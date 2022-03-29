Эти знаки зодиака ждет крупная удача в апреле
Астролог назвала четыре знака зодиакального круга, которым материально повезет в наступающем месяце.
Близнецы
Любая работа будет легко даваться, настанет время побед и улучшения качества жизни. Но, увы, во второй половине месяца придется поэкономить. Режим жесткой экономии продлится недолго — выгодные проекты уже не за горами.
Скорпион
Настало время приключений. В апреле забудьте о скуке и радостно ждите перемен: новой работы, повышения, смены профессии.
Стрелец
В первой половине месяца Стрельцов ждут приятные перемены, все будет складываться наилучшим образом, и творческие люди, и бизнесмены получат крупную прибыль.
Водолей
Водолеи займутся важными проектами и заведут нужные знакомства, решая задачи с легкостью и получая справедливое вознаграждение.
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