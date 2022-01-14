Эмоциональный праздник — любовный гороскоп на 15 января

Сегодня будет много чувств и эмоций. Наслаждаемся!

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам осуществлять свои романтические задумки утром: в течение дня обстоятельства начнут становиться менее благоприятными и часть усилий может уйти «на ветер». Если свидание планируется на вечер, лучше устроить его дома - или в экзотической и случайной, но уютной атмосфере.

Телец

События этого дня могут испытать на прочность терпение влюбленных Тельцов, временно лишить их уверенности в завтрашнем дне или психологической почвы под ногами. Но им не стоит слишком огорчаться по этому поводу, так как с приближением ночи их романтические планы и надежды получат новую подпитку.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам оставаться в романтических отношениях слегка настороже. В зависимости от деталей романа им предстоит отслеживать маневры партнера или самим быть готовыми к искусному лавированию в рамках предложенной игры. Поощрительный или утешительный приз ожидается в конце дня.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам отложить романтическое свидание на поздний вечерний час. В зависимости от обстоятельств, оно может продлиться один миг или растянуться на всю ночь - но в любом случае, окажется счастливым, может дать надежду на скорый триумф или открыть новую веху в истории отношений.

Лев

В течение дня у Львов будут копиться противоречивые впечатления, вызванные сменой акцентов в их любовной истории. Накопившиеся эмоции естественным образом потребуют выхода. Вечер и ночь - время приватности. Они покажут, насколько вы близки с партнером в новых обстоятельствах (в том числе духовно).

Дева

Сегодня между Девами и их партнерами вплоть до вечера может царить неясность или скрытая напряженность. Чтобы оздоровить психологическую атмосферу, придется дождаться вечера: свидание, назначенное на поздний час, обещает стать счастливым и многообещающим (особенно если вы оправдаете ожидания).

Весы

Сегодня Весам поможет в делах сердечных приобретенный жизненный опыт - например, полезная привычка поддерживать связь с близким человеком даже на расстоянии. Может пригодиться совет друга, подсказка популярного мобильного приложения. Вплоть до вечера в силе старый проверенный сценарий свидания.

Скорпион

Сегодня звезды способны испытывать влюбленных Скорпионов на протяжении всего дня (скорее всего, какими-то досадными или забавными мелочами) - но намекают, что вечером представители этого знака будут вознаграждены. Они либо получат свой приз, либо откроют для себя в любви вдохновляющие перспективы.

Стрелец

Влюбленные Стрельцы сегодня ощущают реальную или мнимую неприкаянность. Рецепт избавления от психологического дискомфорта подскажет поздний вечер - но важно довериться судьбе и прислушаться к собственным ощущениям. Ключом к любовной гармонии может стать интимная жизнь или сходство мировоззрений.

Козерог

Сегодня Козерогам лучше выбрать для романтического свидания вечер, причем скорее поздний. Попытка встретиться с объектом симпатий в светлое время суток разочарует, зато на исходе дня порадуют родство душ, теплота чувств и взаимное стремление партнеров выступить друг перед другом в наилучшем образе.

Водолей

До наступления вечера события будут идти для влюбленных Водолеев так, как они планировали и предсказывали, и это придаст им уверенности. К ночи станут важны забота, интимность и нежность. Водолеи, которые сейчас не готовы демонстрировать своему партнеру эти качества, рискуют пропустить свой шанс.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам набраться терпения и дождаться вечера, так как с приближением ночи их ждет настоящий эмоциональный праздник. Романтические инициативы для них пока по-прежнему чреваты, но все без исключения Рыбы могут рассчитывать в конце дня на счастливый знак или доброе предчувствие.