расширении границ и новых возможностях. Это будет удачное время для любви и свиданий.

Самый удачный день в 2022 году – 13 мая. Тельцы должны подготовиться к важному периоду трансформации в этом году. В этот день Солнце соединится с Северным узлом. Этот день, скорее всего, внесет ясность в отношении истинного призвания и позволит проявиться новым граням личности.

Самый удачный день в 2022 году – 30 мая. Луна соединится с Юпитером и Марсом. Близнецы получат возможность полностью принять новую и улучшенную версию себя. 30 мая наступит мощное новолуние, оно предоставит одну из самых счастливых в году возможностей проявить желания и воплотить мечты в реальность.

Самый удачный день в 2022 году – 17 июля. Солнце и Меркурий соединятся в Раке. Этот день будет подходящим для духовного сближения, творческой работы и обостренного восприятия. Это также самый подходящий день для карьерного роста и налаживания связей. В этот день в Рак войдет еще и Венера, что положит начало месяцу более выраженной красоты, более яркой любви, более изысканных удовольствий и наслаждений.

Самый удачный день в 2022 году – 31 июля. Будет больше страсти, воображения и изобретательности. В этот день Солнце сформирует благоприятный аспект с Юпитером. Это время, когда следует прислушиваться к своему сердцу, принимать и использовать то, что вдохновляет, и открыть свое сердце и шагнуть навстречу любви. Кроме того, это самое подходящее время для того, чтобы заняться творческой работой.

Самый удачный день в 2022 году – 16 февраля. В феврале Венера для Дев ретроградна в плане романтики и страсти. 16 февраля будет наиболее благоприятным днем, когда Девы смогут вступить в новый любовный цикл.

Самый удачный день в 2022 году – 22 октября. День принесет волшебство и романтику, а также новое захватывающее начало, связанное с удовольствием, желанием и творчеством. Это благоприятный день для того, чтобы начать флиртовать и использовать свою привлекательность и обаяние, показав себя в новом сексуальном образе.

Самый удачный день в 2022 году – 15 ноября. Период рождения Скорпиона обещает стать еще более страстным, поскольку большую часть месяца в нем будет находиться Венера. С другой стороны, удачу в романтических отношениях должен принести Юпитер. 15 ноября эти две планеты принесут в жизнь Скорпиона еще больше счастливых моментов и любви.

Самый удачный день в 2022 году – 23 ноября. Новолуние станет одной из самых лучших возможностей в году проявить желания и броситься навстречу новым захватывающим приключениям. Солнце и Луна также будут гармонично соединяться с Юпитером, планетой, покровительствующей Стрельцу, которая добавит в его жизнь еще больше удачи, очарования и волшебства.

Самый удачный день в 2022 году – 8 января. Для всех Козерогов наступит период глубокой переоценки всего подряд. В результате в их личной жизни, в сердечных делах произойдет серьезный всплеск, и она значительно изменится в лучшую сторону. 8 января у Козерогов появится больше уверенности в себе, что обеспечит новые романтические возможности и столь необходимую ясность в отношении того, чего они хотят от любви.

Самый удачный день в 2022 году – 6 марта. Именно в этот день Венера должна сойтись с Марсом. Астрологи уверены, что нужно использовать новый цикл в вопросах любви и страсти. Это благоприятное время для того, чтобы сказать «да» увлечению, согласиться на любовный роман или рискнуть и начать отношения.

Самый удачный день в 2022 году – 12 апреля. Астрологи считают, что у Рыб в этот день должна возникнуть особая космическая связь, когда Юпитер соединится с Нептуном. Это повысит их творческий потенциал, наполнит новыми вдохновляющими идеями, усилит привлекательность и обаяние и даже приведет к духовному пробуждению.