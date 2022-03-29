Теперь Рамблер/гороскопы можно добавить на главный экран
Да, добавитьОтмена
Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+

Эти знаки зодиака ждет крупная удача в апреле

29 марта 2022ГороскопыWMJ.ru

Астролог назвала четыре знака зодиакального круга, которым материально повезет в наступающем месяце.

Эти знаки зодиака ждет крупная удача в апреле

Близнецы

Любая работа будет легко даваться, настанет время побед и улучшения качества жизни. Но, увы, во второй половине месяца придется поэкономить. Режим жесткой экономии продлится недолго — выгодные проекты уже не за горами.

Скорпион

Настало время приключений. В апреле забудьте о скуке и радостно ждите перемен: новой работы, повышения, смены профессии.

Стрелец

В первой половине месяца Стрельцов ждут приятные перемены, все будет складываться наилучшим образом, и творческие люди, и бизнесмены получат крупную прибыль.

Водолей

Водолеи займутся важными проектами и заведут нужные знакомства, решая задачи с легкостью и получая справедливое вознаграждение.

WMJ.ru: последние новостиСуррогатное материнство после 40, муж-аристократ и не только: 5 фактов о Джессике ЧестейнУченые выяснили, в каком возрасте люди чаще всего изменяютЭти знаки Зодиака ждет крупная удача и богатство в апреле
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Гороскопы
Пребываем в мире грез — любовный гороскоп на 29 марта
Пребываем в мире грез — любовный гороскоп на 29 марта
Гороскопы
Не упускайте инициативу — финансовый гороскоп на 29 марта
Не упускайте инициативу — финансовый гороскоп на 29 марта
[object Object][object Object]