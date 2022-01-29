Задаем вопросы с подвохом — гороскоп на 30 января

27-28 лунные сутки. Сегодня Луна в Козероге за приватность, но против сантиментов.

Это не тот день, когда стоит обращаться за сочувствием и обсуждать чересчур деликатные темы. Приятному разговору может помешать подозрительность, язвительность или злопамятность. Не исключены каверзные вопросы и концентрация на негативной части обсуждаемого предмета. Информация будет интригующей и не всегда приятной. Может усилиться интерес к чужим тайнам, мистике, расследованиям, криминальным сводкам. Сильная сторона дня - проницательность. Хорошо работать с секретными документами и архивами, вести приватные деловые переговоры.

Овен

Сегодня на первом плане у Овнов профессиональные дела, вопросы карьеры или материальные обстоятельства, а также связанные с ними контакты. В зависимости от текущего статуса придется проявить исполнительность или управленческие качества. Возможно повторное совещание. Вероятны резкость и язвительность в общении. Подходящий момент для разговора с руководством о вознаграждении или компенсации.

Телец

Сегодня Тельцов ждут продуктивные путешествия и переговоры. Принесут пользу контакты с зарубежными партнерами и друзьями. В поездках возможны встречи с нужными людьми. Хорошо посещать конференции, лекции и собрания на уже знакомые темы. Уместны повторные совещания с целью уточнения деталей. Проницательность поможет «читать между строк», предвидеть будущее и заново осмысливать ценную информацию.

Близнецы

Сегодня Близнецам не стоит уклоняться от обсуждения неприятных надоевших деталей: чем быстрее они будут прояснены, тем ближе окажется финишная прямая в затяжном марафоне. Звезды советуют не откладывать посещение банка, архива, поликлиники, страховой, финансовой или социальной организации. Полезно просматривать почту: возможны повторные извещения и напоминания. Лучше не начинать новые переговоры.

Рак

Ракам звезды подсказывают, что это хороший день для повторных переговоров и консультаций. Особенно продуктивным будет общение на сложные темы с долгой историей. Может стать успешным выступление перед давно знакомой аудиторией. Подходящий момент для доверительного разговора о сокровенном. Рекомендуется приватный формат общения. Внушаемым Ракам стоит опасаться психологического влияния собеседника.

Лев

Этот день несет Львам полезную уточняющую информацию. Возможно, она будет связана со здоровьем, домом, работой, деньгами или безопасностью. Не пройдет бесследно беседа с представителем сервиса или младшего персонала, повторное совещание с врачом или коллегой. Проницательным Львам могут принести пользу служебные сплетни и слухи, упорно циркулирующие в обществе (особенно в профессиональной среде).

Дева

Девам не стоит медлить, если они «созрели» поговорить в приватной обстановке, хотят поделиться своими чувствами, критическими соображениями, итоговыми выводами или спросить совета в деликатной сфере. Принесет пользу разговор с любимым человеком, ребенком, близким по духу коллегой, а также с творческой аудиторией. Хорошо править тексты и художественные произведения, работать с личной информацией.

Весы

Сегодня у Весов может состояться семейное совещание или важный разговор с домочадцами (жильцами, наемным приходящим персоналом). Также может стать необходимостью обсуждение актуальных тем с коллегами по работе, партнерами, клиентами, контрагентами или доверенными лицами - в этом случае, желательно позаботиться о приватном характере разговора. Особенно важно беречь секреты своей частной жизни.

Скорпион

Сегодня усилия Скорпионов принесут отдачу - причем именно ту, на которую они надеялись. Многие Скорпионы преуспеют благодаря своей проницательности. Не пройдет впустую прогулка, командировка, частный разговор, тайная встреча. Придет важное письмо или ценное известие. Это подходящий день для повторного исследования, для углубленной работы с уточняющей информацией, архивами и личными документами.

Стрелец

Сегодня для Стрельцов важна финансовая и налоговая информация. Возможно повторное извещение или деловое предложение, продолжение переписки. Может требоваться дополнительная работа с кредитной историей, декларацией о доходах, завещанием, имущественными правами. Могут возникнуть уточняющие вопросы по сделкам прошлого. Не обойтись без таких качеств, как проницательность и умение хранить секреты.

Козерог

Сегодня Козероги - хорошие исследователи и тонкие психологи, но не для всех будут комфортными собеседниками. Это отличный день для доверительного разговора, если собеседник принял их манеру речи. Им важно взять верный тон в общении, контролировать свою язвительность, критичность и проницательность. День может принести не очень приятное или спорное, но важное известие. Стоит повременить с ответом.

Водолей

Сегодня Водолеев могут заинтриговать или насторожить новости. День подходит для изучения архивов, для тайных командировок и приватных переговоров. Он может побудить к дополнительному исследованию, спровоцировать навязчивые мысли. усилить интерес к чужому секрету или заставить оберегать свой. Тайны может потребовать не только деловая информация, но и частная: история болезни, любовная переписка.

Рыбы

Сегодня Рыбы интуитивно улавливают суть новостей и тонко чувствуют истинные мотивы, стоящие за чужими суждениями. Источником информации может стать «негатив»: спор, критика, жалоба. Возможны известия и предложения от старых друзей и коллег. Не стоит бояться неожиданных переговоров: они пройдут лучше, чем можно было ожидать, дадут ощущение своей правоты или дополнительную пищу для размышлений.