Астрологи назвали знаки зодиака, которым можно доверить деньги

Специалисты объяснили, кто умеет копить, кто осмотрителен в финансовых вопросах, а кому крупные суммы в руки лучше не давать. Как оказалось, надежных знаков зодиака всего пять.

Рыбы

Представители этого знака зодиака обычно кажутся мечтательными и чувствительными. Однако в вопросах денег они удивительно прагматичны. Рыбы понимают, как поддержать тех, кто оказался в сложной финансовой ситуации. И стараются помочь.

В пользу этого знака в плане финансов говорит то, что они честны, прямолинейны и ненавидят лжецов. Таким людям можно смело давать деньги в долг, они постараются вернуть. Кроме того, Тельцы избегают любых рисков. Представители знака знают, что нужно усердно трудиться, чтобы заработать.

Представители этого знака чрезвычайно практичны. Это касается и финансовых вопросов. Девы методичны и честно выполняют свою работу. Если доверите им свои сбережения, то велика вероятность, что не столкнетесь со стрессом, пишет РИА Новости.

Всегда думают о безопасности, особенно если речь идет о деньгах. Скорпионы злопамятны, поэтому не следует брать у них в долг и потом не отдавать. При этом они не приемлют лжи, поэтому и сами в финансовых вопросах честны.

Еще один знак, представители которого надежны в денежном вопросе. Они методично ведут бюджет, так что у них с деньгами всегда все хорошо. На Козерогов всегда можно положиться и доверить им сбережения, потому что они позаботятся о том, чтобы все было в порядке и хорошо организовано.