Как коридор затмений изменит жизнь людей

30 апреля начинается коридор затмений, который продлится до 16 мая. При этом в день затмения тень от Луны закроет Солнце.

В далекие времена это явление считалось дурным знаком, которое приносит беды и несчастья. Антон Бирюков, астрофизик, Вера Хубелашвили, звездный медийный астролог, и Михаил Бородачев, астролог, ректор Русской астрологической школы, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали, что такое коридор затмений и чем он может быть опасен.

— Я астроном, и в профессиональной астрономии не используется термин «коридор затмений». Проще говоря, под этим термином понимается промежуток времени между одним и другим затмением, потому что эти явления обычно проходят парами или тройками. Как человек, знакомый с наблюдательными данными, для меня затмение — это только геометрия, — высказался Бирюков.

Однако астрологи придерживаются другой точки зрения.

— Я не люблю слово «карма», но эти периоды именно так и называются. Мы все проходим те или иные события, которые повторяются, и получается, что человек ходит по одним и тем же сценариям. Это время, когда приходит понимание циклов в судьбах людей. Под прицелом находятся Тельцы и Скорпионы, а также Львы и Водолеи. Такие периоды происходят для того, чтобы человек обратился к смыслу существования на Земле. 30 апреля пройдет Вальпургиева, или Ведьмина, ночь. Я хочу, чтобы вы понимали масштаб происходящего. Может быть много мистики. В поездку отправляться в это время не стоит, как и не нужно решать никаких важных дел, — сказала Хубелашвили.

Бородачев подчеркнул, что любое затмение имеет психологическое влияние на людей. Сильных изменений в атмосфере и биосфере нет, но любое затмение всегда усиливает как хорошие, так и плохие качества людей:

— Лучшие люди ставятся лучше, а плохие — хуже. Круг людей нужно сепарировать. Надо находиться в кругу семьи и с друзьями. Это период более высоких энергий. Эмоции будут чрезмерными, потому что, когда выстраивается в одну ось Луна, Земля и Солнце, даже маленькая ссора может привести к драке, а маленькая инициатива — к огромному проекту.