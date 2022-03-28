Строим воздушные замки — гороскоп на 29 марта

26-27 лунные сутки. Сегодня торжествует сфера духовного или область бессознательного.

Луна в Рыбах всячески поощряет преобладание внутреннего мира над внешним, что порой может вести к частичному выпадению из реальности. Не стоит отказывать себе и другим в полном покое, невинных слабостях или тайном источнике вдохновения. Хорошо отдыхать, расслабляться, находиться в тишине, уединении и у «спокойной» воды, слушать музыку, мечтать, предаваться воспоминаниям, погружаться в виртуальные миры. В разумных дозах, позитивному настрою и самочувствию помогут морепродукты и сладости.

Овен

Сегодня звезды предлагают Овнам сбавить темп в текущих делах и не ставить себе новых сложных задач. День усиливает эмоциональность, повышает чувствительность к скрытым таинственным процессам и «подводным течениям». Также он снижает коммуникабельность. Может появиться склонность к молчанию и уединению, не исключено желание отделиться на время от группы друзей или вовсе «пропасть с радаров».

Телец

Сегодня Тельцы могут отдохнуть от стрессогенного ритма жизни и вызванной им нервозности. Даже если вы полны сил и чувствуете себя в силах продолжать вести борьбу за свои цели, звезды рекомендуют сделать паузу, так как последствия перенапряжения никуда не денутся и дадут о себе знать чуть позже. Пригодится переключение с работы на хобби, общение с друзьями вне бизнеса, «терапия» музыкой или сном.

Близнецы

Этот день возвращает Близнецов в ту атмосферу, которую они недавно покинули. Он может напомнить им об их долгосрочных планах, надеждах, карьерных амбициях и связанных с ними неочевидных обязательствах - например, о необходимости хранить чужие секреты или считаться с некой влиятельной тайной силой. Как бы много ни сулили вам вчерашние бодрые начинания, звезды советуют на пару дней их свернуть.

Рак

Сегодня у Раков есть возможность выйти из карьерной или другой гонки, отвлечься от борьбы за безопасность или за жизненно важные ценности. Звезды советуют им перенаправить внимание в сторону духовных реалий, вдохновляющих фантазий, спокойного творчества или отдыха. Позитивный добрый настрой быстрее появится в покое, тишине, уединении, эмоционально комфортной среде, при мысленном взгляде вдаль.

Лев

Сегодня Львы вновь вступают в область сильных глубоких переживаний, которая еще совсем недавно поглощала их душевные силы. Появится возможность вернуться к тайному щедрому источнику своего вдохновения и скрытых ресурсов - но также возрастет риск снова оказаться в океане заманчивых иллюзий, искушений или неприятных воспоминаний. Не стоит браться в этот день за новые важные дела и путешествовать.

Дева

Сегодня один из тех дней, когда Девам приходится включить проницательность - в противном случае им часто придется теряться в сомнениях и действовать наугад. Возможны проблемы с прямой коммуникацией. Хорошо оказаться в дружелюбной родственной среде, где вербальный контакт заменяет единство взглядов и привычек. Нежелательны переговоры, знакомства, личные консультации, выступления перед аудиторией.

Весы

Сегодня звезды рекомендуют Весам снизить текущие нагрузки и обратить внимание на состояние здоровья - особенно на неявные «плавающие» симптомы недомоганий и реакцию на новые лекарства. Не помешает уделить больше внимания породистым питомцам и талантливым подопечным, а также своим незаменимым подчиненным или уникальным помощникам: не исключено, что они нуждаются в лишней доле заботы и сочувствия.

Скорпион

Скорпионам этот день позволяет расслабиться, если не внешне, то внутренне. По возможности, звезды рекомендуют им отложить насущные дела и отдохнуть. Если у вас достаточно сил, и вы не нуждаетесь в основательной передышке, вам лучше не направлять свою энергию в технические и бытовые работы. Можно погрузиться в творчество, в заботу о детях (особенно их духовном развитии) или в любовную романтику.

Стрелец

Этот день вновь сделает Стрельцов идеалистами и тайными мечтателями, увлекая их в «глубоководный мир» духовной жизни, креативных фантазий или личных иллюзий. Временно отпадет желание активных внешних контактов, зато возрастет потребность в уединении, тишине, своем реальном или виртуальном пространстве. Деятельные Стрельцы посвятят себя дому, семье, родине, национальной или другой супер-идее.

Козерог

Сегодня Козерогам лучше сделать перерыв в активных занятиях, а во всех прочих делах довериться интуиции. В этот день не стоит ждать явных и ярких подвижек: все прогрессивные положительные перемены идут тихо, почти не видны невооруженным взглядом. Возможна скрытая моральная поддержка от друзей и близкого окружения. Хорошо устроить сеанс расслабления или вспомнить про свой тайный канал вдохновения.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям найти тот или иной способ расслабиться. Если это удается не сразу и вы по инерции «рветесь в бой», не возбраняются любые мягкие методы воздействия на собственную психику. Возможно, стоит сделать это при помощи питания: в этот день хорошо использовать для приготовления блюд морские продукты, не повредит чашка ароматного чая или дополнительная порция сладостей.

Рыбы

Сегодня Рыб посетит удача и для этого им ничего не придется делать. Более того, чем спокойнее и быстрее они доверятся судьбе, тем больше пользы получат. Это хороший момент для того, чтобы полностью довериться интуиции, дать волю своим привычкам, погрузиться в мечты, послушать любимую музыку или уйти в свой виртуальный мир. Возможна незримая духовная поддержка от друзей или из тайных источников.