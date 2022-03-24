Какие знаки зодиака обречены на нищету

Астролог Анна Зорина рассказала, представители каких знаков зодиака никак не могут разбогатеть.

Весы расточительны, деньги утекают у них сквозь пальцы. Они не копят, полагая, что всегда могут заработать снова — и это так. Они зарабатывают собственным умом, и их деловые качества высоко ценят шефы.

Водолеи не стремятся обогатиться. Творческие профессии — их конек, они настоящие свободные художники, бескорыстные, честные, балующие других подарками — и в итоге остающиеся без собственного чемоданчика с золотом.

Рыбы трудолюбивы и упорны, говорит астролог в беседе с «Пятым каналом». Вот только щедро генерируемыми ими идеями нередко пользуются другие, а скромные Рыбы твердят, что деньги не главное и не стремятся отстоять свое.