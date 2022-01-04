Опираемся на опыт — гороскоп на 5 января

3-4 лунные сутки. Сегодня лучше исключить принципиально новые начинания и действовать в рамках плана.

Пик активности придется на утро, а вот дальше многое зависит от личного энтузиазма или от группы поддержки. Не исключено, что привычный источник энергии и вдохновения окажется отключен - например, будет недоступен сайт по интересам, исчезнет былая мотивация или будет исчерпан резерв щедрых бонусов. Там, где ушла удача, поможет опыт. Луна в Водолее советует ценить дружбу. Вечер хорошо провести в свободном режиме со старыми друзьями - особенно с теми, с кем становится реже контакт или назревает долгая разлука.

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам предпочесть индивидуализму командную работу. Чем важнее проект, в котором вы принимаете участие, тем больше оснований потрудиться с утра, так как по мере развития событий продуктивность личных и коллективных усилий будет снижаться. Не исключено неприятное открытие: вы можете обнаружить, что стала скромнее ваша группа поддержки или ушел в тень ваш прежний покровитель.

Телец

Тельцам вплоть до ночи предстоит ориентироваться на свои главные цели. Многим Тельцам их задаст профессия. Для некоторых Тельцов привычным «маяком» в новых обстоятельствах останутся их друзья или коллеги, а также нормы, принятые в близкой им по духу социальной среде или сетевой группе. Нежелательно строить в этот день новые планы: есть риск по инерции поставить не на те ценности и зайти в тупик.

Близнецы

Сегодня у Близнецов есть дополнительное время упрочить свои профессиональные или идейные позиции. Если накануне был дан успешный старт важному делу (особенно карьере или долгому сотрудничеству за рубежом), звезды советуют продолжить его утром: возможно, вам удастся преодолеть еще одну ступень на пути к взаимопониманию с нужными людьми или обеспечить себе еще несколько законных защит на будущее.

Рак

Сегодня Ракам стоит провести время среди друзей или коллег, либо как-то иначе проявить интерес к социальным событиям. Вплоть до ночи будет много тем для разговоров благодаря последним новостям. Одно из приятных открытий этого дня - исчезновение крупного долга или устранение прежнего искушения, которое упорно сбивало вас с верного пути. Не стоит жалеть об упущенном старом шансе: новый будет лучше.

Лев

Львам не стоит рассчитывать на отмену вчерашних правил игры, но можно надеяться на их смягчение. Звезды советуют не сетовать на их строгость, а ценить созданный ими порядок: не исключено, что уже завтра вы столкнетесь с их отменой и новым хаосом. В этот день лучше не начинать новых дел, не стоит и кардинально менять компанию. Возможно, в вашем окружении вам начнет кого-то или чего-то не хватать.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам не изменять привычному распорядку труда или отдыха. Не стоит менять схему лечения, сетевые маршруты, алгоритмы общения и другие стандартные программы, уже неоднократно доказавшие свою полезность. Лучше довести до конца домашние или другие текущие работы, так как в эти сутки сохраняется возможность следовать инструкции, помогают друзья, невелик риск путаницы и помех.

Весы

Сегодня у Весов есть надежный канал поддержки, но его им может оказаться мало. Многих Весов огорчит исчезновение мощного источника вдохновения, особенно любовного, игрового или творческого. Может сгореть шанс, пропасть поклонник, ухудшиться здоровье. Пора подключать другие опоры: системные знания, опыт, проверенный временем план или освоенную роль, законную гордость добытыми призами и трофеями.

Скорпион

Сегодня Скорпионам лучше остаться частью коллектива. Этот день не подходит для продвижения своих интересов и реализации личных талантов. По возможности стоит жить чаяниями друзей или близких, соблюдать правила поведения в доме или группе. Возможны бытовые и эмоциональные перегрузки, если вы еще не побороли вредные для себя привычки, не сбросили вовремя с плеч лишнюю бытовую или моральную ношу.

Стрелец

Сегодня атмосфера вокруг Стрельцов дружелюбна, но им может не хватать в ней важного элемента. Из поля их зрения могут исчезнуть влиятельные соседи, достойные собеседники, любимые ученики или попутчики. Некоторым Стрельцам будет недоставать рядом искренних почитателей их эрудиции или авторитета. Не стоит упускать шанс на встречу со старыми друзьями, особенно перед отъездом или другой переменой.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам отложить необязательные покупки. День может создать иллюзию стабильности, достатка и подтолкнуть к эксперименту - но лишние траты способны истощить бюджет или принести разочарование. При плановых необходимых покупках нужна гарантия сервиса и качества. Может стать удачным продуманный выбор отдельной новинки: софта, умного электронного аксессуара, средства связи.

Водолей

Сегодня Водолеи могут следовать своим привычкам и капризам, ориентироваться на свое настроение или самочувствие - но с учетом новых тенденций, что-то у них отнимающих. Возможно разочарование, если судьба не оправдывает их привычных ожиданий и не приносит им «законных» бонусов. Наиболее гармонично будут чувствовать себя Водолеи, уже уловившие новые тенденции и пересмотревшие свои прежние запросы.

Рыбы

Рыбам этот день дает возможность корректно закрыть старый долг или выполнить обязательную работу. Важно ограничиться необходимым и не брать на себя лишнее, включая моральный груз. Также это подходящие сутки для служения общему делу, помощи друзьям или коллегам (если у вас есть для этого силы и компетенции). Новые инициативы лучше исключить, но можно начать планомерную скрытую подготовку к ним.