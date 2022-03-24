Придут идеи на миллион — финансовый гороскоп на 25 марта

Сегодня стоит генерировать идеи — они принесут нам успех.

Овен

Профессиональная деятельность многих Овнов сегодня во многом может зависеть от отношений с начальством. Тем, кто работает в сфере услуг, возможно, придется столкнуться с претензиями клиентов и вероятными жалобами на вас начальству. Вместе с тем ситуация не дойдет до критической, поскольку в решающий момент вам повезет.

Телец

Тельцам рекомендуется делать ставку на стабильные партнерские отношения. Отдавайте предпочтение сотрудничеству с теми, кто доказал свою надежность и обязательность. Нелегко сложится этот день у тех, кто работает вдали от родного дома вахтовым методом или в совместных предприятиях. При работе в трудовом коллективе старайтесь не браться за излишне сложную и трудоемкую работу - вам может не хватить квалификации.

Близнецы

Близнецам рекомендуется спокойно и методично работать над выполнением плановых заданий. Если ваша работа связана с машинами и механизмами, то вы найдете оригинальные технические решения и повысите тем самым производительность труда. Однако не следует пытаться усовершенствовать то, что и так неплохо работает. Не лучшее время для операций с обменом валюты.

Рак

Раки смогут найти способ для усовершенствования своих методов работы. При всей своей занятости, не забывайте уделять время своим родным и близким. При конфликте в семье, рассчитывать на успех в делах не приходится. Это особенно относится к тем, кто работает дистанционно на дому. Возможно ухудшение условий труда при совместном использовании недвижимого имущества.

Лев

У Львов сегодня неблагоприятный день для работы с информацией и деловых контактов. Верить сегодня людям на слово – значит, подвергать себя риску быть обманутым. Звезды советуют держать под контролем свои эмоции и не нервничать по пустякам. Старайтесь держаться подальше от стрессовых ситуаций. Лучшее времяпрепровождение – это наведение порядка на рабочем месте.

Дева

Если на повестке дня у Дев стоит деловая поездка или встреча и серьезным деловым партнером, то запланируйте её на первую половину дня. Это хорошее время для телефонных переговоров, консультаций, деловой переписки, оформления документов и коротких поездок. А вот в конце рабочего дня подобные контакты могут пойти по невыгодному для вас сценарию.

Весы

Звезды сегодня не советуют Весам брать на себя инициативу в деловых начинаниях. Дело в том, что вы сейчас можете быть склонны к поспешному принятию решений и поэтому рискуете допустить крупные ошибки. Особенно это относится к тем, кто имеет отношение к семейному бизнесу, строительной индустрии и коммунальным службам. Также велика вероятность ошибок при составлении отчетов и проведении инвентаризации.

Скорпион

Спокойная и взвешенная позиция поможет Скорпионам заручиться поддержкой окружающих. Полагайтесь только на себя, и помните, что сегодня ваше мнение будет единственно верным. Вы можете выслушивать любые советы и мнения, но итоговые решения лучше принимать самостоятельно. Расчет на получение неофициального дохода не оправдается. Избегайте контактов с сомнительными личностями.

Стрелец

Стрельцам рекомендуется сосредоточиться на получении доходов и не увлекаться прожектерством. Работа в составе группы может пойти не так, как планировалось изначально. Более предпочтительно сосредоточиться на индивидуальном труде и частной подработке. Используйте сиюминутные шансы для получения доходов и не планируйте ничего на длительный срок.

Козерог

Козерогам рекомендуется держать под личным контролем наиболее важные дела и стараться не нервничать. Повышенная эмоциональность не пойдет на пользу вашей карьере. Звезды накладывают ограничения на вопросы карьерного роста и взаимоотношений с вышестоящим начальством. Не торопитесь проявлять инициативу без согласования с начальством. Ищите опору в единомышленниках.

Водолей

У Водолеев, занимающих руководящие должности, день складывается успешно. В первой половине дня вам может поступить важная информация, руководствуясь которой вы сможете укрепить свое положение. Также можете рассчитывать на поддержку со стороны влиятельных покровителей. Это не лучшее время для урегулирования юридических проблем и служебных командировок.

Рыбы

Рыбы сегодня могут преуспеть в научно-исследовательской деятельности и в профессиональном обучении. Обращайте внимание на наиболее сложные и серьезные в изучении вопросы – ваш интеллект способен многое понять и усвоить. Любые финансовые операции, особенно с использованием безналичных денег, чреваты потерями. Воздержитесь от оформления кредитов.