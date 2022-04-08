Знака зодиака, которых вечно не устраивают близкие

Астрологи рассказали, какие знаки зодиака постоянно жалуются на жизнь, каких тем и поведения нужно избегать, чтобы не слушать нытье отдельных представителей зодиакального круга.

Раки — очень эмоциональные особы. Иногда случается так, что они не могут контролировать свои переживания и действия и влиять на свои эмоции. Но сердиться за это на Раков не стоит. Таким образом они выражают свое доверие человеку и хотят очиститься от избытка негативных эмоций. Это для него своего рода разгрузочная психотерапия. Раки, наверняка, будут жаловаться на непонимание окружающих или несправедливость.

Этот знак отвечает за сферу эмоций и дома и любит безопасность. Если Раки этого лишены или еще не выработали нужную броню, то как только выйдут из зоны комфорта, могут начать роптать на жизнь. Однако они могут сопереживать другому человеку и давать дельные советы.

Для Скорпионов очень важны близкие люди, поэтому они не хотят сваливать на них свои трудности и на что-то жаловаться. Но если у них что-то не получается или идет не по плану, то Скорпионы не могут сдерживать свои эмоции и начинают жаловаться на эту ситуацию. Впрочем, следует знать, что Скорпион - один из самых бескомпромиссных знаков зодиака. Он не будет тратить много времени на нытье и быстро придумает, как выйти из неприятной ситуации.

Стрельцы обычно жизнерадостны и всегда настроены на позитив. Они любят общение, но иногда могут выходить за границы дозволенного и обсуждают все, о чем вздумается, в том числе жалуются на жизнь. В отличие от других знаков зодиака Стрельцы будут делать это в более легком и свободном стиле. Если представители этого знака не могут реализовать свое честолюбие или их развитие застопорится, то в ходе общения с другими людьми и жалоб они могут найти способы решения задач, которые им так нужны.

Водолеи смотрят на вещи и все происходящее совсем по-другому. Обычно они замкнутые и методом жалоб и своей неординарной точки зрения пытаются привлечь к себе внимание, чтобы раскрыться. Благодаря своим глубоким знаниям и пониманию принципов мира, представители этого знака могут видеть и понимать больше. Но их жалобы на систему, неосведомленность людей, неспособность изменить парадигму в итоге могут оказаться неэффективными. Если вы имеете дело с таким идеологически движимым Водолеем, то стоит подождать, пока он остынет, и попытаться найти с ним менее радикальное, но все же привлекательное решение, сообщается на портале Rsute.