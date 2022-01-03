Бережем деньги — финансовый гороскоп на 4 января

В этот день стоит тратить меньше денег, иначе придется занимать.

Овен

Усилия Овнов по развитию коллективных форм делового сотрудничества (акционирование, кооперация) могут столкнуться с серьезными трудностями. Возможно, проблемы будут исходить из недостатка финансовых ресурсов и невозможности заинтересовать инвесторов с целью получения инвестиций. Неэффективно могут проходить деловые поездки, возможны опоздания на работу.

Телец

Непростой день складывается у Тельцов, занимающих руководящие должности. Основной проблемой может стать несоблюдение договоренностей со стороны деловых партнеров. Воздержитесь в первой половине дня от переговоров и подписания важных документов. Источником неприятностей могут стать переговоры по вопросам арендных отношений.

Близнецы

Близнецам в этот день следует серьезнее отнестись к соблюдению дисциплинарных требований. Ваше опоздание на работу или отсутствие в течение долгого времени на рабочем месте не останется незамеченным. Не исключено, что к вам будут применены меры административного взыскания. Бизнесменам не рекомендовано полагаться на надежность партнеров. Некоторые договоренности могут быть нарушены.

Рак

Раки в этот день могут не дождаться обещанных финансовых начислений на свою банковскую карту. Это особенно вероятно, если ваш доход складывается из партнерских отчислений. Это не лучшее время для проведения рекламных мероприятий и спекулятивной деятельности. Наибольший успех ожидает деятелей шоу-бизнеса, консультантов, актеров и ювелиров.

Лев

Львам в этот день, возможно, придется столкнуться с разногласиями при контактах с деловыми партнерами. Особенно это относится к переговорному процессу, находящемуся на завершающей стадии. Ваши потенциальные контрагенты могут вдруг проявить сомнения в целесообразности подписания договора о сотрудничестве с вами. Отдавайте предпочтение текущим делам. Хорошо заниматься освоением техники.

Дева

Девы сегодня почувствуют торможение в делах, связанных с деловыми бумагами, доступом к необходимой информации и процессом обучения. Утром вы можете опоздать на работу из-за проблем с транспортом. Из-за мелких неурядиц портятся отношения с коллегами по трудовому коллективу. Бизнесменам рекомендовано поинтересоваться условиями труда подчиненных и сделать все возможное для их улучшения.

Весы

Весам этот день может запомниться напряжением в финансовых вопросах. Не исключено снижение поступлений по доходным статьям бюджета. Не торопитесь с заключением сделок спекулятивного характера, связанных с перепродажей оптовых партий товара. Отдавайте предпочтение традиционным методам работы.

Скорпион

Неблагоприятно сложится этот день для Скорпионов, чья деятельность связана с семейным бизнесом или дистанционной работой на дому (типа фриланса). В зоне риска – бизнес, связанный со сделками с недвижимостью, жилищно-коммунальное и сельское хозяйство. Старайтесь подойти к привычной работе по-новому, изменить подход и попытаться отыскать скрытые резервы.

Стрелец

У Стрельцов в этот день может быть много деловых контактов, результативность которых, однако окажется гораздо ниже, чем хотелось бы. Хуже всего придется торговцам, консультантам, водителям транспортных средств и социальным работникам. Товарно-денежный оборот замедлится. Воздержитесь от заключения торговых сделок в утренние часы.

Козерог

У Козерогов не лучший день для деятельности, связанной с участием в коллективных проектах. Нежелательно принимать участие в совещаниях, собраниях, планерках. Звезды советуют воздерживаться от проектирования и составления бизнес-плана на длительную перспективу. Выгодно становится делать капиталовложения в строительство, в техническое переоборудование мастерских.

Водолей

Эмоциональное состояние Водолеев, занимающих руководящие должности, вряд ли позволит принимать качественные управленческие решения. Для вас сегодня характерно непоследовательное поведение, частая смена настроений и неуверенность в целесообразности тех или иных действий. Некоторые плановые работы придется корректировать. Воздержитесь от участия в коллективных проектах.

Рыбы

Звезды предостерегают Рыб от участия в теневой экономической деятельности. Вы можете столкнуться с проверками фискальных органов, негласным наблюдением за вами и контрольными закупками товара. Так или иначе, но ваша деятельность может оказаться в фокусе внимания контролеров. Воздержитесь от дальних командировок. От работы на вахте могут быть штрафные санкции.