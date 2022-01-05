Контролируем волнение — любовный гороскоп на 6 января

Сегодня наша тревожность будет ставить палки в колеса любви.

Овен

Сегодня Овны станут более скрытными, могут проявить повышенный интерес к тайнам, интригам и экзотическим окольным путям в любви. При этом их хитрости часто будут «шиты белыми нитками». Если Овен кого-то и введет в заблуждение своими маневрами, то только себя, партнер легко просчитает его намерения.

Телец

Этот день рисует влюбленным Тельцам вполне обнадеживающие картины будущего - в которых тем не менее их будет что-то смущать или настораживать. Возможно, безмятежному настроению помешает загадка в поведении любимого человека, его странная привычка или экзотическая особенность его ритма жизни.

Близнецы

Сегодня гармония в любви зависит для Близнецов от соотношения правды и лжи, которое не всегда в их руках. Не исключено, что Близнецы честно и скрупулезно играют по правилам, тогда как партнер склонен их нарушать или пользовать своим привилегированным положением - например, моральным авторитетом.

Рак

Сегодня влюбленным Ракам лучше не придавать значения случайным помехам и осложнениям на своем пути: они временны и не способны остановить благие перемены. Не стоит тратить слишком много энергии на минутные переживания о мелочах, иначе не хватит душевных сил для самых главных позитивных эмоций.

Лев

Сегодня Львам стоит отнестись внимательнее к намекам судьбы по поводу личной жизни, даже если это всего лишь смутные ощущения. В отношениях становится меньше ясности и прозрачности. Не исключено, что в каких-то вопросах любимый человек избрал новую тактику, и его дела теперь расходятся со словами.

Дева

Сегодня влюбленных Дев манит таинственность и экзотика: необычная обстановка свидания, иностранное происхождение партнера, завуалированная напряженность момента. Не стоит недооценивать «подводные камни», связанные с любовными интригами. Важно суметь выразить свои чувства, не задев чужих взглядов.

Весы

Сегодня влюбленные Весы могут попасть в зависимость от обстоятельств или оказаться в плену предрассудков. Они могут стыдиться попросить о помощи или бояться поделиться с любимым человеком своими переживаниями. Если проблема серьезна, лучше о ней сказать, ведь тайное все равно однажды станет явным.

Скорпион

Скорпионам этот день намекнет на новый удачный поворот событий в любовных делах. Возможно, это будет лишь ощущение, но оно добавит им необъяснимой уверенности. Окрыленные этим приятным чувством, они способны расслабиться и допустить досадный промах, поэтому им стоит быть внимательнее к мелочам.

Стрелец

Под влиянием волнующих переживаний этого дня Стрельцы неуравновешенны и постоянно балансируют на грани промаха. Им повезет, если рядом понимающий близкий человек. Если это пока не так, вам стоит следить за своим поведением, чтобы невольно не выступить в ложном свете перед объектом своих симпатий.

Козерог

Сегодня Козероги успешно рулят любовной ситуацией, пока находятся «в своих владениях» физически и психологически. Им не стоит назначать свидание в гостях или в незнакомом месте, а также поддерживать разговоры на скользкие для себя темы. Не рекомендуются и новые знакомства, особенно случайные.

Водолей

Сегодня у Водолеев есть шанс поразить любимого человека сразу несколькими противоречивыми качествами: хозяйственностью, глубокой проницательностью и способностью к сочувствию. Независимо от того, что именно из этого списка вам потребуется, неплохо запастись вдобавок любимыми лакомствами.

Рыбы

Сегодня решения влюбленных Рыб зависят не только от их эмоций и симпатий, но и от их мировоззрения: именно оно подсказывает им в любви правильные решения. Самой серьезной их ошибкой будет поспешная новая инициатива и (или) лишняя суета. Им важно найти способ контролировать свое растущее волнение.