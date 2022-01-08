Новый роман обернется ошибкой — любовный гороскоп на 10-16 января

Венера все еще в Козероге, а это значит, что новые знакомства ничего хорошего не принесут.

Ситуация в любви не изменится. Венера по-прежнему остается ретроградной и в Козероге. Для тех, кто пропустил прогнозы на прошлые недели, коротко напомним: такая Венера не способствует новым знакомствам. Они возможны, но с большой долей вероятности быстро разочаруют. А наиболее удобен текущий момент для возврата прошлых отношений (особенно служебных романов), если вы жалеете о расставании и считаете, что оно было ошибкой. Разница между этой неделей и предыдущими в том, что уже прошло Нижнее соединение Венеры. Вы уже знаете, что именно вас не устраивает в личной жизни. Теперь ваша задача — исправить прошлые ошибки, закрыть для себя тему бывших отношений, мысленно отпустить людей, с которыми расстались, или начать налаживать с ними контакт, если вы хотите вернуть отношения. Во вторник мужчины будут склонны к провокациям и вспышкам гнева. Женщины, если вам придется выбирать, на чью сторону стать — отца или мужа, выбирайте отца; между мужем и любовником — мужа.

Овен

На этой неделе эмоциональное напряжение для влюбленных Овнов возрастает в понедельник и воскресенье. Дополнительной причиной или триггером могут стать деловые и бытовые неурядицы. В эти дни стоит не стоит нагнетать противоречия в отношениях, так как они могут готовить почву для близкого конфликта.

Телец

На этой неделе Тельцы получат дополнительный рычаг влияния на свои любовные отношения с вечера понедельника по вечер среды и с вечера субботы по вечер воскресенья. В это время они могут использовать в своих целях непредвиденные повороты событий, включая неожиданные новости и резкую перемену планов.

Близнецы

На этой неделе влюбленные Близнецы столкнутся с замедлением хода событий. Может задерживаться информация, прерываться связь или требоваться время для размышлений. Осмыслить ситуацию помогут четверг и пятница: это лучшее время для того, чтобы отделить правду от иллюзий или начать сложный разговор.

Рак

Ракам на этой неделе важно считаться со вкусами и комфортом своего партнера. Им стоит следить за своим поведением в понедельник и (особенно) в воскресенье: в это время многое будет зависеть от их умения дать эмоциональный отклик наедине и составить любимому человеку гармоничную пару «на людях».

Лев

На этой неделе позиции Львов в любовных делах нельзя назвать сильными. Одиноким Львам лучше на время снизить свои ожидания, а Львам, состоящим в отношениях, повременить с переменами в них. Если партнер зациклен на старой теме, присоединяйтесь и в ближайшие недели у вас будет предмет для разговора.

Дева

Эта неделя оборачивает мысли влюбленных Дев вспять. К счастью, раздумья будут протекать у них и их любимых синхронно и риск оказаться в разных слоях времени минимален. Скорее всего, партнеров будет волновать одна тема и взгляды на нее во многом совпадут. Дни наибольших иллюзий - четверг и пятница.

Весы

На этой неделе Весам стоит искуснее управлять своими эмоциями в понедельник и воскресенье, так как все имеющиеся негативные сценарии отношений в эти дни активны в фоновом режиме. Хорошим знаком будут взаимное доверие и гармония, а искать их звезды советуют вдали от рабочей суеты и бытовой рутины.

Скорпион

На этой неделе влюбленным Скорпионам лучше не судить себя слишком строго: идеальных моментов для свидания нет, и приходится подстраиваться к имеющимся противоречивым условиям. Не стоит бояться рядовых встреч и связанных с ними недоразумений, но разумнее пока отложить все важные инициативы в любви.

Стрелец

На этой неделе любовный пыл то и дело заманивает Стрельцов в ловушки. Звезды рекомендуют им быть осмотрительнее во второй половине недели: случайные недоразумения и рискованные авантюры четверга и пятницы в выходные могут обернуться неприятным переживанием или какой-то затруднительной ситуацией.

Козерог

На этой неделе главные затруднения в отношениях ждут Козерогов в понедельник и воскресенье. Именно в эти дни судьба способна устроить им очередной тест на дипломатичность, нестандартное мышление или чувство юмора. К такому сильному оружию, как привлекательность, им не помешает добавить дружелюбие.

Водолей

События этой недели заставят влюбленных Водолеев все чаще концентрироваться на какой-то навязчивой мысли - или на вопросе, который требует серьезного ответа и не может быть дан впопыхах. Не исключается сомнение или настойчивая «идея-фикс» и у партнера. Похоже, придется взять время на размышления.

Рыбы

На этой неделе звезды советуют Рыбам исключить из своего любовного календаря четверг и пятницу: в эти дни легко сделать ошибку, за которую потом придется краснеть или расплачиваться. Стоит обращать внимание на дополнительную информацию о партнере, исходящую из старых архивов и от общих друзей.