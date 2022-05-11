Пять знаков зодиака, способных предвидеть будущее

Некоторые зодиаки – настоящие счастливчики. Вселенная так их любит, что дает подсказки. Астрологи перечислили и тех, кто мог бы стать настоящим экстрасенсом.

Раки, Скорпионы, Рыбы

Водные стихии обладают самой мощной интуитивной способностью, пишет Marie Claire. Они могут видеть будущее или его элементы во снах, медитациях или Таро.

«Для развития этих способностей важно начать обращать внимание на знакомые нам 5 органов чувств – слух, обаяние, зрение, осязание, вкус», – советуют в СМИ.

Близнецы, Весы, Водолеи

А вот воздушные знаки прогнозируют через числа, подсчеты и даты.

«Эти люди много думают и прокручивают в голове множество различных ситуаций».

Главное не перетрудиться и не пропустить знаки.

Овны, Львы, Стрельцы

Все чувствуют через тело. Этим знакам нужно делать растяжку, заниматься йогой, чтобы быть ближе к Вселенной.

Телец, Дева, Козерог

Земные знаки – самые рациональные знаки. Им не свойственно болтать с Вселенной. Но развить шестое чувство можно.

«Предвидеть будущее помогает системный анализ, также отличными помощниками будут нумерология, астрология и руны», – говорит источник.

Но кто же лучшие экстрасенсы? Их пять: Рыбы, Скорпионы, Водолеи, Раки. А пятый знак не совсем знак. Это люди, которые рождены в Новолуние.