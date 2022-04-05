Как получить неожиданную помощь свыше в апреле

Наш астролог рассказал, чего стоит ждать от транзита Венеры в Рыбы.

Переходящая вечером 5 апреля в последний знак зодиака Венера, почти на месяц (до 2 мая) в компании с Юпитером и Нептуном создаст в Рыбах настоящий оазис сентиментальности и чувств, романтики и творческой энергии.

Для Венеры знак Рыб как место обители благочестивого Юпитера и двойственного Нептуна – уютный сектор зодиака, где богиня любви и гармонии вполне дипломатична и милосердна, духовно развита, но нередко зависима от обстоятельств, может излишне комбинировать, актёрствовать и входить в образ. Именно здесь кроется и её необычайная адаптивность, в зависимости от ситуации и неуверенность, а порой безудержная толерантность и соглашательство. Однако эти же значения хорошо способствуют раскрытию творческого потенциала, особенно в музыкальных и художественных видах искусств.

Вольно или невольно природа Венеры в Рыбах может проявиться и пограничными, негативными чертами, особенно под влиянием напряжённых аспектов с вредными планетами. Возникновение тайных партнёрских связей, склонность к интригам, надуманные обиды, страхи и переживания, иногда слишком лояльное отношение к алкоголю, переходящее в бесконтрольное пристрастие – всем этим комплексам в этот период легче пробить себе дорогу.

Выход Венеры из жестких «сатурнианских» знаков в место своей силы несомненно в лучшую сторону скажется на всех уровнях партнёрских отношений. Многое в это время основано на чувствах, интуитивном понимании процессов, внутренних ощущениях.

В первой части транзита Венера будет отдыхать от аспектов с другими планетами, что будет скорее благом – Венеру сейчас поддерживают оба управителя Рыб Юпитер и Нептун. Этому триумвирату кажется никто больше и не нужен, чтобы творить добро. Весь рассматриваемый период становится удачным для всех видов творчества, благотворительности, но особенно в музыкально-художественных жанрах, театральной деятельности, поэзии кино и фото-индустрии. В этот период могут оказаться успешными посещение и проведение фестивалей и выставок, фотосессий. В это же время могут развиться сильные религиозные чувства.

Самые активные дни наиболее ярких проявлений природы Венеры проецируются на концовку транзита – 25-27 апреля и 1 мая. Именно в эти дни, когда Венера последовательно пройдёт соединения с Нептуном и Юпитером, создаст дружественный аспект к Плутону – можно незаметно для себя ощутить единение с природой, услышать откровения и признания от близких и любимых, увидеть выходы из сложных жизненных ситуаций и даже получить неожиданную помощь свыше.