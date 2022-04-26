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Не нарушаем баланс бюджета — финансовый гороскоп на 27 апреля

26 апреля 2022ГороскопыМарианна Басс

Сегодня не стоит много тратить или занимать у кого-то деньги — в будущем это вызовет проблемы.

Не нарушаем баланс бюджета — финансовый гороскоп на 27 апреля
Фото: chr.mk.ru

Овен

Типичные Овны сегодня могут находиться в крайне неуравновешенном эмоциональном состоянии. И это может неблагоприятно отразится на ваших деловых качествах, поскольку вы будете склонны принимать решения исходя не из трезвого расчета, а под действием эмоционального импульса. В первую очередь могут пострадать ваши деловые связи. Воздержитесь от ведения переговоров.

Телец

У Тельцов этот день может сложиться достаточно напряженно. Наиболее острая тема может быть связана с усилением противоречий с коллегами по трудовому коллективу. Воздержитесь от критических замечаний в адрес коллег. В результате ужесточения требований к дисциплине труда и выполнению сроков работ вы можете не успеть выполнить весь объем запланированных работ.

Близнецы

Сегодня звезды не советуют Близнецам предпринимать инициативы и менять сложившуюся практику работы. Любые перемены могут привести к ухудшению показателей и нарушению рабочего ритма. Затруднена проектно-конструкторская работа в составе группы. В этом смысле индивидуальный труд более предпочтительный. Не делайте того, что может повысить риск убытков.

Рак

У Раков сложный день для контактов с представителями власти и вышестоящим начальством. Чем меньше карьерных амбиций у вас будет, тем спокойнее пройдет этот день. Расчеты на повышение в должности могут не оправдаться – более того, вас могут перевести на нижеоплачиваемую должность. Старайтесь проявить свои лучшие качества исполнителя и дисциплинированного работника.

Лев

Наиболее уязвимые темы для Львов сегодня – деловые связи и работа с информацией. Деловые встречи и знакомства сегодня лучше отложить – они могут внезапно сорваться по независящим от вас причинам, либо пройдут совсем не так, как бы вам хотелось. Возможны сбои в работе компьютера и Интернета. Делайте резервные копии важных документов на случай непредвиденного.

Дева

Вопросы финансирования и нехватки наличных денег для обеспечения своих потребностей – вот что может стать для Дев наиболее острой темой дня. Звезды предупреждают, что рискованные финансовые сделки сейчас могут принести вам серьезный ущерб. Воздержитесь от инвестиций в финансовые проекты - так вы рискуете потерять свои деньги. Сейчас ваша основная задача - сохранить финансовые ресурсы от растраты.

Весы

У Весов этот день может стать весьма неустойчивым с точки зрения соблюдения деловых партнерских обязательств. Не исключено усиление разногласий с партнером и трения в отношениях с заказчиками, клиентами. Постарайтесь не обострять ситуацию и отложить принципиальный разговор на другое время. Бизнесменам следует держать на контроле выполнение договорных обязательств деловыми партнерами.

Скорпион

У Скорпионов в этот день могут возникнуть внезапные конфликты в трудовом коллективе. Постарайтесь дистанцироваться от тех коллег, с которыми у вас нет доброжелательных личных отношений. При выполнении своих обязанностей у вас, чаще, чем обычно, могут возникать ошибки – не торопитесь. Также старайтесь не делать критических замечаний в адрес коллег, дабы не получить ответную критику в свой адрес.

Стрелец

Стрельцам рекомендуется сосредоточиться на текущих делах, и не менять ничего в сложившейся практике. Дело в том, что для вас сейчас будет характерно чувство несобранности, распыления сил, состояние эмоционального подъема сочетается с невозможностью добиться реального результата. Поэтому так важно не дать никому отвлечь вас от наиболее важных дел.

Козерог

У Козерогов, располагающих определенным ресурсом недвижимой собственности, могут возникнуть непредвиденные осложнения в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Не совсем так, как планировалось, могут пойти дела в строительстве, сельском хозяйстве. В семейном бизнесе могут усилиться разногласия и раздоры. У офисных служащих могут ухудшиться условия труда на рабочем месте.

Водолей

У Водолеев не самый лучший день для расширения деловых связей, поездок и учебы. Информационный фон в течение этого дня может складываться сумбурно и непредсказуемо. Не рекомендуется назначать и проводить деловые встречи, вести переговоры с иностранцами, заниматься урегулированием юридических проблем.

Рыбы

Этот день может сложиться неблагоприятно для Рыб, планирующих делать крупные покупки и вкладывать деньги в развитие бизнес-проектов. Тема финансовых расходов и сбалансированности бюджета вообще сегодня может стать наиболее острой. На стабильные доходы сейчас рассчитывать не приходится. Старайтесь не нарушать баланс своего бюджета.

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