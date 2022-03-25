Пройдем сквозь любые тупики — гороскоп на 26 марта

23-24 лунные сутки. Сегодня взаимное расположение Луны и Меркурия заставляет мыслить критичнее, скрывать мысли и общаться приватно.

День может зациклить внимание на прошлом, склонить к работе с дневником или архивом. Будут закрываться некоторые маршруты и каналы связи. Пора подвести итоги, если завершается период тайных размышлений, дистанционного обучения, секретных переговоров, путешествий или исследований. Напоследок может быть сказано нечто важное или дан знак. Возможен низкий тонус, важно не впасть в уныние и не поддаться магии дурных примет. Стоит исключить начинания, новые знакомства и целевые поездки.

Овен

Сегодня Овнам придется подчинить свои личные интересы определенной цели. Для многих Овнов это будут темы их профессии и карьеры, а также связанные с ними материальные и правовые вопросы. День удачен для важных секретных совещаний и закрытия старых тем. Психологически, ситуация может оставаться напряженной и непроясненной. Возможно, пора забыть былые обиды ради плодотворного приятного будущего.

Телец

Сегодня для Тельцов играют особую роль образовательные, профессиональные или мировоззренческие аспекты их биографии. Многих Тельцов этот день лишний раз укрепит в их прежних взглядах или убедит в универсальности полученного ранее системного образования. Возможно, этот моральный кодекс или диплом не слишком подходит для преследования текущих целей, зато остается подходящей платформой для будущего.

Близнецы

День вынуждает Близнецов быть настороже в профессиональных, финансовых или иных делах. Психологически, он содействует проницательности и недоверию, что в сложившейся ситуации скорее полезно: бдительность поможет удачно завершить дело, избежав ошибок в заключительных контактах. Хороший момент для непростого совещания - например, посвященного трансформации проекта, его секретности или безопасности.

Рак

В этот день многим Ракам придется находиться в неблагополучной среде - или иметь дело с людьми, пребывающими «не в настроении», оказавшимися в кризисной ситуации или обладающими сложным характером. Поладить с ними им поможет мировоззрение, великодушие или специальное образование. Это подходящий момент для итоговых уроков и психологических консультаций, для закрытых переговоров и собеседований.

Лев

Львам этот день может принести знакомые мелкие огорчения. Не исключен тупик и момент мнимой безнадежности. Общительным Львам не помешает разделить с кем-то это бремя, поговорив приватно о том, что их волнует. Замкнутым Львам или тем, кто не желает обнародовать свои секреты, пригодиться скрытый источник духовной, психологической или медицинской поддержки. Стоит отложить любые начинания и поездки.

Дева

Сегодня многие Девы столкнутся с проблемой, имеющей творческую, любовную или моральную природу. Если речь идет о разногласиях, звезды дают последний шанс договориться. Возможен судьбоносный разговор, подводящий значимые отношения к непростому рубежу. Девы, попавшие под незримое психологическое или идейное влияние, могут попробовать уйти из-под него, пусть даже ценой душевного или иного кризиса.

Весы

Сегодня у Весов эмоционально непростой день. К душевному дискомфорту может добавиться бытовой (а иногда именно он будет его первопричиной). Возможен семейный или другой частный разговор о здоровье или о домашних неприятностях. Может стать актуальным контакт с медицинской, психологической или патронажной службой. Звезды рекомендуют воздержаться от внешних контактов и обнародования своих проблем.

Скорпион

Сегодня звезды дают Скорпионам возможность поймать свою удачу «в одном шаге от выхода». Момент, место или тон им нередко будет подсказывать интуиция - но будут и знаки судьбы, помогающие им не пропустить свой последний шанс. В итоге многие Скорпионы успеют застать на месте нужного им человека, воспользоваться закрывающимся маршрутом, передать или получить информацию по приватным каналам связи.

Стрелец

Внимание Стрельцов сегодня могут удерживать вопросы о старых вещах, о налогах, имуществе и наследстве. Пора подвести черту под размышлениями, исследованиями или переговорами последних недель - особенно если те велись уединенно или требовали секретности, были связаны с духовными аспектами жизни или с глубоко личным вопросом. Не стоит откладывать финальные записи в дневнике или работу с архивом.

Козерог

Сегодня Козероги зависимы от своего настроения и самочувствия (особенно если рождены в середине января). Даже в добром здравии и хорошем расположении духа многие из них чувствительны к негативу, а неудачный настрой и недомогание могут сделать их неуживчивыми, недоверчивыми и критичными пессимистами. Им стоит воспользоваться важным для себя тайным каналом информации или связи, пока он не закрыт.

Водолей

Сегодня Водолеев могут посетить неприятные тайные мысли. Не исключено, что их одолеют плохие воспоминания или им придется скрыть неблаговидный факт своей биографии. Могут подпортить настроение итоговые новости в какой-то сфере или хронические недомогания. По возможности, звезды советуют исключить в этот день начинания и внешнюю активность, провести время в уединении, побыть дома или в убежище.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут поймать себя на мрачном предчувствии или воспоминании. Это неудачный момент для начинаний и откровенности. Не стоит признаваться в чем-то в последний момент или открывать дискуссию с надеждой ее возглавить. Полезно подвести итог исследования, путешествия, общения, обучения или наблюдений. Свои ценные мысли в этот день желательно доверить молчаливому другу либо личному дневнику.