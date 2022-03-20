Гороскоп на 21 марта 2022 года — Рамблер/гороскопы

19-20 лунные сутки. Сегодня велик риск стрессовых, конфликтных и экстренных ситуаций, а также травм, поломок, ущерба.

Дополнить эту картину могут упрямство, лихачество, капризность и несдержанность. Возможны неприятные материальные сюрпризы и вспышки разрушительных страстей. Важно соблюдать технику безопасности и в рутинных работах, и в нештатных ситуациях. К счастью, звезды позаботились и о позитивной линии событий. Она заключается в мощной интуиции, подкрепленной поступлением информации по тайным авторитетным каналам. Есть возможность приватных переговоров, углубленных исследований, получения мудрого совета.

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам отложить начинания, как бы ни хотелось открыть новую страницу: слишком велики риски и вместо успешного проекта можно приобрести источник проблем. В текущих делах рекомендуются системные меры осторожности — в противном случае не исключен целый комплекс взаимосвязанных неприятностей, от технических и материальных до любовных. Вероятны ссоры с друзьями и кредиторами.

Телец

Сегодня Тельцов ждут сложные и порой непредсказуемые отношения с нужными людьми, заставляющие их нервничать, но и мотивирующие — действовать. Конфликт с партнерами, друзьями или руководством может ударить по их карьере или проекту. Обострится и внешняя конкуренция. Несмотря на кризис, есть шанс великодушно договориться. Любую ссору лучше перевести в открытую форму, чтобы не получить тайного врага.

Близнецы

Сегодня у Близнецов вероятны хлопоты. Темой дня может стать нештатная ситуация, срочный ремонт, медицинская помощь, аврал на работе, конфликт с техподдержкой. У многих Близнецов при этом есть шанс не попасть в «горячую точку» или получить скрытые льготы, если они являются руководителями или приближены к руководству: благодаря должности или покровительству «наверху» их проблемы будут смягчены.

Рак

Сегодня у Раков возможны сложности в профессии или бизнесе, любовные драмы, финансовые или родительские кризисы. Несмотря на остроту момента, звезды дают благоприятный прогноз, но советуют вооружиться упорством и быть готовыми к трудностям. В такой ситуации важно не терять веру и контакт со своим источником духовной поддержки, даже если он далеко. Родителям стоит держать связь с учителями детей.

Лев

Сегодня Львы рискуют столкнуться с жилищной, профессиональной или бытовой трудностью, а также семейным, партнерским, дружеским или иным конфликтом. Вероятно, проблема будет комплексной и это усилит стресс. Лучший способ разрешить ситуацию — выйти из нее. Как только вы над ней подниметесь — например, увидите ее с духовных или правовых позиций, у вас появятся рычаги воздействия и варианты решений.

Дева

Сегодня Девам стоит быть осторожнее в поездках, а также в любых работах, включая экспериментальные. Множественные проблемы и препятствия этого дня способны усложнить или затормозить выполнение планов. Может потребоваться техническая поддержка из-за поломки или сбоя. На этом беспокойном фоне выручит общение, вам могут помочь тайные влиятельные связи или приватные авторитетные источники информации.

Весы

Сегодня звезды предупреждают Весов о сложности ведения дел, в том числе в их финансовой части. Возможны штрафы, досадные сюрпризы, невыгодные сделки, конфликтные ситуации. Не стоит открывать бизнес, делать покупки, а также вступать в сотрудничество: есть риск плохо показать себя перед новым партнером. Помимо деловых этот день может провоцировать и личные конфликты, например, любовную ссору.

Скорпион

Сегодня Скорпионам трудно контролировать себя, но сделать это придется — иначе они рискуют оказаться в глазах окружающих неудобными и неуживчивыми людьми. Высок риск скандала. Важно правильно реагировать на провокации, включая вместо агрессии, нервозности или холода общительность, мудрость, понимание и великодушие. В любых работах, включая домашние, нужны системные меры защиты во избежание травм.

Стрелец

Стрельцы найдут в событиях этого дня пищу для своего ума, заманчивый материал для исследований или повод для разговора. Бушующие вокруг страсти активизируют их воображение. Возможно, они посмотрят иначе на прошлые события. Трудности, которых нелегко избежать в эти сутки, могут обойти их стороной, если они не станут напрашиваться на неприятности, останутся дома или удалятся в свое тайное укрытие.

Козерог

Сегодня чутье и скрытый канал информации помогают Козерогам верно оценивать перспективу, но на стадии конкретных шагов они могут допустить ошибку. Лучше не рисковать без необходимости — иначе возможен досадный срыв или роковой ущерб, не исключено разочарование в друзьях, симпатиях или выбранных методах. День хорош для исследований и тайных размышлений, может пробудить интерес к мистике и магии.

Водолей

Сегодня Водолеям предстоит пустить в ход набор сильных качеств. В зависимости от ситуации в этом боекомплекте может быть важнее смелость, «непробиваемость», выносливость, мастерство, оригинальная тактика или стратегия. К мобилизации сил может вынудить профессиональный кризис, домашний сюрприз, любовное приключение, деловой стресс. Важно, чтобы перевесила ответственность, а не тяга к разрушению.

Рыбы

Сегодня Рыбам полезно следить за мировыми событиями или за ситуацией на интересующей их отдаленной территории. День дает много информации, в том числе на иностранных языках и по тайным авторитетным каналам. Возможны известия от учителя, ученика, попутчика, далекого друга, новости в связи с образованием или путешествием. События могут пробудить красноречие или заставить размышлять о смысле вещей.