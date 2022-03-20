Теперь Рамблер/гороскопы можно добавить на главный экран
Да, добавитьОтмена
Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+

Астрологи назвали знаки зодиака, которым можно доверить деньги

20 марта 2022ГороскопыРИА "ФедералПресс"

Специалисты объяснили, кто умеет копить, кто осмотрителен в финансовых вопросах, а кому крупные суммы в руки лучше не давать. Как оказалось, надежных знаков зодиака всего пять.

Астрологи назвали знаки зодиака, которым можно доверить деньги

Рыбы

Представители этого знака зодиака обычно кажутся мечтательными и чувствительными. Однако в вопросах денег они удивительно прагматичны. Рыбы понимают, как поддержать тех, кто оказался в сложной финансовой ситуации. И стараются помочь.

Тельцы

В пользу этого знака в плане финансов говорит то, что они честны, прямолинейны и ненавидят лжецов. Таким людям можно смело давать деньги в долг, они постараются вернуть. Кроме того, Тельцы избегают любых рисков. Представители знака знают, что нужно усердно трудиться, чтобы заработать.

Девы

Представители этого знака чрезвычайно практичны. Это касается и финансовых вопросов. Девы методичны и честно выполняют свою работу. Если доверите им свои сбережения, то велика вероятность, что не столкнетесь со стрессом, пишет РИА Новости.

Скорпионы

Всегда думают о безопасности, особенно если речь идет о деньгах. Скорпионы злопамятны, поэтому не следует брать у них в долг и потом не отдавать. При этом они не приемлют лжи, поэтому и сами в финансовых вопросах честны.

Козероги

Еще один знак, представители которого надежны в денежном вопросе. Они методично ведут бюджет, так что у них с деньгами всегда все хорошо. На Козерогов всегда можно положиться и доверить им сбережения, потому что они позаботятся о том, чтобы все было в порядке и хорошо организовано.

РИА "ФедералПресс": последние новостиСитуация на Украине к этому часу: захват лидеров нацформирований и встреча беженцев из МариуполяВ СМИ появилась информация об ухудшении состояния ЖириновскогоДочка Пескова удивлена попаданием под санкции США: «Хотела бы путешествовать»
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Гороскопы
Чувства не должны быть обузой — любовный гороскоп на 21-27 марта
Чувства не должны быть обузой — любовный гороскоп на 21-27 марта
Гороскопы
Риск будет не оправдан — финансовый гороскоп на 21-27 марта
Риск будет не оправдан — финансовый гороскоп на 21-27 марта