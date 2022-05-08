Замираем — любовный гороскоп на 9 мая

Сегодня не стоит быть особенно активными в любви.

Овен

Влюбленным Овнам этот день напомнит о рамках, в которых они все еще вынуждены действовать. Звезды намекают, что и в них можно многое сделать, но рекомендуют поторопиться и осуществить свой замысел еще в первой половине дня. Не стоит планировать романтическую встречу или переписку на вечернее время.

Телец

Сегодня влюбленным Тельцам желательно заранее понять границы своих личных возможностей, чтобы не оказаться перед запертыми дверями или непреодолимым барьером. Тельцов, не готовых добровольно ограничить свои запросы, принудят к этому обстоятельства. Не самой удачной идеей будет романтический вечер.

Близнецы

Сегодня Близнецам стоит умерить любовный азарт, так как обстоятельства окажутся не слишком дружелюбными по отношению к их романтическим задумкам. Утром может показаться, что все идет по плану, но по мере развития событий наверняка возникнут те или иные системные препятствия к быстрому успеху.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам делать в любви новый шаг с утра и лишь при условии, что он им вправду нужен. Не стоит слепо подражать успешным в личной жизни друзьям, проявлять оригинальность ради оригинальности или пытаться отдать дань устаревающим популярным трендам: итогом станет разочарование.

Лев

Сегодня Львам желательно думать не столько о своем законном праве на свободное выражение чувств, сколько о своей репутации - особенно если они занимают ответственный пост, являются публичными персонами или неформальными лидерами в своей группе. Свидание на этот день планировать не рекомендуется.

Дева

Девам этот день может нести любовное разочарование. Многие Девы будут чересчур критичны к себе как партнеру или объекту чужого внимания. Не исключено, что они будут пытаться дотянуться до манящих их стандартов в отношениях и страдать из-за того, что не могут естественным образом в них вписаться.

Весы

События этого дня способны убавить оптимизм влюбленных Весов и даже вселить в них определенные подозрения относительно будущего их романа. Увлекающиеся Весы столкнутся с осечкой при попытке исполнить некоторые из своих желаний. Осторожные Весы похвалят себя за сдержанность и предусмотрительность.

Скорпион

Скорпионам звезды подсказывают, что в этот день для них возрастает вероятность любовных осечек. Свободным Скорпионам лучше не ходить сегодня на свидания и не пытаться флиртовать. В стабильных отношениях возможно временное охлаждение влюбленных или их отдаление друг от друга по объективной причине.

Стрелец

Сегодня звезды призывают Стрельцов быть умереннее в своих желаниях - но вовсе не имеют в виду их полное замораживание и аскетичный отказ от них навсегда. События этого дня не способны погасить ваши пылкие чувства, но могут воздвигнуть на пути исполнения ваших планов чисто технические препятствия.

Козерог

Сегодня небеса не очень дружелюбны к влюбленным Козерогам, могут погасить их эмоции или лишить мотивации. Во избежание разочарований им стоит взять под контроль чувства и приостановить исполнение планов. Если происходящее было лишь экспериментом, все проще: отрицательный результат - тоже результат.

Водолей

Водолеям звезды подсказывают, что сегодня не лучший день для откровенности. Он не подходит для знакомства и сближения. Внешние события или внутренние нюансы пары могут привести к эмоциональному охлаждению, страху близости, потере доверия, неуверенности в себе, принципиальному взаимному упрямству.

Рыбы

Сегодня звезды не советуют Рыбам проявлять в любви активность, так как велика вероятность ошибки, осечки и сильного разочарования. Возможно, будет выбрано неподходящее место для действий или взят неверный тон в общении с любимым человеком. Тонкость и глубина ваших чувств могут остаться не оценены.