Нагрянут призраки из прошлого — гороскоп на 15 января

13-14 лунные сутки. Сегодня самым напряженным периодом станет раннее утро, а самые приятные эмоции ожидаются поздним вечером.

Основную часть этого дня «курирует» беспокойная Луна в Близнецах, любопытство которой все чаще уводит в далекое или недавнее прошлое. К мобильности и гибкости добавятся небрежность и непостоянство, возможны минуты нервозности и агрессии. В конце дня Луна в Раке обеспечит благоприятный эмоциональный фон. К ночи хорошо оказаться дома или сделать остановку в пути, есть шансы встретить гостеприимный прием даже в случайном убежище. Перед сном полезно пофантазировать или послушать музыку.

Овен

Сегодня самым напряженным, но и самым продуктивным периодом для Овнов станет утро. Стоит как можно раньше взяться за дела или отправиться в дорогу, так как в начале дня будет сильнее мотивация и окажется выше запас энергии. К ночи звезды советуют вернуться домой, а если вы путешествуете, то найти пристанище: домашний уют или гостеприимная случайная обстановка искупят тяготы дневных приключений.

Телец

Тельцам стоит приготовиться к не слишком результативному дню: обстоятельства не обязательно ополчатся против них, но и создавать им комфорт не будут. По мере развития событий может нарастать рассеянность, раздражительность или копиться список вопросов, на которые пока нет ответа. Сделав необходимое, лучше не браться за новые задачи. Душевный подъем и новый намек на везение ожидаются ближе к ночи.

Близнецы

Сегодня пик потенциальных проблем придется для Близнецов на раннее утро, но сохранять осмотрительность в общении с внешним миром звезды советуют им до позднего вечера - иначе истинные или надуманные причины могут подтолкнуть их к ненужному и опасному шагу. К ночи возможен приятный поворот событий, не исключается прибыль, компенсация, благодарность «сверху», моральное или материальное поощрение.

Рак

Ракам звезды подсказывают, что сегодня минута удачи ожидает их вечером (скорее всего, поздним). Она может принять форму творческого вдохновения, духовного возрождения или возврата надежд. Основная часть дня не слишком благоприятна для самовыражения: утро начнется с продолжения вчерашней суеты - разъездов, метаний, недомоганий - и вплоть до вечера может сохраняться зависимость от обстоятельств.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам сохранять долю осмотрительности, особенно, если их «накрывают» эмоции. Этот день не дает четких обещаний и не помогает конкретизировать программу действий - зато он пробуждает сентиментальные воспоминания и может подвести к искушению, под его влиянием могут начать формироваться избыточные или ложные надежды. Вечер хорошо провести с семьей или духовно близкими людьми.

Дева

Сегодня Девам лучше избегать новых начинаний и вплоть до вечера быть начеку: обстановка требует искусных маневров и проницательности. Возможен скрытый подвох в бизнесе (особенно, зарубежном), в доме или временном жилье, в гостях. В конце дня есть надежда на смягчение ситуации. Несмотря на то, что вечерние и ночные события дают шанс поладить и даже подружиться, полностью расслабляться не стоит.

Весы

Сегодня дела у Весов будут идти достаточно ровно. Обходить (или ловко преодолевать) возникающие препятствия им поможет принятый ранее план, налаженная система связей или знаний. Однако на привычных путях может не быть прежних высоких результатов и волнующего эффекта «новых горизонтов». Вечером не помешает сочувствие и моральная поддержка, будет полезно обратить внимание на тонкости самочувствия.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам соблюдать осторожность в текущих делах и поездках, оставаться мобильными и хорошо информированными. Бдительность, аккуратность и осведомленность особенно пригодятся утром. Главной целью дня лучше сделать завершение срочных дел и исправление недостатков. Вечер обещает открытие новых горизонтов, сулит духовную поддержку, любовные надежды и творческое вдохновение.

Стрелец

Пока не настал вечер, одной из главных задач Стрельцов будет поддержка деловых отношений. Ближе к ночи звезды приоткроют им новую формулу удачи. Многим Стрельцам потребуется время, чтобы адаптироваться к перемене, так как заветный источник помощи и вдохновения может найтись совсем не там, где они привыкли его искать. Возможно, он обнаружится в семье, на далекой родине или в духовном срезе бытия.

Козерог

Козерогов звезды предупреждают, что дела сегодня идут с переменным успехом и полезный эффект от любых усилий не слишком велик. Не стоит рассчитывать на мощный прорыв или на активную помощь. Обстоятельства не раз намекнут, что для успеха нужно в чем-то пересмотреть привычные связи, расписание или используемые инструкции. Вечером хорошо налаживать эмоциональные связи с духовно близким окружением.

Водолей

Сегодня Водолеи могут рассчитывать на успех благодаря собственному верному расчету. Также многие Водолеи могут надеяться на предсказуемый ход событий, который не будет мешать их основным планам. Мелкие барьеры этого дня будут взяты без особого труда. Ближе к ночи на первое место выйдут новые тонкие нюансы, связанные с заработками, здоровьем, родственными или внутрикорпоративными отношениями.

Рыбы

Сегодня у Рыб не лучший день. Многих Рыб будет огорчать не столько цепочка мелких неудач, сколько отсутствие нужного им резонанса, о котором они мечтают. Впечатлительные и нетерпеливые Рыбы могут потерять веру в успех. Звезды обещают, что ближе к ночи моральное состояние существенно изменится: перед сном вас ждет душевный подъем, благой знак или обнадеживающий момент удачи в важном для вас деле.