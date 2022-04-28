Убегаем подальше от негатива — гороскоп на 29 апреля

27-28 лунные сутки. Сегодня Луна в Овне заставит острее реагировать на неприятные моменты.

Эмоциональный всплеск не даст стабильного потока вдохновения, вероятен общий спад энергии. Положение Меркурия намекает на временные заминки в общении и поездках. Близость затмения будет нагнетать волнение, усилит роковую роль текущих событий и принимаемых решений. Важно не поддаться негативному импульсу и сохранить контроль над ситуацией. Желательно избавиться от ненужного. Требуется умеренность при уборке и чистке, а также «эмоциональная гигиена» при соприкосновении с артефактом прошлого или болезненным воспоминанием.

Овен

Сегодня Овны зависят от своих настроений и у них есть два варианта поведения: держать свои эмоциональные импульсы под контролем и вовремя нейтрализовать их - или идти наобум, потакая своим минутным капризам, старым обидам и вредным привычкам. Второй вариант - препятствие к успеху и минус к репутации. Нужна дальновидность в карьерных планах и финансовых делах. Опасны ревность и собственничество.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам снизить нагрузки и поберечь здоровье: избыток переживаний и накопившаяся усталость плохо отразятся на самочувствии. Внешней активности лучше предпочесть временный уход в тень. Принесет пользу умеренная чистка организма. Отдых особенно ценен, если впереди у вас ответственное событие с долей непредсказуемости, требующее личного решения или задевающее личные интересы.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам принять положение «низкого старта», но повременить с конкретной инициативой. Лучше сдержать слова, готовые сорваться с языка и вылиться на бумагу (экран). Рекомендуется подождать и с отправкой в путь. Просчитывая возможные варианты будущего, в этот день желательно сделать акцент на оценке вероятных рисков и обеспечении надежной подстраховки, включая финансовую.

Рак

Эмоциональная атмосфера этого дня способна лишить Раков оптимизма или как-то иначе подпортить им настроение. Не исключается временный спад энергии, потеря вдохновения, миг разочарования и сомнений в выбранном направлении (например, карьерном). Звезды советуют отложить и многообещающий старт, и продолжение успешной инициативы. Также это не самый подходящий день для работы над ошибками.

Лев

Сегодня обстоятельства убавляют оптимизм Львов, напоминая им о препятствиях на пути к возможному успеху (особенно если они планируют искать свою удачу вдали от дома). Звезды советуют трезво смотреть на ситуацию, не поддаваться негативным внушениям и наваждению дурных примет. Стоит потратить эти сутки на избавление от внешних и внутренних помех перед ответственными событиями завтрашнего дня.

Дева

К Девам события этого дня будут поворачиваться не лучшей стороной. Вероятны задержки и заминки, вызывающие негативные предчувствия. Звезды подсказывают, что все не так плохо, но советуют не отправляться сегодня в новый путь и подождать с принятием решений. Тормозить выполнение плана может недостаток информации, временное закрытие путей, отсутствие нужных людей или собственная неготовность.

Весы

Сегодня Весам придется мириться с негативной гранью чужого характера или скрытой психологической напряженностью вокруг себя. По возможности, звезды советуют нейтрализовать эмоциональный негатив и не реагировать на него: любая реакция может сделать вас соучастником событий и заложником чьих-то растущих амбиций. Не стоит заключать в этот день новый союз или сделку, начинать с нуля сотрудничество.

Скорпион

Сегодня Скорпионам не стоит рассчитывать на тотальное везение. Результаты усилий будут не идеальными, обстановка оставит желать лучшего. Не исключены колебания самочувствия, мелкие недоразумения и неприятности. Скорпионы, зависимые от чужих решений, могут нервничать в ожидании вестей от интересующих их людей, волноваться за место своей работы, за судьбу брака, творческого или дружеского союза.

Стрелец

Стрельцам этот день указывает на трудности и недоработки, напоминает о былых неудачах и предупреждает о возможном повторении ошибок. Опасения и неприятные воспоминания коснутся именно тех областей, где им обычно везет и где их вскоре ждет новый всплеск возможностей. День не столько демотивирует, сколько советует удвоить внимание к ресурсам и практическим деталям, от которых зависит будущий успех.

Козерог

Сегодня у Козерогов не самый комфортный день. Он повысит их уязвимость, в том числе в доме и семье. Не исключается ухудшение самочувствия, снижение общего тонуса, мнительность и повышенная восприимчивость к негативу любого рода. Даже если вы полностью готовы к задуманному шагу, вам лучше перенести его на завтра. Опираться в эти сутки желательно не на себя, а на стандарты, правила и инструкции.

Водолей

Водолеям стоит учитывать, что ситуации этого дня высвечивают преимущественно негативные детали обстановки, и мелкая неприятность может заслонить назревающие положительные тенденции. Даже временно утратив контроль над ситуацией, важно не терять оптимизма и постепенно готовиться к хорошей перемене. Особого внимания сейчас требуют знаменательные события в личных владениях, в семье или близкой группе.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам воздержаться от любой инициативы, так как она вряд ли приведет к выгоде или к исполнению желаний. Не рекомендуются покупки и сделки: в них возможны досадные погрешности, уязвимости или неприятные следы прошлого. В необходимых по ситуации делах лучше не доверять чутью, а следовать правилам и стандартам. Финансовые и другие операции не стоит проводить без подстраховки.