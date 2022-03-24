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Какие знаки зодиака обречены на нищету

24 марта 2022ГороскопыWMJ.ru

Астролог Анна Зорина рассказала, представители каких знаков зодиака никак не могут разбогатеть.

Какие знаки зодиака обречены на нищету

Весы

Весы расточительны, деньги утекают у них сквозь пальцы. Они не копят, полагая, что всегда могут заработать снова — и это так. Они зарабатывают собственным умом, и их деловые качества высоко ценят шефы.

Водолей

Водолеи не стремятся обогатиться. Творческие профессии — их конек, они настоящие свободные художники, бескорыстные, честные, балующие других подарками — и в итоге остающиеся без собственного чемоданчика с золотом.

Рыбы

Рыбы трудолюбивы и упорны, говорит астролог в беседе с «Пятым каналом». Вот только щедро генерируемыми ими идеями нередко пользуются другие, а скромные Рыбы твердят, что деньги не главное и не стремятся отстоять свое.

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