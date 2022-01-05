Смело идем вперед — гороскоп на 6 января

4-5 лунные сутки. Сегодня чувствительность, даруемая Луной в Рыбах, помогает проникаться новой атмосферой.

Неслучайны тонкие ощущения, ассоциации и моменты дежавю. Это день вдохновения, глубоких эмоций и благих порывов, которым не стоит сразу давать ход. В течение дня будут расти скрытые помехи, особенно в гостях, в дороге и в чужих краях. Может возникнуть соблазн использовать случайные пути и начать действовать сомнительными авантюрными методами. Возможны коварные провокации и ловушки со стороны тайных врагов и идейных противников. Стоит осмотрительнее вести дела с иностранцами, иногородними, незнакомцами.

Овен

Овнов звезды предупреждают, что обстановка сегодня становится для них более запутанной и коварной. Нужна осмотрительность в гостях, в дороге и в делах с иностранцами. Полезно подумать о защите своих тылов, позаботиться об охране и снаряжении в путешествии, начать тренировать свою интуицию на распознавание скрытых ловушек. Стоит убедиться в надежности попутчиков и честности зарубежных партнеров.

Телец

Сегодня у Тельцов появится оригинальный шанс, который им не стоит упускать из виду. Судьба намекнет, что в новых условиях у них есть надежда осуществить старое желание или произвести некий хитроумный маневр - например, сменить статус, не меняя профессию. Возможно, удастся сделать это при помощи друзей. Но форсировать события опасно: в неустойчивой обстановке возможны помехи и «подводные камни».

Близнецы

Сегодня Близнецам желательно удвоить осмотрительность в профессиональных, карьерных и бюрократических вопросах (особенно, если в них подразумеваются командировки, контакты с иностранцами или международными структурами). Налаженная формальная сторона дела не спасет от недоразумений, если имеются идеологические и психологические разногласия, культурные нестыковки, скрытая вражда или конкуренция.

Рак

Это день оживит веру Раков в лучшее. Дела пойдут удачно, но неровно: многие Раки допустят досадные промахи в мелочах сами или столкнутся с помехами, взаимодействуя с другими людьми и нужными службами. Особенно вероятны врачебные ошибки, дорожные приключения, неувязки в общении с иностранцами и иногородними, осечки и сбои при поиске помощи, проблемы вдали от дома. Есть надежда на поддержку друзей.

Лев

Львов этот день может сделать повышенно эмоциональными и впечатлительными. Звезды советуют прислушиваться к своим ощущениям: сейчас они не случайны и порой интуиция подсказывает то, о чем не говорится открыто. В текущих делах не исключен ореол секретности. Внимание могут привлечь медицинские и служебные тайны, а также тонкости деловой, технической, финансовой или психологической безопасности.

Дева

Девам сегодня стоит осмотрительнее вести себя с новыми партнерами, коллегами и соседями (включая иностранцев и приезжих), а также со старыми знакомыми, вдруг получившими новый авторитетный статус. Неверный шаг может задеть и обидеть влиятельного человека, создать почву для вражды или интриг - и в гостях, и в вашем собственном доме. Сотрудничество и честную игру может усложнить чужая скрытность.

Весы

Весам пора заново оценить ситуацию с работой и здоровьем, а также текущие потребности в медицинской, технической, бытовой или моральной поддержке. Может появиться нужда в определенных услугах, лекарствах или аксессуарах, пригодиться помощник по дому, доверенное лицо в насущных делах или новый режим занятости. Возможны обновления в связи с недомоганиями членов семьи, уходом или появлением питомца.

Скорпион

Сегодня судьба дает Скорпионам благие знаки, которым они могут верить, как и собственной интуиции. Одновременно звезды предупреждают их о подводных рифах, которые сейчас есть на пути всякого доброго начинания, и советуют пока запасаться лишь моральной поддержкой и эмоциональным вдохновением. Что касается конкретных действий, лучше ограничиться «пробой пера» и дожидаться более удачного момента.

Стрелец

Сегодня знаковые события и глубокие символичные переживания ждут Стрельцов дома, на родине, в семье или на пути от одного пристанища к другому. В такой день любой промах чреват цепью проблем, которые можно создать не только себе, но и близким. Не исключены домашние ссоры. Прежде чем в романтичном порыве распускать паруса, поймите, куда дует ветер, чтобы он не прибил ваш корабль не к тому берегу.

Козерог

Сегодня Козерогам не стоит поддаваться случайному энтузиазму, романтичным и авантюрным настроениям. Обстановка этих суток интригует и вдохновляет, но не дает стабильности и полной защиты. Возможны скрытые угрозы в текущих делах, ошибки в пути. Лучше уклониться от взаимодействия с чужими, случайными и малознакомыми людьми (в том числе в близком окружении - например, среди соседей или попутчиков).

Водолей

День даст Водолеям намек на те материальные или духовные ценности, которые им придется взять за ориентир в ближайший год. Это не лучшее время для покупки новинок, зато не исключено озарение в связи с применением старых вещей. Может привлечь вариант с благотворительностью, родственной или дружеской помощью. Возможны оригинальные тайные находки в домашних запасах. Есть риск ущерба или порчи вещей.

Рыбы

Сегодня Рыбам лучше не делать ошибок: даже мелкий промах чреват системными последствиями. Стоит отклонить искушение действовать под влиянием растущих амбиций: сейчас важнее уточнить свои взгляды и уровень запросов. Желателен прилив позитивных эмоций - но так же необходимо следить за качеством выбираемых целей и ориентиров, чистотой духовных источников. Поддержку лучше искать среди старых друзей.