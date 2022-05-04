Месяц горячих перемен: астролог рассказала, чего ждать от мая

В мае всех представителей астрологического круга ожидает сразу два астрономических события.

С 30 апреля по 16 мая пройдет коридор затмений, а с 10 мая по 3 июня – ретроградный Меркурий. Как рассказала 5-tv.ru астролог и астропсихолог Тиана Атлас, последний май станет временем горячих, дерзких и судьбоносных перемен.

По словам Атлас, в период коридора затмений следует приготовиться к резким изменениям в жизни.

«Здесь будет учувствовать планета Уран, а это тот еще революционер. Когда есть Уран, тогда есть неожиданные изменения, и вся эта ситуация происходит у нас в знаке Телец, а Телец не любит изменений», – пояснила астропсихолог.

Она отметила, что Телец олицетворяет финансы. Потому с деньгами нужно быть максимально осторожными – не рисковать и не соглашаться на авантюры.

Ретроградный Меркурий будет оказывать влияние на жизни людей с 10 мая по 3 июня.

«С 8 числа, мы забываем про начинания, потому что это будет период переосмысления, период возврата к старому, период, когда любые начинания подвергнуться каким-то изменениям», – отметила Атлас.

На это время не нужно планировать пластические операции, приобретение одежды и недвижимости. Лучше такие события перенести на июнь.

Астролог предупредила, что май – не лучший месяц для бракосочетания. Торжество стоит запланировать на июнь, когда Венера, отвечающая за любовь и финансовое благополучие, будет в знаке Телец.

Период с 16 по 20 мая будет овеян флером романтики и новых знакомств.

«Рекомендую, если в мае у вас происходит знакомство, кажется, вы нашли того человека, с которым готовы прожить всю жизнь, и он приглашает вас, например, сразу же к нему переехать, потерпите, пожалуйста, до окончания периода ретроградного Меркурия», – порекомендовала Атлас.

С 21 по 25 мая можно смело планировать рабочие и спортивные дела. После 25 мая наступит самый горячий период. Благодаря Марсу в знаке Овен людям захочется достигать больших вершин. Но из-за ретроградного Меркурия любые начинания следует запланировать после 5 июня, заключила астролог.