Исправляем ошибки прошлого — гороскоп на 1 мая

1-2 лунные сутки. Сегодня хочется идти в будущее, но не все завершено в прошлом.

Еще в силе некоторые правила и ограничения. Не исчерпаны до конца и имеющиеся счастливые возможности, стоит задействовать их быстрее, чтобы не остаться без ценной подпитки. Луна в Тельце предлагает думать о хлебе насущном и практично совмещать новые находки с использованием старых резервов. В центре внимания финансы, имущество, хозяйство, владения и угодья, вопросы питания и снабжения, садово-огородные работы. Новые мысли, подсказанные ингрессией Меркурия в знак Близнецов, пойдут туго, пока под них не подведена материальная база.

Овен

Сегодня Овнам стоит следить за новостями, особенно в связи с финансовыми делами: события меняются быстро, и лучше «держать руку на пульсе». Удачное время для подготовки к новому стилю взаиморасчетов, питания и ведения хозяйства, для сброса балласта и освобождения мест под скорые новые приобретения. Не стоит медлить, если вы решаете судьбу старых и надоевших вещей, хотите выгодно продать ненужное.

Телец

Тельцам сегодня лучше думать о своих личных потребностях или о нуждах важных для себя людей. Близится новый поворот событий, а с ними новые роли, требующие другой тактики. Пересматривая свой стиль мышления, круг общения и лист покупок, помните, что этот процесс потребует нескольких недель. Приятная особенность этого дня - возможность ловко и с выгодой для себя обойти необязательные формальности.

Близнецы

Близнецам имеет смысл на время снизить активность, убавить служебное или другое рвение и отказаться от многообещающих стартов. «Нажать на тормоза» требуют не только обстоятельства этого дня, но и ближайшие недели. Не стоит бояться потерять темп и отстать от других: как только вы разберетесь со своими делами (например, финансовыми или бытовыми), вы легко нагоните своих друзей или соперников.

Рак

В эти сутки в фокусе внимания Раков остается их будущее, в том числе финансовое. Возможно, его контуры окажутся теснее, чем им хочется, зато перспектива порадует определенностью. Звезды рекомендуют без сожаления отбрасывать неэффективные и заведомо опасные пути, опираясь на свой или коллективный опыт. Обсуждать стоит лишь те планы и проекты, которые имеют хороший базис и системную подстраховку.

Лев

Сегодня Львам желательно оставаться дальновидными стратегами и не заниматься мелочами. Настал подходящий момент для того, чтобы подкорректировать правила партнерства и сотрудничества, общения с начальством и внешними инстанциями, границы профессионального и дружеского общения, а также обновить действующую в этой сфере документацию. Не исключено, что этот процесс займет весь ближайший месяц.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам оставаться практиками и реалистами - но не забывать иногда поднимать взгляд вверх, думая не только о хлебе насущном, но и о «высоких материях». Важными ценностями остаются дружба, духовное единство, право опираться на свои идеи или работать на них. День хорош для продолжения взаимовыгодного сотрудничества за рубежом, для поддержки личных симпатий или покровительства.

Весы

Сегодня звезды рекомендуют Весам сохранять осмотрительность и не торопиться закрывать старые болезненные темы - особенно связанные с материальной частью жизни и со здоровьем. Также имеет смысл тщательно взвесить новую информацию: несмотря на ее общую надежность и положительный характер, пускать ее в ход пока не стоит, вначале имеет смысл досконально разобраться в каком-то критичном вопросе.

Скорпион

Сегодня Скорпионам стоит проявить умеренную активность в своих контактах со значимыми людьми, дружелюбно оставляя за ними при этом последнее слово и уважая их персональные желания. Важно соблюдать дистанцию или следовать своду правил - но не стоит подавлять свои чувства и скрывать свои намерения там, где налицо гармония, взаимопонимание и притяжение.

Стрелец

Сегодня внимания Стрельцов потребуют рабочие, организационные, хозяйственные, медицинские или финансовые детали. Личные вкусы и прихоти для многих представителей знака по этой причине пока отойдут на второй план. Возможно, на первое место попадут нужды питомца, системные обновления, отношения с коллегами и подчиненными, темы ремонта, питания, снабжения, домашние хлопоты или служебные обязанности.

Козерог

Козероги сегодня могут и должны идти вслед за своим вдохновением - любовным, творческим, родительским - но помня о еще не снятых ограничениях, затрудняющих свободное исполнение их желаний. Это могут быть финансовые, профессиональные или другие рамки, в которых им пока приходится оставаться. Там, где лимиты и строгие предписания отсутствуют, стоит задействовать по максимуму счастливые возможности.

Водолей

Для Водолеев день связан с семейной, профессиональной или иной личной ответственностью. Водолеям, не имеющим в семье или группе ключевого статуса, придется учесть мнение более авторитетной персоны. И в завершении дел, и в их планировании нужна тщательность, особенно если назрел последний этап. Не стоит закрывать для себя раньше времени семейные и другие дискуссии: к ним еще придется вернуться.

Рыбы

Сегодня Рыбам желательно как можно активнее задействовать свои удачные шансы, искусно обходя при этом ограничения, запреты или формальности: окно счастливых возможностей вскоре будет закрыто и придется разрабатывать тот задел, который уже имеется. Особенно необходима активность Рыбам, рожденным в середине марта. Звезды советуют быть увереннее в себе и не бояться отдельных элементов авантюры.