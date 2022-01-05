Почему эти новогодние каникулы ударят по нашим нервам

Возможно, эти затяжные выходные не всегда будут радовать нас.

Празднование новогодних праздников (и желание побольше отдохнуть) может затянуться, а правильно и вовремя выйти из них может оказаться сложной задачей. Венера и Нептун, связанные с отдыхом и досугом, расслаблением и вдохновением, будут доминировать в конфигурациях с другими планетами до 13 января.

Связи Луны и Венеры в дружественных аспектах с Нептуном 3 и 5 января, Солнца с Венерой и Нептуном 9 и 11 января и Марса с Нептуном 12 числа формируют достаточно непринуждённый график транзитов на первую половину января.

Если же к этому планетному релаксу добавить торможение и разворот на ретроградное движение с 14 января нашего связного и коммуникатора Меркурия, картина становится и вовсе уж слишком неоднозначной и переменчивой. Как период некой растерянности, нерешительности, смятений и сомнений – станет как раз участок с 10 по 15 января. По разным обстоятельствам многое в это время может меняться, срываться договорённости, отменяться встречи. Одна из наиболее вредных программ этого периода – непроверенная информация.

Аура классического обманчивого «квадрата» между Марсом и Нептуном (точный 11-12 января) в это время может создать свои типичные сложности, связанные с общей путаницей и неразберихой, мошенничеством различных «операторов» и «ритейлеров», скрытыми интригами и ошибочными действиями. Как всегда в это время повышен риск различных отравлений, в том числе от алкоголя, химикатов и лекарственных препаратов, возможны и провокации, связанные с химоружием. Кроме того, именно этот аспект несёт в себе высокую вирусную активность.

Рассматривая потенциал января, слабую динамику и инерцию планетных воздействий, можно отметить и в фиксированных картах новолуния (точное в 21:30 2 января) и полнолуния (около 3 ночи 18 января). Однако вторая половина января, начиная с соединения Солнца с Плутоном 16 января, всё-таки ожидается более нервной и непредсказуемой. Учитывая разворот Урана на прямое движение 18 января и переход Солнца в знак Водолея 20 числа (06:00) – третья декада января может принести множество неожиданностей, в том числе на политической арене. В обществе могут возобладать недовольство властями и реакционные настроения, особенно в последнюю неделю января, когда в знак Козерога сначала перейдёт Марс (с 24 января), а затем с 26 числа вернётся Меркурий.

Параллельным курсом несогласия и требований свобод, эмоциональной возбудимости будет работать напряжённая «квадратура» Солнца с Ураном 29-31 января. Эти же дни – типичный сложный период для авиационного транспорта и перелётов, роста аварийности в системах компьютерных и информационных сетей, средствах глобальных коммуникаций и энергосетей.

Позитивным фактором концовки января станет разворот Венеры с ретроградного на прямое движение с 29 января – по крайней мере, с этого момента можно быть уверенней, что ваши новые знакомства и начало сотрудничества будут менее уязвимыми и долгосрочными.

Наиболее сложные дни января, когда энергия влияния планет имеет в большей степени неблагоприятный фон, – 4, 11-13, 15, 18-19, 30 января.

Дни более сбалансированного взаимодействия планет – 6, 8, 10 (вторая половина дня), 17, 21, 26 января.