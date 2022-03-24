Не скупимся на комплименты — любовный гороскоп на 25 марта

Чаще говорим партнеру, какой он у нас замечательный. Пусть знает.

Овен

Сегодня Овны могут оказаться в неловкой или двойственной ситуации - в которую, возможно, поставили себя сами. Звезды подсказывают, что это не самое удачное время для знакомств, интенсивного общения и любовной романтики. Возможно, на первое место выйдет работа или обязанность, исключающая свободу.

Телец

Сегодня влюбленные Тельцы могут обнаружить, что не слишком уверены в себе. Они вряд ли будут сомневаться в выбранной цели, но могут испытывать колебания в связи с методами ее достижения. Возможно, им придется поискать компромисс между профессиональной карьерой (бизнесом) и любовными отношениями.

Близнецы

Этот день может усилить интерес Близнецов к сексу и интимным экспериментам, но также сделать их более скрытными, сдержанными и осторожными. Многие Близнецы предпочтут иметь комплексную подстраховку, дабы не оказаться вновь в знакомой нервирующей ситуации. Действию они могут предпочесть разговоры.

Рак

Сегодня Раки в ситуации потенциального конфликта интересов. В их постоянных союзах этот момент может пройти без внешних последствий, но им стоит учитывать скрытность партнера, его возможную придирчивость или злопамятность. Попытка нового знакомства может сорваться без поддержки друзей или случая.

Лев

Сегодня что-то мешает Львам чувствовать себя комфортно и действовать свободно, поэтому планировать на этот день свидание звезды им не рекомендуют. Подпортить впечатление от хорошо спланированной встречи может занятость, недомогание или другое обстоятельство. Не исключены препятствия и у партнера.

Дева

В личной жизни Дев сегодня ожидается важный момент, который может касаться их самих или их партнера. Придется принимать персональное решение или нести свою долю ответственности в совместном проекте. «Камнем преткновения» может стать вопрос об интимной жизни или детях, давнее неизжитое подозрение.

Весы

Сегодня гармоничные стороны отношений для Весов приглушены, а на первый план выходит тест на усвоение жизненных уроков. Если в паре налицо устойчивое равновесие интересов и личных привычек, это хороший знак. Если в воздухе незримо сгущается напряжение, значит, не все проблемы выкорчеваны с корнем.

Скорпион

Сегодня к Скорпионам возвращается феноменальная интуиция, которая направит их на верный путь. С партнером их может сводить сама судьба. Но в отношениях все же не обойдется без помех и колебаний. Возможны сомнения при попытке сделать что-то полезное или оказать любимому человеку неординарную услугу.

Стрелец

Влюбленных Стрельцов этот день вынуждает стать чуть прагматичнее, что может пойти вразрез с их текущим настроением. В романтичный настрой могут вплетаться неподобающие нотки разочарования, колебаний или цинизма, что ослабит эффект от предпринятых действий. Свидание оставит двойственное впечатление.

Козерог

Положение влюбленных Козерогов в этот день нельзя назвать устойчивым - но все же у них есть точка опоры, которая поможет им найти решение в минуту колебаний. Свидание не обещает им однозначного результата, зато наведет на интересные мысли, а привычные отношения может высветить под другим углом.

Водолей

Водолеев этот день вынуждает действовать в тени или стать более прагматичными. Однако на их чувствах и линии поведения это почти не отразится. Возможно, они станут более осторожными или начнут уделять больше внимания скрытым сторонам своей любовной истории, защищая ее от посторонних вмешательств.

Рыбы

Сегодня звезды призывают Рыб к сдержанности и на словах, и в чувствах. Самоконтролю поможет память о прошлом: именно его тень способна охладить любовный пыл и заставить мыслить более трезво. Лучше не предпринимать никаких конкретных дел, не торопиться с выбором подарка или будущей линии поведения.