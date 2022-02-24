Нумерологи назвали благоприятные даты для свадьбы в марте

Эзотерики перечислили дни, которые лучше всего подойдут для проведения бракосочетания в начале весны.

Первое счастливое число — 3 марта. Комбинация троек позволит создать крепкую семью с гармонией в доме. Выбрав эту дату, возлюбленные сведут к минимум количество ссор и конфликтов. Луна в этот день будет на стадии роста в Рыбах, утверждают эксперты.

Следующая дата — 4 марта, пишет “МК в Волгограде”. Она идеально подойдет для активных людей, которые не способны подолгу сидеть на одном месте. Совместная жизнь молодоженов будет наполнена яркими моментами и эмоциями, которые не дадут скучать. Луна будет расти в созвездии Овна.

Одаренные дети родятся у пар, которые зарегистрируют отношения 6 и 7 марта. Энергетика этих дней наделит будущих мам и пап мудростью, которая пригодится им при воспитании. Растущая Луна попадает на знак Тельца

Тем, кто планирует создать большую и крепкую семью, лучше пожениться 11 или 13 марта. Сочетание цифр благоприятно повлияет на обстановку в доме. У влюбленных появится много детей. Луна в эти дни будет находиться на стадии роста в Раке.