Какие знаки зодиака обречены на нищету
Астролог Анна Зорина рассказала, представители каких знаков зодиака никак не могут разбогатеть.
Весы
Весы расточительны, деньги утекают у них сквозь пальцы. Они не копят, полагая, что всегда могут заработать снова — и это так. Они зарабатывают собственным умом, и их деловые качества высоко ценят шефы.
Водолей
Водолеи не стремятся обогатиться. Творческие профессии — их конек, они настоящие свободные художники, бескорыстные, честные, балующие других подарками — и в итоге остающиеся без собственного чемоданчика с золотом.
Рыбы
Рыбы трудолюбивы и упорны, говорит астролог в беседе с «Пятым каналом». Вот только щедро генерируемыми ими идеями нередко пользуются другие, а скромные Рыбы твердят, что деньги не главное и не стремятся отстоять свое.
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