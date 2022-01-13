Подведет фантазия — любовный гороскоп на 14 января

Сегодня не стоит витать в облаках — у нас немаленькие проблемы на земле.

Овен

Сегодня влюбленные Овны способны делать загадочные ошибки, даже имея на руках всю информацию. Изворотливость и настойчивость им скорее навредят, чем помогут. Не лучший момент для нового знакомства или попытки связаться с бывшей пассией. Не стоит выбирать этот день для романтического путешествия.

Телец

Тельцам сегодня стоит заранее настроиться на девиз «спокойствие и еще раз спокойствие» - в противном случае им может передаться нервозность любимого человека или они начнут слишком остро реагировать на его промахи. В этот день велика вероятность путаницы, опозданий, отмены или переноса свидания.

Близнецы

Близнецов звезды предупреждают, что в этот день для них возрастает риск повздорить с любимым человеком. Многие Близнецы негативно отреагируют на неясность, неискренность и нечестную игру. В новых отношениях такая ситуация будет не слишком добрым знаком, и стоит задуматься, надо ли их продолжать.

Рак

Сегодня суета или цепочка приключений могут мешать Ракам сконцентрироваться на личной жизни. Звезды советуют отложить реализацию романтических планов, так как вероятность свидания без помех мала. Возможно, ваше или чужое внимание будет отвлекать беспокойный питомец или сложная ситуация на дороге.

Лев

Сегодня звезды не советуют Львам увлекаться любовными приключениями, так как они легко могут превратиться в сомнительную авантюру. Возможно, партнер изменил в чем-то свое мнение, но забыл, не смог или пока не успел сообщить об этом вам. Лучшее решение - поддерживать связь, не проявляя инициативу.

Дева

Сегодня у Дев может появиться искушение сделать в любви не совсем честный ход. Звезды не советуют действовать подобным образом: проницательный партнер заранее видит все ухищрения и делает выводы. К тому же, в лавировании нет нужды (все идет неплохо) и смысла (сценарий развития отношений уже задан).

Весы

Сегодня Весам не стоит бояться мелких разногласий с партнером в делах или в пути: с одной стороны, они не добавляют паре гармонии, но с другой, могут показаться легким развлечением после домашних неурядиц и даже снова сплотить влюбленных. Главное - оказаться вдали от эпицентра повседневных проблем.

Скорпион

Сегодня Скорпионы рискуют совершить в отношениях одну из тех ошибок, за которые им потом будет неловко. День создает ситуации, толкающие к обману или самообману. Если вас посетило искушение или сомнение, старайтесь не посвящать в него любимого человека. Это не лучший момент для любовной инициативы.

Стрелец

Сегодня первое и последнее слово за партнерами Стрельцов - но звезды советуют им следить не за чужим, а за собственным поведением. Дела Стрельцов могут разойтись с их речами, если они дают волю своему темпераменту. Особенно важно избегать ложных реакций, метаний, лишних фантазий и вспышек гнева.

Козерог

В этот день Козерогов с самого утра преследуют мелкие неудачи и настроение у них соответствующее. Неудивительно, что к моменту свидания, если таковое ими запланировано, они окажутся основательно взвинченными - и вовсе не из-за любовных волнений. По возможности, встречу в этот день лучше отменить.

Водолей

В этот день Водолеи не прочь осуществить в любви продуманный маневр и не боятся оказаться при этом на краю пропасти: благодаря удаче или расчету, они в нее не сорвутся. Но им стоит умерить свою самоуверенность, если дело касается экономики или психологии любви: именно здесь они могут промахнуться.

Рыбы

Сегодня Рыб может подвести неуемная фантазия, увлеченность и импульсивность. Неуравновешенность способна толкнуть их на приключения, о которых они не раз пожалеют (особенно в будущем). Возможно, они переоценят силу своих желаний и запас энергии. Звезды советуют не делать в этот день важных шагов.