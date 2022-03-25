Получим важный опыт — финансовый гороскоп на 26 марта

Сегодня кто-то даст нам хороший урок, который пригодится в будущем.

Овен

У Овнов этот день располагает к спокойной сосредоточенной работе в обстановке тишины и уединения. Прежде всего, речь идет о фрилансе на дому, а также о работе в семейном бизнесе в сельском хозяйстве. Хорошо в этот день арендовать помещения под оказание медицинских услуг или для выполнения ремонты бытовой техники. Отдавайте предпочтение той работе, которая не требует жестких лимитов на затраченное время.

Телец

У Тельцов исключительно удачный день для групповой работы на благо общего дела. Активизируются деловые поездки и встречи. У вас складывается круг единомышленников и деловых связей, которые могут быть объединены неким общим проектом. Многие вопросы удастся решить благодаря дружеским контактам. Полезными будут контакты с иностранцами и людьми из других регионов.

Близнецы

У Близнецов могут открыться новые возможности для продвижения вверх по карьерной лестнице. Рекомендуется смелее добиваться поставленных целей, и не сомневаться в успехе. Значительно укрепляются ваши отношения с начальством, которое будет готово предоставить вам более ответственную и высокооплачиваемую работу. При необходимости вы можете оформить кредит - банк может пойти навстречу вашим пожеланиям.

Рак

Ракам звезды советуют сосредоточиться на тех вопросах, которые могут открыть для вас новые перспективы в профессиональной реализации. Успешно проходит рекламная кампания, устанавливаются перспективные долгосрочные отношения с иностранными партнерами, решаются юридические проблемы. Удачное стечение обстоятельств может привести к отказу от необходимости выполнять рутинную работу.

Лев

У Львов отличный день для урегулирования проблем в отношениях с представителями налоговой службы. Также это хорошее время для тех, чья деятельность требует сосредоточенной и углубленной исследовательской работы. Можно заниматься оформлением банковской ссуды. Руководящие работники могут преуспеть в реформировании структуры управления и оптимизации расходов.

Дева

У Дев имеются неплохие шансы продвинуться вперед в деловом партнерском сотрудничестве. Пригласите партнера для обсуждения планов на будущее в неформальной обстановке. Можно вести обсуждение параметров сотрудничества на многосторонней основе. Благодаря полному взаимопониманию вам удастся перевести чисто деловые отношения в дружеское русло.

Весы

Это один из лучших дней для деловой активности Весов. Вы можете энергично браться за текущие дела и можете проявить целеустремленность и последовательность. Это неплохая предпосылка для достижения положительных результатов практически в любом виде деятельности. Улучшается взаимодействие между начальством и подчиненными. Подчиненные будут стремиться точно и в срок выполнять плановые задания.

Скорпион

У Скорпионов сегодня могут открываться новые перспективы в профессии. Хорошо пойдут дела у тех, кто занимается устроительством выставок, конкурсов, семинаров, аукционов и конференций. Старайтесь получить практически полезные знания и расширить представление о своей профессии. Оптовая торговля может принести вам солидный доход по итогам этого дня.

Стрелец

Стрельцам самое время подумать о мерах по укреплению финансовой безопасности. Сейчас вашим деньгам ничего не угрожает, и вы можете сделать так, чтобы и в дальнейшем ваши вклады оставались в целости и сохранности. Складывается благоприятная ситуация для капиталовложений в недвижимость. Можно открывать новые депозитные вклады на более выгодных условиях.

Козерог

Козероги, занимающиеся торгово-закупочной и посреднической деятельностью, смогут добиться крупных успехов в делах. Прежде всего, вам, возможно, удастся значительно укрепить свои деловые связи и взаимодействие. Успешно пойдут переговоры, появляются новые перспективы. В поле зрения могут появиться люди, которые могут предложить взаимовыгодное сотрудничество.

Водолей

Замечательный день для тех Водолеев, круг ответственности которых органичен их личной деятельностью и кто не зависит от воли начальства. Поэтому день благоприятен, прежде всего, для индивидуальных предпринимателей и тех, кто имеет достаточную свободу в принятии самостоятельных решений. А вот работу вместе с деловым партнером, по возможности, лучше отложить.

Рыбы

Рыбы в этот день могут проявить невероятную находчивость и изобретательность в деле решения нестандартных вопросов. Хорошо начинать новые проекты, давать старт личным инициативам. Новый опыт может дать мощный импульс для вашего личностного развития и профессионального роста. Например, можно пробовать свои силы в новых профессиях. Также хорошо принимать участие в конкурсах, кастингах.