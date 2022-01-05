Почему эти новогодние каникулы ударят по нашим нервам
Возможно, эти затяжные выходные не всегда будут радовать нас.
Связи Луны и Венеры в дружественных аспектах с Нептуном 3 и 5 января, Солнца с Венерой и Нептуном 9 и 11 января и Марса с Нептуном 12 числа формируют достаточно непринуждённый график транзитов на первую половину января.
Если же к этому планетному релаксу добавить торможение и разворот на ретроградное движение с 14 января нашего связного и коммуникатора Меркурия, картина становится и вовсе уж слишком неоднозначной и переменчивой. Как период некой растерянности, нерешительности, смятений и сомнений – станет как раз участок с 10 по 15 января. По разным обстоятельствам многое в это время может меняться, срываться договорённости, отменяться встречи. Одна из наиболее вредных программ этого периода – непроверенная информация.
Рассматривая потенциал января, слабую динамику и инерцию планетных воздействий, можно отметить и в фиксированных картах новолуния (точное в 21:30 2 января) и полнолуния (около 3 ночи 18 января). Однако вторая половина января, начиная с соединения Солнца с Плутоном 16 января, всё-таки ожидается более нервной и непредсказуемой. Учитывая разворот Урана на прямое движение 18 января и переход Солнца в знак Водолея 20 числа (06:00) – третья декада января может принести множество неожиданностей, в том числе на политической арене. В обществе могут возобладать недовольство властями и реакционные настроения, особенно в последнюю неделю января, когда в знак Козерога сначала перейдёт Марс (с 24 января), а затем с 26 числа вернётся Меркурий.
Параллельным курсом несогласия и требований свобод, эмоциональной возбудимости будет работать напряжённая «квадратура» Солнца с Ураном 29-31 января. Эти же дни – типичный сложный период для авиационного транспорта и перелётов, роста аварийности в системах компьютерных и информационных сетей, средствах глобальных коммуникаций и энергосетей.