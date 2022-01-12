Исправляем ошибки — финансовый гороскоп на 13 января

Сегодня очень важно проверить свои проекты на ошибки и исправить их.

Овен

Овнам в этот день могут встретиться знакомые и приятели, с кем у вас раньше были деловые отношения. Общение с такими людьми будет полезным в плане лучшего понимания текущей ситуации. Успешно проявят себя те, кто много времени уделяет общественной работе или акционированию предприятия. Кроме того, это не лучшее время для подачи документов в официальные инстанции.

Телец

Тельцам в этот день рекомендуется воздерживаться от ведения переговоров по электронной почте. Дело в том, что деловая переписка на данный момент не имеет перспектив для реализации в той или иной форме и поэтому подобные контакты могут стать пустой потерей времени. Хорошее время для прояснения вопросов с финансовыми задолженностями, перерасчета долговых обязательств и утверждения приемлемого для вас графика погашения долга.

Близнецы

Близнецы в этот день будут склонны несколько притормаживать при принятии решений. Особенно это будет заметно, если специфика вашей работы требует быстроты реакции. В этом случае при работе с техникой вы не застрахованы от мелких травм. Также не исключены технические сбои, поломки. Вместе с тем вторая половина дня не располагает к контактам с начальством.

Рак

Ракам, работающим вместе с деловыми партнерами, в этот день будет сложнее убедить их в своей правоте. Возможны спорные ситуации, причем по большинству тем, с которыми уже раньше приходилось общаться. В какой-то степени этот день может привести вас к ситуациям, когда придется «наступить на те же грабли». Во второй половине дня воздерживайтесь от технических испытаний – могут быть поломки дорогостоящей техники.

Лев

Львам в этот день, возможно, придется столкнуться с неожиданными ситуациями, связанными с трудностями при выполнении текущих плановых работ. Это может быть необходимость возвращаться к ранее выполненной работе и повторно её переделывать. Не исключены технические сбои. Бизнесменам можно расширять ассортимент предлагаемых услуг, открывать филиалы фирмы, расширять дистрибуторскую сеть.

Дева

Девам в этот день не рекомендуется принимать участие в публичных мероприятиях и корпоративных вечеринках. Также это не лучшее время для участия в конкурсах, кастингах, рекламных акциях. С обращениями к вышестоящему руководству пока лучше подождать. Воздерживайтесь от тайной деятельности.

Весы

У Весов, находящихся сегодня в служебных командировках, может произойти торможение при попытке решить какие-то важные вопросы. Возможно, вам не удастся добиться своевременной оплаты за выполненную работу. Также не исключены задержки в пути, транспортные неувязки. Благодаря творческому и новаторскому подходу вы способны увидеть и продвинуть вперед перспективные направления.

Скорпион

Скорпионам, работающим в сфере торгово-закупочной деятельности, звезды советуют не торопиться с заключением торговых сделок. Наведите предварительно справки относительно того, насколько надежный у вас контрагент с точки зрения финансов. Сейчас лучше занимать выжидательную позицию. Успешно решаются юридические проблемы.

Стрелец

Стрельцы в этот день могут столкнуться с ненадежным поведением деловых партнеров. Некоторые договорные обязательства могут остаться неисполненными. Возможны задержки с оплатой за предоставленные услуги. При выполнении частных заказов берите предоплату в полном размере. Бизнесменам рекомендуется заниматься обновлением технических мощностей.

Козерог

Козерогам в этот день рекомендуется внимательнее отнестись к коллегам и подчиненным. При отсутствии должного взаимопонимания вы можете столкнуться с препятствиями в работе. Также не исключено, что вам придется заново переделывать ранее выполненную работу. Воздержитесь от дальних поездок.

Водолей

Водолеям рекомендуется заниматься теми делами, в которых имеется большой опыт. Успешно идет монтаж нового оборудования и овладение техническими навыкам при работе с инструментами. А за новые дела и проекты сейчас лучше не браться. Дело в том, что у вас может быть затруднено творческое восприятие, и способность решать новые задачи также не является на данный момент вашим сильным качеством.

Рыбы

Рыбам в этот день не рекомендуется начинать инвентаризацию, наводя порядок на рабочем месте и подводя итоги в делах. Начав такую работу, вы вскоре поймете, что этому нет конца и края. Кроме того, сейчас вы вряд ли будете готовы к длительной и рутинной работе, чтобы довести её до конца. Повышайте уровень профессиональных знаний – они вам понадобятся.